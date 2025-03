Accidente de autocares en la Diagonal de Barcelona, en directo: última hora sobre las causas del choque y los heridos

La parada de autocares de la Diagonal retoma la actividad y exhibe su precaridad urbanística

Con un árbol menos, la parada de autocares donde tuvo lugar el accidente ha retomado este martes su actividad habitual. El suceso de este lunes ha servido, si es que no estaba claro ya antes, de que se trata de un espacio algo improvisado para esta actividad. Una señal de tráfico informa de que en ese carril de la calzada central de la Diagonal está permitido estacionar para encochar y desencochar pasajeros, pero esa operación se realiza de una forma, como poco curiosa. Los viajeros tienen que entrar en los vehículos no desde la acera, sino desde encima de los parterres vegetales, en los cuales, eso sí, no queda ni una brizna de hierba desde hace años. ¿Por qué fue elegido ese lugar como parada de autocares? Tiene su explicación. Lee aquí el artículo completo de Carles Cols.