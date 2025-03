Aparcar en Montbau: la odisea que desespera a vecinos y sanitarios de Vall d’Hebron

Aparcar en una ciudad tan densa como Barcelona nunca es fácil. En el barrio de Montbau, ubicado en la montaña entre el Hospital de la Vall d’Hebron y Mundet, se ha convertido en una tarea más difícil si cabe. Los vecinos lamentan vivir una situación “insostenible” en los últimos cuatro años, cuando la desesperación ha ido in crescendo al no encontrar un lugar donde dejar su coche cuando vuelven de trabajar. Entre otros motivos, señalan a los trabajadores y pacientes del hospital. “¡Han invadido nuestro barrio!”, dicen en declaraciones a EL PERIÓDICO. Sin embargo, es una dificultad con la que también se encuentran los sanitarios, que aseguran que tampoco encuentran plazas de párking, ni fuera ni dentro del complejo hospitalario. “Cuesta mucho aparcar”, sostiene una doctora de Vall d’Hebron a este diario.

Según explican tanto vecinos como médicos, la situación se complicó durante la pandemia, cuando se permitió a los profesionales aparcar gratis en algunas de estas zonas y, “durante el impás para volver a tener zona verde de pago, hubo algunas quejas”, dice una trabajadora del hospital. En 2020, el ayuntamiento convirtió en zona verde exclusiva para residentes y de pago para los no residentes las plazas de estacionamiento libres en las calles próximas al Vall d’Hebron, lo que también supuso un contratiempo para los sanitarios, que no les quedó otra que pagar o aparcar en lugares más alejados.

El presidente de la asociación de vecinos de Montbau, Narcís Serrats, matiza que, aunque señalan a los sanitarios, los vecinos son conscientes de lo que supone tener un lugar cerca de casa, con “sus pros y sus contras”, pero insisten en que “hay situaciones de cada día, durante mucho tiempo, que se hacen insostenibles”. También achacan la falta de plazas a las últimas reurbanizaciones de las calles con normativas “más exigentes que cuando se construyó Montbau” y a las “continuas obras, filmaciones, taxis, vehículos de reparto y ambulancias”. “Hay gente que se está una hora en el coche cada día para que no le multen”.

Vall d’Hebron elabora un estudio interno

No obstante, el día a día de los sanitarios no es tan distinto al de los vecinos. Explican que, a partir de las 7.15 de la mañana, difícilmente se encuentra sitio. “Cuando llego más tarde de esa hora, ya doy la vuelta y aparco en un descampado que está a 20 minutos y vengo andando”, explica la doctora de Vall d’Hebron. Otra trabajadora del hospital sostiene que el comienzo de las obras del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) quitó sitio para aparcar dentro del campus. “Los profesionales pueden aparcar dentro, pero hay menos plazas y no hay sitio para todo el mundo durante el turno de mañana”. Por la tarde, en cambio, “no hay problema de sitio”.

Vall d’Hebron está elaborando un estudio interno, según explican trabajadores del centro, sobre hábitos para desplazarse al trabajo con tal de valorar cuánta gente viene en coche o en transporte público. Además, dice que también se ha hecho "alguna campaña interna" para promover que la gente se mueva en transporte público.

Zona verde fines de semana y hasta las 00 horas

La regulación del área verde en Montbau es de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Los vecinos llevan años en pie de guerra reclamando al ayuntamiento ampliarla, tanto los días como el horario. Su petición es que se implemente también los fines de semana y festivos, y que se alargue hasta las 00 horas. Incluso se plantean como alternativa pedir implementar el área blanca -exclusiva para residentes- en tres calles del barrio. Esta es una opción que divide a los vecinos: algunos apuestan por ella, e incluso han recogido firmas para hacer más ruido, y otros no lo descartan, aunque la ven “perjudicial”.

Señalización de área verde en Montbau. / Macarena Pérez / EPC

Aunque la “gran problemática” es entre semana y “sobre todo por las noches”, los vecinos aseguran que es una situación que también se da los fines de semana, cuando no hay regulación y aparcar es gratuito. Algunas personas aprovechan para dejar el coche en Montbau para bajar al centro de la ciudad o para hacer excursiones al Parc de Collserola.

Pero la gota que ha colmado el vaso y que les ha hecho alzar de nuevo la voz es precisamente el último rechazo del consistorio a ampliar el horario cuatro horas más. En la última comisión de Urbanismo, la concejal de Movilidad y primera teniente de alcalde, Laia Bonet, anunció que no se les concedería y lo argumentó a raíz de un informe que el gobierno encargó en septiembre a la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), quién gestiona las áreas de aparcamiento en la ciudad.

Un 15% disponible para aparcar

El ejecutivo de Collboni ha considerado que la demanda media de ocupación actual no es lo suficientemente alta como para tomar la decisión de ampliar la zona verde. Según precisó Bonet, las ocupaciones medias en las horas de regulación se encuentran en torno al 85%. Es decir, hay un 15% de media disponible para poder aparcar. Sí que admitió que hay una zona cercana al hospital, la plaza Zurbarán, que tiene mayor demanda y también una "elevada indisciplina". En este sentido, se comprometió a reforzar la vigilancia para combatir esta indisciplina, lo que, según ella, permitiría dejar libres más plazas para residentes.

Coches aparcados en la plaza Zurbarán. / Macarena Pérez / EPC

Además, Bonet sostuvo que había un componente “especialmente sensible” con esta cuestión, ya que restringir el aparcamiento para no residentes en esta zona “dificultaría” estacionar a trabajadores del hospital y a pacientes. Pese al rechazo, fuentes municipales defienden a EL PERIÓDICO que “hay pendiente una reunión” con los vecinos de Montbau, en la que participarán tanto los responsables de Movilidad como los de Distrito, para “ver las posibilidades de resolver las demandas de los vecinos” en cuanto a las necesidades de aparcamiento de la zona.

El decreto de la discordia

El rechazo a la ampliación horaria hace tres semanas ha hecho remover a los vecinos una cuestión pendiente que todavía esperan. La zona verde todos los días del año. Lograron este compromiso por parte del ayuntamiento en mayo de 2023 y justo un año después se aprobó un decreto que delimita los perímetros de aparcamiento de área regulada en las zonas 17, 23, 25 y VH, que pertenecen a los barrios del Carmel, Can Baró, Guinardó, Baix Guinardó, Sant Genís dels Agudells y Montbau.

Mientras los vecinos esperan que este decreto sirva para ampliar la zona a todos los días del año, fuentes municipales precisan que “marca un criterio general” pero “no establece en qué calles debe haber plazas, de qué tipo deben ser y qué horarios deben tener”, aseguran fuentes municipales. “El lugar y la tipología de plazas se decide conjuntamente entre los distritos”, añaden. Será una de las cuestiones a debatir en la reunión pendiente.