Nueve estaciones del metro de Barcelona sin servicio: fechas y línea

Desde el viernes 14 de marzo hasta el domingo 16 de marzo, algunos usuarios del metro de Barcelona se verán afectados por el cierre temporal del tramo de la L10 Sud entre las paradas de ZAL | Riu Vell y Can Tries | Gornal. Esta medida se debe a unas obras de mejora en la infraestructura, que requieren la interrupción del servicio en un total de nueve estaciones de la red.

Las estaciones afectadas son las siguientes: ZAL | Riu Vell, Ecoparc, Port Comercial - La Factoria, Zona Franca, Foc, Foneria, Ciutat de la Justícia, Provençana y Can Tries | Gornal. Esta última parada, no obstante, también forma parte de la la L9 Sud, y esta parte sí seguirá operativa durante este período.

Cabe mencionar que varias de las estaciones afectadas son algunas de las menos utilizadas de toda la red del metro de Barcelona. Por ejemplo, Port Comercial - La Factoria y Ecoparc ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la lista de las estaciones con menos viajeros en 2024. Puedes consultar el listado completo aquí.

Alternativas de transporte

Para facilitar la movilidad de los pasajeros durante este período, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de varias alternativas:

Tramo cortado de la L10 Sud y alternativas de transporte / TMB

Línea L9 Sud de metro: Los usuarios pueden utilizar esta línea desde Collblanc y Torrassa en dirección a Aeroport T1, hasta Can Tries | Gornal, donde podrán hace transbordo con un servicio de bus especial.

Servicio de bus especial:

Bus especial 1 (servicio regular): Realizará paradas en todas las estaciones del tramo afectado con un horario equivalente al del metro. Las últimas salidas desde ZAL | Riu Vell serán a las 00:06 h durante la noche de viernes a sábado y de sábado a domingo, y a las 23:36 h el domingo.

Realizará paradas en todas las estaciones del tramo afectado con un horario equivalente al del metro. Las últimas salidas desde ZAL | Riu Vell serán a las 00:06 h durante la noche de viernes a sábado y de sábado a domingo, y a las 23:36 h el domingo. Bus especial 2 (servicio nocturno): Este servicio lanzadera nocturno operará eentre Zona Franca y Can Tries | Gornal. La noche del viernes al sábado, la última salida desde Zona Franca será a las 1:48 h, mientras que la noche del sábado al domingo operará toda la noche.

Para utilizar el servicio de bus especial no es necesario validar el billete.

Otras opciones disponibles son las líneas de bus regulares que cubren partes del tramo afectado: