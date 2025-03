Barcelona "velará por el cumplimiento" del recorte horario de terrazas en Gràcia pese a la sentencia contraria

La sentencia que tumba el recorte horario en las de terrazas de la plaza del Sol que aplica el Ayuntamiento de Barcelona desde 2022 cuestiona la metodología empleada por el consistorio en sus mediciones acústicas, como ha avanzado este miércoles EL PERIÓDICO. El ayuntamiento recurrió hace unos días la decisión del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 12 de la ciudad, pero hoy fuentes municipales han destacado que la reducción horaria sigue vigente al ser una sentencia no firme sobre la que tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y que el distrito de Gràcia velará para que se cumpla. Y han defendido que "las medidas sonométricas están realizadas correctamente".

Como detallaba este diario, el fallo judicial anula la restricción horaria en la plaza del Sol, donde hay 10 veladores con seis mesas cada uno. Se fundamenta en que "el informe de evaluación de impacto acústico no puede servir como prueba de que los ruidos procedentes de las terrazas determinan que se superen los límites de inmisión acústica". El Gremi de Restauració de Barcelona, que llevó el caso a los tribunales a instancias de los afectados, había aportado una prueba pericial, con la tesis de que no cumplían los requisitos normativos. El juez argumenta que si el ayuntamiento trata de determinar las molestias a los vecinos "habrá que colocar el micrófono a la distancia de su fachada señalada en la normativa". Al no haber sido así, prosigue, "no puede considerarse acreditado que se superen los límites máximos" en la ciudad.

La restricción se aplicó durante el mandato de Ada Colau, pero ahora el consistorio que lidera Jaume Collboni recuerda que el decreto de reducción horaria de las terrazas de la plaza del Sol "tiene por objetivo mejorar la convivencia y reducir el impacto acústico de esta actividad", avanzando una hora el cierre de las terrazas a las 23.00 horas (entre semana) y las 00.00 horas (fin de semana). Una limitación que seguirá vigente mientras el TSJC decida sobre el recurso del ayuntamiento. Es más, han destacado que el distrito de Gràcia seguirá "velando por su cumplimiento".

Defensa técnica

En el aspecto técnico que cuestionaba el juzgado, fuentes municipales replican que "las medidas sonométricas están realizadas correctamente y siguiendo la normativa vigente. Cuando se realizaron pusieron de manifiesto la superación tanto de los valores límites máximos permitidos como el número de días que se pueden superar estos valores". De ese modo, descartan el razonamiento judicial sobre los días y los decibelios con supuestos excesos.

El ayuntamiento también ha subrayado hoy que "el decreto de reducción acústica persigue también no tener impacto económico en los establecimientos". Por elló, se introdujo una "segunda medida de fomento de la actividad, permitiendo dos módulos más por cada establecimiento a partir de las 20.00 horas hasta el cierre".

Como ha informado este diario, otros puntos calientes de terraceo de la ciudad también han llegado a la justicia de la mano del gremio, y están a la espera de sentencias. Como las plazas de la Revolució y la Virreina, también en Gràcia, o la calle de Enric Granados y el Triángulo Golfo del Poblenou. La patronal reclama que se revoquen todas las restricciones horarias que se aplican en estos casos y se mantenga la unificación que estipulaba la ordenanza de terrazas aprobada --tras un largo proceso de debate público y político-- en 2018.