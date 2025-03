Las paradas de bus con inteligencia artificial retrasan su llegada a Barcelona

Barcelona todavía tendrá que esperar para que sus paradas de bus estén equipadas con inteligencia artificial. La empresa canadiense BusPas, que se había comprometido a empezar a instalar sus paradas inteligentes durante el mes de febrero de 2025, todavía tardará "unos meses" en desplegar su proyecto. Fue una de las ganadoras de la última edición Barcelona Innova Lab Mobility, un reto tecnológico impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, con su propuesta de instalar paradas que, además de aumentar la información que reciben los pasajeros, puedan recopilar datos de su entorno en tiempo real para optimizar el funcionamiento de la red de buses.

Durante la presentación de su proyecto, en el marco del Smart City World Congress 2024, la empresa canadiense señaló febrero como el mes en que iniciaría su proyecto piloto. A partir de ese momento podrían empezar a verse algunas de las 15 paradas inteligentes que tienen previsto instalar en el centro de Barcelona, que debían funcionar durante un año aproximadamente.

Ahora, un portavoz de la compañía ha confirmado a EL PERIÓDICO que se han producido "algunos retrasos" en el trabajo de "diseño y producción" que dilatarán la implantación de las paradas "unos meses". "Tal y como estan las cosas, no podemos facilitar una fecha exacta", asegura el portavoz. Por otra parte, la empresa canadiense, con sede en la provincia de Québec, asegura estar "continuamente en contacto" tanto con el Ayuntamiento de Barcelona como con TMB. Eso sí, el portavoz de BusPas asegura que la llegada de estas paradas, aunque sea tarde, no está en peligro. "Se van a instalar, no hay ninguna duda", sentencia el portavoz.

Un prototipo de las futuras paradas equipadas con inteligencia artificial de Barcelona / El Periódico

La empresa ganó el reto tecnológico el junio pasado y estimó entonces que todo el proceso duraría unos 17 meses, incluyendo la producción, el prototipaje, la instalación y las pruebas en un entorno real. El consistorio asume el 80% del coste, unos 97.200 euros.

Ajustes necesarios

Portavoces del ayuntamiento relativizan el retraso y también evitan poner nueva fecha al estreno. Recuerdan que "los retos del Barcelona Innova Lab Mobility no tienen un plazo cerrado" y que el compromiso de que las primeras paradas de BusPas estuvieran instaladas en febrero era de la propia empresa. Para el consistorio, los proyectos ganadores de retos tecnológicos crean "nuevas soluciones que no existen en el mercado", lo que implica que "durante la puesta en marcha de las pruebas piloto" sea necesario "hacer ajustes" y, por lo tanto, que pueda haber retrasos.

En este caso, aseguran fuentes municipales, además de las dificultades técnicas que señala la empresa, faltan los últimos "ajustes jurídicos, para garantizar la protección de los datos" de los usuarios. La recogida de ciertos datos con ayuda de inteligencia artificial continúa siendo un terreno pantanoso a nivel legislativo. Por ejemplo, entre la información a tiempo real que pueden registrar los postes y marquesinas de BusPas entrarían desde detectar coches parados indebidamente delante de la parada, hasta contar cuántas personas se encuentran en ella y qué líneas cogen.

Una parada de bus en la calle Mandri de Barcelona / ELISENDA PONS

Esta información sobre las paradas es útil tanto para los pasajeros, que tienen mayor información y prestaciones, como para TMB, que puede tomar decisiones a corto plazo para solventar problemas puntuales y a largo plazo cuando detecte patrones de conducta. Otras funcionalidades derivadas de los sensores incorporados son activar iluminación cuando la natural es insuficiente o avisar de actos vandálicos. El gobierno municipal confía que las prestaciones anunciadas llegarán "los próximos meses".

Segunda ronda

La otra empresa ganadora del reto de Barcelona Innova Lab Mobilty del año pasado, la estadounidense Hayden AI, sí que instaló el mes pasado su sistema de cámaras con inteligencia artificial para monitorizar las infracciones de tráfico en los carriles bus en cuatro vehículos de las líneas H12 y B20. Por otro lado, el pasado martes se anunció un nuevo reto de innovación, esta vez centrado en la distribución sostenible en hostelería y restauración y con el apoyo de la fundación Mobile World Capital Barcelona.

