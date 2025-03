La justicia tumba el recorte horario a las terrazas de la plaza del Sol en Barcelona

La cruzada judicial por los últimos recortes horarios en las terrazas de bares y restaurantes de Barcelona que ha ido imponiendo el ayuntamiento desde otoño de 2022 se ha saldado con un primera victoria para el sector: un juzgado ha dado la razón al Gremi de Restauració en la batalla abierta por las restricciones en la plaza del Sol. Hay otros frentes también judicializados a la espera (como la plaza de la Revolució, Enric Granados, o el Triángulo Lúdico del Poblenou), pero la patronal ve en este fallo un triunfo más que simbólico, en tanto que el juez en cuestión no ve acreditada la tesis municipal de que las terrazas fuesen las causantes directas de todos los problemas de ruido. El consistorio ya ha recurrido la sentencia, de modo que la limitación horaria se mantendrá en la zona al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona anula la restricción en la plaza del Sol, donde hay 10 veladores con seis mesas cada uno. Se fundamenta en que "el informe de evaluación de impacto acústico no puede servir como prueba de que los ruidos procedentes de las terrazas determinan que se superen los límites de inmisión acústica". La patronal una prueba pericial para rebatir la colocación del sonómetro en las mediciones municipales, con la tesis de que no cumplían los requisitos normativos. En el fallo judicial se argumenta que si se trata de determinar las molestias a los vecinos "habrá que colocar el micrófono a la distancia de su fachada señalada en la normativa". Al no haber sido así, prosigue, "no puede considerarse acreditado que se superen los límites máximos" en la ciudad.

Incluso alude a un caso "análogo" en la plaza de Osca, en Sants, donde el ayuntamiento aplicó una corrección en los registros, de modo que en este caso habría podido "determinar el cumplimiento de la normativa atendiendo a los resultados del informe". Del mismo modo hace referencia a una medición en una vivienda concreta de la plaza del Sol, que superaba en 1,6 decibelios el límite permitido, pero que "no se considera suficiente para fundamentar una reducción del horario de terrazas", ya que la norma municipal autoriza a superarlo algunos días al año "incluso en más de 3 dB".

Revocar los ajustes y mantener la ordenanza

Roger Pallarols, director del gremio, sostiene que el ayuntamiento pone el foco solo en las terrazas pasando por alto otras fuentes de ruidos como el botellón o los propios camiones de recogida de limpieza, entre otros elementos, que se suman a la contaminación acústica en esa franja horaria. Y rebate que las responsabilidades se centren solo en los operadores, "muy perjudicados" por el tijeretazo. dice. "Los mismos motivos del contencioso administrativo ya los expusimos en las alegaciones por vía administrativa", recuerda el mismo representante, que cree que el ayuntamiento podría evitar la judicialización si les escuchase. El colectivo reclama que "se revoquen los recortes horarios" para evitar más batallas de este tipo y sus costes para contribuyentes y afectados. Pide que se mantenga la unificación horaria en toda la capital catalana.

Las decisiones municipales sobre terrazas que se salen del guion de la ordenanza vigente --por motivos de ruidos y molestias vecinales-- suelen acabar resolviéndose desde hace años en el plano judicial. En la última década los restauradores han sumado distintas sentencias favorables, como la que afectó al eje de Blai en el Poblesec en 2017 (donde se mantienen los recortesn pese a haber sido anulados por el TSJC) o más tarde en otros casos de Sants. Así como los casos del Gòtic y el Raval, donde se iniciaron las reducciones horarias en 2022 bajo el mandato de Colau pero se tuvo que dar marcha atrás a final de 2023 (ya con Collboni al timón) después de que los afectados iniciasen un contencioso-administrativo que les dio la razón y el consistorio admitió los "defectos" que impedían la aplicación legal.

Sucesión de ubicaciones

La ordenanza de terrazas aprobada en 2018 mantenía la unificación horaria (hasta las 00.00 horas en días laborables y hasta la 1.00 horas en vigilias de festivo y sábados) en toda la ciudad, pactada ya en 2014. Pero desde entonces se han ido impulsando ajustes en varios distritos, con objeto de cerrar las terrazas en puntos calientes en general una hora antes, es decir, hasta las 23.00 o las 00.00 horas, respectivamente (con variaciones según la época del año y las zonas). Los casos de algunas plazas de Gràcia y Enric Granados datan también de otoño de 2022, así como de la plaza de la Virreina (Gràcia) --donde se impuso la medida en mayo de 2023 con algunas correcciones--, en un contexto de precampaña electoral por las municipales. En la mayoría de ellos el Gremi de Restauració recurrió la medida a instancias de sus agremiados. No lo han hecho con las plazas del Diamant, de la Vila de Gràcia y Tuset.

Pallarols enfatiza ahora que el PSC se comprometió a revisar las restricciones en su programa electoral, pero que lejos de hacerlo añadió el llamado 'Triángulo Golfo' y la calle de Tuset a la lista. En el caso de la plaza del Sol, ahora está pendiente del TSJC, después de que el ayuntamiento haya presentado recurso a la sentencia inicial hace unos días, lo que podría llevar meses o incluso años. Mientras tanto los distintos juzgados de lo Contencioso administrativo se irán pronunciando sobre el resto de casos.

