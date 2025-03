Un sindicato de la Guardia Urbana se alza contra la convocatoria de agentes para la temporada de playas

El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de la Guardia Urbana se ha alzado contra la convocatoria de personal impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para sumar 70 efectivos de la policía barcelonesa al servicio de temporada de playas 2025 y ha hecho un llamamiento a la plantilla a no presentarse. Considera que la convocatoria es "contraria a la ley y a la doctrina judicial" y por eso anuncian que interpondrán una demanda judicial.

En un comunicado publicado en la red social 'X' esta semana, exponen los dos motivos por los que consideran que la plantilla no debe presentarse a esta convocatoria. Primero, "por solidaridad con los compañeros" que prestaron servicio el año pasado, en la que "muchos decidieron no hacer horas extraordinarias como medida de protesta ante el maltrato que el alcalde, Jaume Collboni, profesa sistemáticamente contra la Guardia Urbana".

El segundo motivo es por estar actualmente negociando el convenio de condiciones laborales "en la que la administración no tiene la intención de mejorar las condiciones de trabajo". "La respuesta del conjunto de la Guardia Urbana tiene que ser contundente", dicen. "El Ayuntamiento no quiere mejorar nuestras condiciones laborales y lo único que nos presenta son recortes", insisten.

Lamentan que esta convocatoria no ha sido tratada en la mesa general de negociación y apuntan que "va en contra de los derechos fundamentales de la negociación y establece condiciones de trabajo que no han sido negociadas, como son las vacaciones". Además, subrayan que "crea puestos de trabajo que no están en la Relación de Puestos de Trabajo, como el patrón de barco".