Unas obras en lo alto de Montjuïc descubren restos arqueológicos de hace unos 300 años

Unas obras para incrementar la captación de agua subterránea en Barcelona han hecho aflorar unos restos arqueológicos en la parte alta de la montaña de Montjuïc. La zona de pícnic que linda con los jardines de Joan Brossa y la plaza de la Sardana se está excavando para aumentar la obtención de agua freática para riego. Durante las labores comenzadas meses atrás, han aparecido vestigios que los arqueólogos estiman que acumulan entre 200 y 300 años de antigüedad.

En términos históricos, se trata de restos “bastante recientes”, evalúa el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB). El organismo dependiente del ayuntamiento informa de que los hallazgos corresponden a “un antiguo camino y un depósito de los siglos XVIII o XIX”, en los que han aparecido algunos objetos, como monedas y otras piezas metálicas.

Exploraciones arqueológicas en Montjuïc, con el funicular al fondo, en Barcelona. / MANU MITRU

Montjuïc, escenario de los avatares que han marcado a la capital, es un yacimiento inagotable que atraviesa buena parte de la historia de Barcelona. En el contorno donde ahora han emergido huellas del pasado se hallaron tumbas del cementerio judío donde se enterró durante medio milenio, hasta que su rastro se borró en el siglo XIV. Ocurrió tras el pogromo del Call en 1391, una masacre antisemita en que murieron unas 300 personas.

Monedas y otros vestigios hallados en el yacimiento que se explora en Montjuïc, en Barcelona. / MANU MITRU

El club de tiro olímpico de Barcelona se erige a pocos metros del lugar donde han despuntado los últimos vestigios. En el recinto deportivo se localizaron 171 tumbas cuando se construyó, en 1946. Se encontraron 557 sepulturas más en una nueva campaña de exploraciones en el mismo entorno en 2001. Los hallazgos destapados por las construcciones para ensanchar el sistema de agua freática no forman parte de la necrópolis judía, aclara el ICUB.

Arqueólogos en la zanja abierta en Montjuïc por la ampliación de red de agua freática, en Barcelona. / MANU MITRU

A 120 metros de altitud

Los arqueólogos rastrean desde hace unas semanas en la zanja abierta en un punto adyacente a una parada del teleférico -recién reabierto- y las proximidades del Mirador del Alcalde, a unos 120 metros de altitud sobre el mar. Los sondeos en la parcela y la extracción de restos para documentarlos, retirarlos y cubrirlos siguen estos días.

Un arqueólogo cava en el yacimiento de Montjuïc, en Barcelona. / MANU MITRU

Las prospecciones arqueológicas se han acometido “desde el inicio de la obra, como se hace habitualmente”, indica el ICUB. Agrega que el solar se ha explorado sin necesidad de detener las labores para extender la red de agua freática en Montjuïc y sus aledaños. “No se han parado las obras y todo sigue el ‘tempo’ planificado”, afirma.

Más de 13 millones comprometidos

El Ayuntamiento de Barcelona informó en noviembre pasado que los trabajos de ampliación de la infraestructura de extracción de agua del subsuelo en las inmediaciones de los jardines de Joan Brossa se alargan hasta este próximo verano. Se invierten unos 3,3 millones de euros para construir un depósito bajo tierra de 600 metros cúbicos.

El tanque estará conectado mediante una cañería con el de la plaza Bella Dorita, pegada a la avenida del Paral·lel, en el Poble-sec. El depósito debe permitir que se despliegue una red de riego por gravedad que surta a los jardines de Joan Brossa.

La zanja abierta por las obras de ampliación de la red de agua freática en Montjuïc, donde se han localizado restos arqueológicos. / MANU MITRU

En paralelo, el consistorio ha proyectado expandir la red de abastecimiento subterráneo en otros puntos de Montjuïc y su entorno para regar la montaña y los jardines de la Marina del Prat Vermell. Se destinan tres millones de euros para enlazar un depósito de Can Batlló con otro ubicado entre la Anella Olímpica y el centro deportivo municipal Pau Negre.

Las tuberías de la instalación se ramifican para proveer de agua a los jardines de la Mediterrània, Can Farrero, Can Mestres, Ca l’Alena y el parque de Can Sabaté. Además, se han comprometido 7,1 millones de euros para habilitar dos depósitos subterráneos y otro par de pozos para suministro de fuentes de Montjuïc y los jardines del Grec, Laribal y el Umbracle. Todas las obras deberían estar finalizadas de aquí a noviembre.