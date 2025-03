Barcelona vive por primera vez la disensión del movimiento feminista con dos manifestaciones simultáneas

Barcelona ha sido escenario este 8 de marzo de dos manifestaciones simultáneas con motivo del Día Internacional de la Mujer. A las seis de la tarde, dos marchas han partido casi en paralelo: una desde la plaza Universitat, convocada por la Assemblea 8M bajo el lema "Los cuidados sostienen la vida", y otra desde la plaza Catalunya, organizada por el Moviment Feminista de Catalunya, que se ha desmarcado de la convocatoria principal por sus discrepancias con la Ley Trans y su postura abolicionista de la prostitución. Esta disensión no es un caso aislado, ya que en otras grandes ciudades como Madrid ocurre desde hace cuatro años, con movilizaciones separadas en el 8M.

La Guardia Urbana ha estimado una asistencia de 25.000 personas en la manifestación de la Assemblea 8M, recorriendo las calles de la ciudad hasta el Arc de Triomf, y de 400 en la del Moviment Feminista de Catalunya, hasta la plaza Sant Jaume. Por su parte, las entidades organizadoras han ofrecido cifras mucho mayores, elevando la participación a 200.000 y 3.000 asistentes, respectivamente.

Dos visiones del feminismo en las calles

Una de las representantes de la Assemblea 8M, Dolo Pulido, ha defendido la inclusividad de su convocatoria y la importancia de no dejar a nadie atrás: "Para nosotras es fundamental no negar derechos a nadie. Nosotras no hemos vivido en nuestro día a día ninguna división, porque las que hemos estado trabajando durante estos 50 años hemos sido siempre las mismas", ha declarado, recordando que desde los años 70 han marchado junto a personas trans.

Por su parte, el Moviment Feminista de Catalunya ha reafirmado su postura crítica con la Ley Trans y su defensa del abolicionismo de la prostitución. La organización ha destacado la presencia en la cabecera de la marcha de tres activistas y supervivientes del sistema prostitucional: Amelia Tiganus, Kamila Ferreira y Vanessa Silva, quienes han denunciado la prostitución como una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres.

"Estamos en contra de las leyes trans e identidad de género, y queremos su derogación, ya que se han aprobado 44 desde 2014 y creemos que perjudican a las mujeres", ha asegurado una de las portavoces de la organización, Sílvia Carrasco, en declaraciones a este diario. Ha añadido: "Queremos una ley abolicionista de la prostitución, porque creemos que los hombres no deben tener el derecho de violar a mujeres pobres a cambio de dinero". Carrasco ha recordado que el año pasado su colectivo ya celebró una concentración simultánea, pero no una manifestación.

Las manifestaciones han transcurrido sin incidentes, con una presencia significativa de efectivos de la Guàrdia Urbana y Mossos, como ya es habitual. Se han establecido desvíos de tráfico en distintos puntos del recorrido, asegurando la movilidad y el desarrollo de ambas protestas.