Alba Bou, alcaldesa de El Prat: “Nadie nos ha llamado para pedirnos opinión sobre la ampliación del aeropuerto”

Alba Bou (El Prat de Llobregat, 1984) se ha convertido, tras relevar a Lluís Mijoler, en la primera mujer alcaldesa de la El Prat de Llobregat, algo que define como un "peso" adicional a la de por sí complicada tarea de liderar una ciudad pero que a su vez describe como "privilegio". Integrar al aeropuerto y formar parte del delta del Llobregat y el Parc Agrari convierten a El Prat en un municipio clave en múltiples políticas de país. Tras la pérdida de Barcelona, El Prat es ahora la mayor localidad gobernada por los Comuns en Catalunya. La alcaldesa no se aventura todavía a decir si será candidata o no en las municipales de 2027; pasará, primero, por su decisión y, en segundo lugar, por si su grupo la apoya.

Ha pasado a ser la principal representante de los Comuns en el municipalismo. ¿Cómo afronta este otro liderazgo?

No sé si la principal porque hay otras alcaldesas de Comuns en Catalunya, pero sí una de ellas. El haber perdido la alcaldía de Comuns en Barcelona es un golpe importante en nuestro espíritu municipalista. Aquí en El Prat hemos tenido la alcaldía desde las primeras elecciones municipales de la reciente democracia y nuestro espíritu no ha cambiado. Iniciamos este mandato hace casi dos años con unos objetivos principales, cosa que no se ha modificado y que no se va a modificar. Sabemos que el hecho de ser una fuerza política con un peso político bastante relativo hace que haya muchos ojos puestos en El Prat.

Su partido ha perdido muchas de las plazas que conquistó en 2015. ¿Qué ha ocurrido?

Desde la izquierda tiene que haber responsabilidades compartidas. No todo es achacable a lo que representamos la fuerza de En Comú, sino que la izquierda y los partidos progresistas en general. En Catalunya, en España, en Europa, y no solo, hemos tenido algunas dificultades para leer la realidad y para leer qué es lo que necesita la clase trabajadora. Necesitamos hacerle un poquito más fácil la vida a las personas que necesitan vivir de su trabajo. Hemos invertido muchas energías en algunos proyectos muy específicos, muy detallados y hemos dejado de invertirlas en los grandes temas de la clase trabajadora. El estado del bienestar se tiene que seguir trabajando y es en los municipios donde tenemos que demostrar que funciona.

En El Prat han recibido un gran número de querellas y denuncias, la mayoría ya archivadas. Han hablado de ‘lawfare’. ¿Sienten que hay una persecución contra su gobierno?

Creo que no. Lo que hay es una persecución de ciertos lobis políticos y económicos contra todo aquello que no sume a su manera de entender el mundo, eso de "no intervengas aquello que el mercado funciona solo porque es verdad". Y no es verdad. El hecho de que vayan cayendo todas las querellas al final nos da la razón, pero hay un cierto desgaste. Creo que hoy ya no estamos aquí, pero en el mandato anterior este ayuntamiento invirtió muchas horas de personal trabajador de esta casa en desmentir bulos, falsedades y mentiras. Y aquí está el ‘quid’ de la cuestión.

Alba Bou, alcaldesa de El Prat de Llobregat. / Elisenda Pons

En su discurso de investidura hizo hincapié en el problema de la vivienda. ¿Qué están haciendo en El Prat?

Uno de los mayores éxitos es que tenemos una empresa pública municipal, Prat Espais. Los ciudadanos y ciudadanas del Prat saben que si tienen dudas o problemas en el ámbito de la vivienda pueden acudir allí. No hemos funcionado con ocurrencias o genialidades de última hora. Sería una irresponsabilidad decir que en El Prat no vamos a tener problemas de vivienda, pero creo que los que estamos mejor preparados somos aquellos municipios que hace tiempo que trabajamos en ello. Todavía tenemos metros cuadrados de disponibilidad de suelo, y eso es porque hace 15 años se aprobaron unas áreas residenciales estratégicas, y aquí creamos una que funciona. Tenemos mucha gente en vivienda protegida resultado de esa operación. Hay una estrategia largoplacista que contempla, por un lado, construir vivienda pública de alquiler por debajo del precio de mercado y, por otro, una voluntad política de gestionar la vivienda de una manera no asistencialista, sino con voluntad de ayudar a emanciparse al mayor número de personas.

¿Ve necesaria una mayor intervención del mercado privado?

Es necesaria una mayor intervención de las propiedades privadas que están en el mercado y que no están correctamente gestionadas. Yo no quiero expropiar vivienda. Hablo de aquellas que no están correctamente gestionadas o que están al servicio de alguien que no está viviendo en ella. Como el turismo, que ya nos está ahogando. Las instituciones públicas estamos para proteger el derecho a una vivienda digna y llegamos un poco tarde. Por otra parte, yo fui tremendamente feliz cuando vimos que el PSC y la Generalitat dijeron que querían que la vivienda protegida lo fuera para siempre. Ya era hora.

¿Cuál es el estado del delta?

La salud de nuestro ecosistema deltaico es crítico. Las condiciones de sequía en nuestro entorno son más que evidentes. Sufren nuestros espacios y nuestros payeses. El Delta es muy bonito para venir en bici, pero aquí hay gente que trabaja y que hace funcionar nuestra economía. El cambio climático ha agravado este tipo de situaciones que ya eran críticas y en el delta lo sabemos bien porque hay una serie de compensaciones ecológicas que no se han llevado a cabo. O no con los resultados esperados. Hace lustros que arrastramos agravios. Me parecen irresponsables algunas propuestas de ampliación de infraestructuras clave sin resolver los déficits.

¿Qué responde a quienes apuestan por la ampliación del aeropuerto?

Sé que este es el gran tema de la Generalitat y, probablemente, también del Gobierno central. Sé que fue ‘el tema’ en las negociaciones con el partido que yo represento para los acuerdos de investidura, pero hoy todavía no tenemos ninguna propuesta encima de la mesa. Creo que hay gente trabajando, pero al Ayuntamiento de El Prat nadie nos ha llamado, ni siquiera para pedirnos opinión, pero tampoco para proponernos una participación activa. Ya no tanto a nivel político, donde creo que es evidente cuál es nuestro posicionamiento. A nivel técnico tenemos una batería de propuestas para contrarrestar. Pero insisto en que no tenemos ninguna información desde hace meses.

Alba Bou, alcaldesa de El Prat de Llobregat. / Elisenda Pons

Comuns-Sumar y PSOE-PSC parecen obligados a entenderse en todas las administraciones. ¿Teme que la ampliación juegue un papel de moneda de cambio y las presiones puedan llegar desde su formación?

Lo será, el aeropuerto del Prat y la ampliación van a ser un tema de negociación entre partidos. Tengo muy clara cuál es nuestra necesidad, no solamente como municipio sino también como espacio político. Necesitamos ser coherentes en El Prat y también en la Generalitat. Voy a reclamar coherencia política en todos los espacios. Pero insisto en que no hay propuesta todavía. Sí que pido que no se nos haga ningún chantaje hasta saber cuál es el resultado del comité de expertos y de la comisión técnica, o de los estudios de Barcelona y la Generalitat.

Barcelona se posiciona a favor de esta ampliación. Entre los grupos favorables está el PSC, con quienes ustedes gobiernan en El Prat. ¿Qué responde a la capital catalana y cómo son las conversaciones con sus socios?

No respondo al Ayuntamiento de Barcelona porque no me han hecho ninguna pregunta. Se han pronunciado políticamente respecto a una eventual ampliación de una infraestructura que no toca ni un metro cuadrado del municipio de Barcelona. Yo no voy a opinar sobre la propuesta de no sé qué intervención en su municipio. Agradecería lo propio. Las relaciones con el PSC del Prat son entre muy buenas y buenísimas. No hay fisura, hoy, en su posicionamiento respecto de esta propuesta de ampliación y no hay nada que me haga pensar que la habrá.

En un contexto en el que la mayoría de municipios han subido la presión fiscal a sus vecinos, ustedes recaudan más impuestos por el puerto y el aeropuerto y sus vecinos pagan menos IBI. ¿No otorga esta ventaja cierta legitimidad a los responsables de las infraestructuras para debatir sobre la ampliación?

La presión fiscal a la que nosotros sometemos a nuestra ciudadanía es mucho menor que cualquier otro municipio del entorno gracias, en parte, a las aportaciones que hacen el puerto y el aeropuerto. Pero no estoy de acuerdo con que eso dé legitimidad a la infraestructura para pedir más. En el 94 firmamos un plan Delta que comprometía a las instituciones municipales y supramunicipales a ampliar físicamente la infraestructura del puerto, el aeropuerto y a desviar un río, a cambio de una serie de compensaciones al ayuntamiento de El Prat porque era el principal damnificado. Lo que decimos es: hasta aquí. Hemos sido suficientemente solidarios con el resto del país como para que, 35 años después, nos reclamen más metros de territorio.

