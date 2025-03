El grafiti contra Elon Musk y Donald Trump: así es la última creación del artista Roc Blackblock en Barcelona

El artista Roc Blackblock ha vuelto a pintar un mural en contra del fascismo en Barcelona. Esta vez son las caras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del empresario multimillonario Elon Musk las que se ven reflejadas en una pared del barrio del Clot.

El grafitero barcelonés es conocido por sus murales que contienen una fuerte crítica social, el más viral fue durante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Roc Blackblock reivindicaba la libertad artística y de expresión con un mural en el que se podía ver el rey emérito con flechas en su cabeza. El ayuntamiento de Barcelona lo borró, aunque posteriormente, se reconoció que fue un error.

Las caras que protagonizan el nuevo graffiti del artista catalán son las de Donald Trump y la de Elon Musk. La obra está en una pared ubicada en la esquina de las calles de Aragón y Bilbao, y ha sido pintada este fin de semana, justo después de la discusión entre el presidente de los EUA y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Junto a las caras de los magnates estadounidenses se puede leer “Inglourious basterds” (Malditos bastardos), una frase que da nombre a la película de Quentin Tarantino ambientada en la Segunda Guerra Mundial, aunque con un desenlace alternativo. Su protagonista, el Teniente Aldo Raine (Brad Pitt), adiestra un grupo de judíos para asesinar a soldados de las SS.

Además, la obra también es acompañada por los textos “Trump is the devil” (Trump es el demonio) y “Elon is evil” (Elon es malvado). Así como “Everyone hates Elon & Trump” (Todo el mundo odia Elon y Trump). Roc Blackblock ha aprovechado la publicación de su última obra para anunciar que esta será su último post en la red social X, propiedad de Elon Musk. A partir de ahora, seguirá publicando posts en Bluesky, una alternativa al antiguo Twitter.