Rafael Gonçalves: "Barcelona es una ciudad que impulsa la creatividad y el emprendimiento"

Rafael Gonçalves tiene 24 años, es soltero y vive en Barcelona desde hace 14 años. Nació en Goiânia, Brasil. Trabaja como director de Empresas en Banco Sabadell, asesorando a pymes en soluciones financieras, y también colabora en MFG Manipulados, una empresa familiar de serigrafía en Barcelona. Banco Sabadell es una de las principales entidades financieras de España, con más de 26.000 empleados, mientras que MFG Manipulados es una empresa con diez trabajadores especializada en serigrafía y soluciones personalizadas.

¿Por qué́ escogiste Barcelona?

Barcelona combina lo mejor de una gran ciudad: oportunidades profesionales, un estilo de vida dinámico y una rica oferta cultural. Elegí Barcelona porque es un punto de encuentro internacional donde confluyen negocios, innovación y una calidad de vida excepcional. Además, es una ciudad que inspira, con su historia, su arquitectura y su energía.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Destacaría la diversidad cultural, la conectividad internacional y la capacidad de Barcelona para atraer talento. Es una ciudad que impulsa la creatividad y el emprendimiento, con un ecosistema empresarial y cultural muy activo. Además, la mezcla de lo moderno y lo tradicional, junto con su clima mediterráneo y su rica gastronomía, la convierten en un lugar único para vivir y trabajar.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Barcelona tiene margen para mejorar en términos de sostenibilidad y gestión del turismo. Una mayor planificación en el transporte público y el cuidado de los espacios naturales urbanos serían clave para mantener un equilibrio entre residentes y visitantes. También sería ideal fortalecer las políticas de apoyo a la innovación y a los jóvenes profesionales. La ciudad tiene una fuerza impresionante en su comunidad joven, que busca innovar y desarrollar proyectos en la ciudad. Potenciar este talento contribuiría significativamente al bienestar y al crecimiento económico de la ciudad.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que Barcelona continúe posicionándose como un referente en innovación, sostenibilidad y cultura. Confío en que seguirá atrayendo a profesionales y empresas de todo el mundo, mientras conserva su esencia como una ciudad abierta, diversa y acogedora. También deseo que se fortalezca como un modelo de ciudad sostenible y adaptada a las necesidades del futuro.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Barcelona es mi hogar y la ciudad que siento como propia. Aquí he encontrado un lugar donde puedo crecer tanto personal como profesionalmente, y al mismo tiempo contribuir a su desarrollo. Desde que llegué, me han acogido con los brazos abiertos. De Goiânia, extraño la cercanía de mi familia, los sabores de la comida brasileña y la calidez de su gente. Sin embargo, en Barcelona he encontrado una ciudad que me permite crecer y aportar al mismo tiempo.