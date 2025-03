"Ha soltado un chispazo": así se ha vivido desde dentro del tren la avería que ha desatado un nuevo caos en Rodalies

"Cuando teníamos que llegar a la estación de Bellvitge, el tren se ha parado", explica Raúl Jiménez, uno de los pasajeros que viajaba en el convoy de la R2 que este viernes ha iniciado el caos en la red de Rodalies. Lo que podía parecer una simple maniobra, o una de las muchas paradas regulatorias que los trenes de esta línea realizan habitualmente, ha acabado convirtiéndose en una hora de incertidumbre y preocupación para los pasajeros de este tren que, como Jiménez, han tenido que pasar una hora dentro del convoy, sin electricidad y con el pasaje habitual de la hora punta barcelonesa.

Tras la repentina detención, según explica este testimonio, el conductor ha intentado "reiniciar el tren para recuperar la tensión" repetidamente hasta que la catenaria "ha reventado". "Se ha soltado un cable que, al chocar contra el vagón, como es eléctrico, ha soltado un chispazo que ha hecho un ruido muy fuerte", asegura Jiménez, que ha comparado el estruendo con el de una "pequeña explosión".

Uno de los cables sueltos que ha golpeado el tren de la R2 detenido ante Bellvitge, esta mañana / Cedida

A partir de ese momento, los pasajeros han estado media hora sin apenas noticias. "Nos iba a dar algo", explica Jiménez, que asegura que el tren "iba a reventar". Por iniciativa de los propios pasajeros, se han abierto las puertas del convoy usando "los botones de emergencia" y han empezado a bajar a la vía los primeros pasajeros. "Nadie nos decía nada", insiste Jiménez.

Finalmente, el maquinista ha llamado a los Bomberos, aunque antes de que llegaran hasta este punto de L'Hospitalet de Llobregat los pasajeros han decidido, también por su cuenta, "salir uno a uno". "Nos han dicho que nos tenían que dar el 'ok' para salir, pero para cuando nos lo han dado la mayoría ya había salido a las vías", explica Jiménez.

En conjunto, "todo un desastre", sintetiza Jiménez, que había cogido el tren para ir hasta la universidad en Barcelona, donde tenía que hacer un examen. "Me he tenido que pagar un Uber porque no llegaba", rubrica.