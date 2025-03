El festival Passeig de Gourmets vuelve con más gastronomía y 'tardeos' al paseo de Gràcia: propuestas desde 8 euros

Consolidada ya tras ocho ediciones, el próximo jueves 13 de marzo regresa a Barcelona el Passeig de Gourmets, una ruta de platillos, bocadillos de autor, pastelería creativa, menús gourmet y otras experiencias que llenarán de 'foodies' el paseo de Gràcia. El festival gastronómico durará 10 días y tendrá como novedad actividades de tardeo y las cenas musicales.

La iniciativa ha conseguido en los últimos años que muchos barceloneses rompan el hielo y se atrevan a descubrir la gastronomía y experiencias de los restaurantes participantes (19 esta vez), que en buena parte se ubican en los hoteles de lujo en la zona. Según explicó en su reciente presentación Luis Sans, presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, el montaje ha ido sumando público año tras años. Y dentro de las novedades del año, destaca también la consolidación de la pastelería creativa, que ha ido ganando peso.

Huevos de codorniz, bacalao y torreznos con una untuosa crema de cítricos, en la Casa Fuster / Passeig de Gourmets

Pero en la programación 2025 llaman la atención la introducción de propuestas específicas de 'tardeo' para disfrutar de los platillos y bocadillos acompañados de patatas chips, aceitunas y dos bebidas (45 euros para dos personas); y de cenas musicales, que pondrán banda sonora a la gastronomía a ritmo de soul, jazz o DJ's. Sans destaca que el festival suma propuestas gastronómicas "para todos los bolsillos y gustos”.

Chefs de los restaurantes participantes, con Berasategui y Ruscalleda a la cabeza, en la reciente presentación de Passeig de Gourmets / Mahala Nuuk

La oferta de ruta de platillos ofrece un platillo distinto en cada establecimiento (del Mar y montaña de 'cap i pota' con gamba roja de Sintonía, al Ravioli de calabaza con queso Borredà y demi-glace vegetal de El Bar del Majestic) más una copa de cava o cerveza u otra bebida de los patrocinadores, por un total de 10 euros. Entre los bocadillos de autor figuran The Hamburg Steak, con Angus añejo, alioli de tomate ahumado, mermelada de chalota y tocino, queso cheddar y brioche en el restaurante Mr. Porter (20 euros con bebida) y el Bocadillo de lámina de presa ibérica con bellota de tocineta ahumada, queso manchego y paté de setas y trufa de Verbena Terrace en el hotel Monument (19 euros con bebida), entre otras opciones que van de 14 a 20 euros.

Platillo mar y montaña de 'cap i pota' con gamba roja, en el restaurante Sintonía / Passeig de Gourmets

Los chefs prometen sorpresas

Comparten precio las propuestas de pastelería creativa (todas a 8 euros), con tentadores ejemplos como el 'Eclair de speculoos con 'topping' de cramble de frambuesa y almendra' de The Bistrot en la tienda de moda Santa Eulalia. Mientras que los menús gourmet cuestan 55 euros con una bebida o 70 euros con maridaje de cavas. Se pueden consultar en www.passeigdegourmets.com Las cenas musicales, que suman experiencias culinarias y espectáculo, van de 80 a 100 euros, como propuestas más destacadas, pero también se organizan 'showcookings' y catas hasta el 23 de marzo.

Cúpula de chocolate con piña asada en especies y crema catalana, en El Nacional / Passeig de Gourmets

Los chefs con estrellas Michelin Carme Ruscalleda y Martín Berasategui, con restaurantes en la zona, acudieron a la presentación para dar testimonio de la calidad que prometen. Ruscalleda, como portavoz de esta edición, opina cada vez es más atractiva y "suma calidad al paseo de Gràcia". Mientras que el chef de Lasarte recordó la altura de los fogones que atrinchera la zona y prometió que las propuestas de este año dejarían "boquiabiertos" al público.

Menu de tardeo en el Monument Hotel / Passeig de Gourmets

Este año los participantes son el Hotel Casa Fuster con su restaurante Sintonia; Mr. Porter Steack House, bar& lounge; The Bistrot en Santa Eulalia; H10 Casa Mimosa; el Somni Bar en The One Barcelona; El Bar del Majestic y el restaurante SOLC en Majestic Hotel & Spa Barcelona; el Restaurante Solomillo; por parte del Monument Hotel, su Verbena Terrace; el Jardín del Alma en el hotel Alma Barcelona; La Terraza del Claris y OS-KURO en el Claris Hotel & Spa Barcelona; LomoAlto & LomoBajo; El Nacional Barcelona; el restaurante Blanc en Mandarin Oriental Barcelona; Azimuth Rooftop Bar & Terrace y Virens en Almanac Barcelon; y Traca en ME Barcelona.