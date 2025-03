La Telecogresca competirá para seguir en el Fòrum de Barcelona y evitar una mudanza forzosa

Las nuevas condiciones para limitar los festivales de música que se alargan más allá de las 23:00 horas en el parque del Fòrum a partir de 2026 comprometen el futuro de un certamen que se celebra en Barcelona desde 1978. La Telecogresca se distingue de otras citas multitudinarias por que, en vez de contar con una empresa que la monte, está organizada de forma desinteresada por estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sus conciertos -concentrados en una noche de fin de semana- han solido abrir la extensa agenda anual de la explanada situada al final de la Diagonal, que acumula espectáculos desde principios de la primavera y hasta las puertas del otoño. No obstante, la fiesta universitaria podría caer el próximo año del cartel de Fòrum.

Los organizadores de la Telecogresca no han conseguido que el Ayuntamiento de Barcelona les otorgue una excepción para seguir en el parque sin tener que medirse con grandes promotores. Las quejas vecinales por la carga de grandes eventos en el Fòrum y las molestias por ruido a deshoras han llevado a poner un coto que la organización Stop Concerts sigue considerando insuficiente. El consistorio ha emplazado a los universitarios a presentar una oferta al igual que otros aspirantes a ocupar algunas de las 15 noches de conciertos con horario nocturno en 2026, que se disputarán en un concurso público pendiente de iniciarse. De descartarlo, les plantea que sondeen otras ubicaciones a las que mudarse.

“Hay riesgo de que la Telecogresca no se pueda celebrar en 2026”, advierte Marta Torruella, presidenta de la Asociación Cultural Telecogresca, organizadora del festival. Manifiesta preocupación por tener que pugnar con compañías del sector del ocio por las noches en liza. “Nosotros pedimos un solo día y ellos son grandes empresas, que reclaman varios días de ocupación y mueven mucho dinero”, distingue la estudiante. “Disponen de otras empresas para presentarse a las licitaciones y tienen mucha presión y poder que nosotros no tenemos. Somos el festival débil”, describe.

De las noches en liza para programar conciertos más tarde de las 11, hay seis ya reservadas en 2026 para los dos festivales con más afluencia, el Primavera Sound y el Cruïlla. Ambos cuentan con contrato vigente para alojarse en el Fòrum hasta el año que viene. Así, son nueve las que se disputarán en una licitación, pendiente de que se publique y se detallen las condiciones para los candidatos.

Ruegos de la oposición

El consistorio se comprometió en enero a estudiar una posible salvedad en la regulación que, dentro de un año, restringirá las actuaciones hasta la medianoche y la madrugada para respetar el descanso de los vecinos en torno al Fòrum. El gobierno del alcalde Jaume Collboni aceptó un ruego de ERC para sondear que se reserven fechas para que las entidades sin ánimo de lucro -una definición que cuadra con la entidad responsable de la Telecogresca- alojen sus eventos en el parque al margen de los 30 días en que se autorizarán festivales en la explanada, la mitad de ellas con conciertos después de las 23:00 horas. Junts y Barcelona en Comú han defendido propuestas similares para que la celebración universitaria permanezca en el Fòrum.

Actuación en el festival Telecogresca, en una de sus ediciones pasadas en el Fòrum, en Barcelona. / MANU MITRU

Los dirigentes del distrito de Sant Martí comunicaron en una reunión reciente a los universitarios que no cabía ninguna exención a la norma. "No hay ninguna razón para excepcionar a la Telecogresca, porque no hay ningún elemento que la elimine de un proceso selectivo, al que puede presentarse con toda normalidad", postula el consistorio.

“No dieron ningún argumento que nos hiciera pensar que, en realidad, hubieran valorado una excepción”, reprocha Torruella. “Dijeron que no alargarían horarios, que sería hasta las 11 y punto, pero una fiesta universitaria hasta esa hora no tiene mucho sentido y se pierde la naturaleza del proyecto”, alega.

Aunque no la descartan del todo si es la única opción para continuar en el Fòrum, los organizadores creen que el festival sería inviable en caso de recortar el horario. “Acabar a las 11 significa empezar muy pronto, lo que nos alarga las tareas de desmontaje y el ‘target’ que tenemos no es de gente que vaya de festivales al mediodía -observa la estudiante-. Lo que da más ingresos son las entradas y la barra. Si no se ingresa por restauración porque la gente llega muy tarde, el proyecto no sería rentable, ya no por nuestro ‘target’, sino porque los números no saldrían”.

Otras ubicaciones

Asimismo, el distrito de Sant Martí explica que habló con los organizadores de “la posibilidad de ofrecer otros espacios” para albergar la Telecogresca. El consistorio añade que no ha ofrecido lugares concretos de la ciudad.

“Nos da la sensación de que quieren que nos vayamos”, cree Torruella. “Nos dijeron que buscásemos otros sitios dentro y fuera de Barcelona”, afirma. Comenta que se especuló con reubicar el escenario en Les Corts o Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet, pero sin compromiso de facilitar el cambio. El aforo máximo de la Telecogresca asciende a 15.000 espectadores. “Hace año y medio, cuando vimos que la continuidad en el Fòrum se tambaleaba, ya buscamos por Barcelona y hablamos con los distritos, pero todos nos dijeron que no cabíamos”, asegura la universitaria.

Los organizadores son escépticos con que prosperen alternativas fuera del Fòrum. “Al ver las otras vías bastante agotadas, nuestro plan es presentarnos al concurso”, señala Torruella, que confía que la propuesta sea competitiva, sobre todo en criterios culturales. En todo caso, avisa que los trámites resultarán ahora más complejos para jóvenes que compatibilizan los estudios con una labor voluntaria para sostener el certamen.

“Estamos mirando que tendremos que contratar a una empresa o un abogado para revisar o redactar la documentación que presentemos -reconoce Torruella-. Nos genera unos gastos extras bastante elevados, de unos 2.000 o 3.000 euros, sin garantías de que la propuesta sea ganadora. Se desvía del presupuesto pero, si las opciones son ese gasto o no tener el Fòrum, serán costes que tendremos que asumir”.

Pese a la incertidumbre, los estudiantes han empezado a contactar con artistas para que suban a su escenario en 2026. “Tenemos cosas apalabradas, pero hemos de esperar a formalizarlas porque no tenemos espacio por ahora -aduce Torruella-. Si se retrasa mucho, otros festivales también van contratando y podríamos perder a los artistas”.