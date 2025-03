Las nuevas mecánicas del Bicing: “He llegado a arreglar 14 bicis en un día”

Elisabet Alegret tiene 53 años. Es de Barcelona y era peluquera. Pero la pandemia del covid, que tantos puestos de trabajo se llevó por delante, la dejó en la calle hace ya un tiempo. Había trabajado en peluquerías de una cadena, una en la calle de Roselló y otra en Travessera de les Corts.

“Con 50 años cuesta encontrar un empleo”, subrayaba este lunes recordando aquel revés. El año pasado participó del curso de formación organizado por Bicing, el servicio de la bicicleta compartida en Barcelona. Es un curso que lleva ya tres ediciones, de las que las dos últimas han abierto plazas solo a las mujeres. En 2024 lo empezaron ocho mujeres y lo completaron cinco. Y ella ha logrado quedarse: “Supongo que lo hice bien. En julio hará un año que trabajo”.

Ana María Restrepo, una de las 12 alumna del curso de Bicing. / Macarena Pérez

Fija discontinua

Ahora es una mecánica de bicicletas y trabaja en el taller que tiene en L’Hospitalet Pedalem, la UTE formada por Serveo y PBSM que gestiona el Bicing bajo la supervisión de Barcelona de Serveis Municipals, empresa del consistorio. Alegret conoció el curso por el programa Làbora. “Pensé: ‘esto es para hombres’. Y me dijeron que no”. “Estoy contentísima”, dice. Es fija discontinua, con un contrato de seis meses al año. Ha hecho durante un tiempo turno de noche, de las 23.00 a las 6.45, pero ahora un compañero le ha pedido un cambio de turno y pasa a la tarde, de 15.00 a 22.45. El salario es de 22.500 euros anuales, 26.000 en horario nocturno.

“Yo siempre he tenido moto y he arreglado mis cosillas. Iba en bici de pequeña”. Ahora vive en Sants con lo que el trayecto en moto hasta el trabajo no es largo. Alegret arregla de todo. “Lo que más se estropea son las ruedas, las pastillas de freno, también los asientos”, explica. "He llegado a arreglar 14 bicicletas en día", rememora.

Escuela de oficios

Lo explica en el taller por el que han pasado las nuevas alumnas durante el primer día del curso de este año. La formación la impulsan Serveo y BSM en colaboración con el programa Làbora del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) del Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa, la Fundació Surt e Intermedia Ocupació.

Es una escuela de oficios que Serveo ha hecho en otras concesiones vinculadas con otros servicios vinculados con otras concesiones, como jardinería, limpieza de interiores, destaca Roger Junqueras, gerente de Pedalem. La financiación corre a cargo de las empresas –la del Bicing tiene un presupuesto superior a los 10.000 euros) y, cuenta Junqueras, a las administraciones se les pide seleccionar al colectivo y poner dependencias a disposición del curso, si bien en este caso, por la naturaleza del trabajo que se enseña, la formación tiene que hacerse en dependencias del Bicing.

Las alumnas del curso de Bicing de este año, el tercero que se hace, y segundo solo para mujeres. / Macarena Pérez

Bicis de todo tipo

La formación sirve para arreglar bicicletas del Bicing, mecánicas y eléctricas, pero también bicicletas de todo tipo, de manera que quien haga el curso esté en disposición de trabajar en cualquier tienda y taller del sector.

Este año ha habido muchas solicitudes y son 12 las mujeres que empiezan el curso. Una de ellas es Ana María Restrepo, colombiana, de Cali, vecina del Raval, de 52 años. Lleva 25 años en la ciudad y ahora está en “búsqueda activa de trabajo y mejora de empleo”, y también conoció el curso por Làbora. “Siempre he estado en el sector masculinizado de la logística, ensamblaje de circuitos, trabajo en línea”, explica.

Trayecto y horario

“Me hace mucho ilusión porque desde que llegué a Barcelona voy en bicicleta”, dice sobre la formación. Primero era usuaria de Bicing, luego pasó a utilizar su propia bici, con la que irá del Raval a L’Hospitalet: es un trayecto de 25 a 27 minutos. El horario del curso es de 9.00 a 14.00 durante dos semanas haciendo teórica, 35 horas, y 85 horas de prácticas. “La mecánica en la bicicleta me apasiona, es un sector que crece”, afirma.

El Bicing tiene 160 empleados entre todos los departamentos, de los que un 9%, es decir unas 15, son mujeres, una proporción con un claro margen de mejora en el objetivo de lograr una proporción equilibrada de género. En cuanto a la implantación del servicio, aporta los datos Faustino Corchero, jefe de unidad de Bicing en BSM, encargada de “supervisar el contrato y de que se cumpla el servicio”.

Una de las bicis de la primera etapa del Bicing, colgada en el taller de Pedalem. / Macarena Pérez

Cuarta ciudad en usos

La bici compartida pública lleva 18 años en funcionamiento en Barcelona. Es la cuarta ciudad del mundo en usos, con 19 millones, por detrás de los 21 de Ciudad de México, los 40 de Nueva York y los 45 de París. Hay 7608 bicis del Bicing en Barcelona, de las que 4608 son eléctricas.

"Con iniciativas como la escuela de oficios reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades. Este programa abre puertas a un sector tradicionalmente masculinizado, y así contribuimos a reducir la brecha de género en la movilidad sostenible”, afirma Laia Bonet, primera teniente de alcalde y presidenta del consejo de administración de BSM.

