El accidente de la Diagonal fue por evitar a un peatón o un motorista: "Vi a un hombre volar sobre el asfalto"

Cerca de 24 horas después del grave accidente en la avenida Diagonal de Barcelona entre dos autocares, la investigación de la Guardia Urbana sigue en marcha para determinar la causa del siniestro, en el que más de 50 personas resultaron heridas. El choque sucedió en torno a las 15.00 horas y cogió por sorpresa a muchos peatones y comercios de la zona.

Tal y como ha podido saber este medio, los agentes están a la espera de varias pruebas que deben determinar la velocidad a la que iba el autocar con turistas italianos que golpeó al otro, que estaba parado, tras perder el control. Pese a esto, las primeras hipótesis apuntarían a que este vehículo con los visitantes italianos habría dado un "volantazo" para evitar a un peatón o a un motorista que se cruzó en la calzada, lo que le hizo perder el control del vehículo e impactar contra el otro autocar que estaba aparcado.

Varios testigos han explicado que se podria tratar "de una moto roja" que se cruzó en el camino del autocar, aunque también pudo ser un peatón, tal y como contó una mujer a EL PERIÓDICO.

"Estaba en la acera contraria y vi a un hombre volar sobre el asfalto, como deslizándose a causa de una caída o un golpe, eso no lo sé. Detrás iba un autocar, así que aparté la mirada porque temí que le atropellarían. Entonces fue cuando oí el estruendo del autocar chocando contra otro que había más delante", relata Julia, trabajadora de una editorial cercana al lugar de los hechos.

Asegura que el intruso en la calzada no llevaba casco ni ropa de motorista, sino un abrigo elegante, quizá azul marino. "Una compañera miró al cabo de un rato y me dijo que le vio luego vivo en la acera, que no fue atropellado al final, así que imagino que el autocar le esquivó con un volantazo", se figura.

Choque de dos autocares en la Diagonal con más de 50 heridos. / Ferran Nadeu

Collboni pide "prudencia"

En esta misma línea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este martes que el choque de autocares en la Diagonal podría haberlo ocasionado un peatón, aunque de momento pide prudencia hasta que se aclaren las causas del accidente. En declaraciones a RAC1, preguntado por la posibilidad de que el siniestro se produjera porque uno de los autocares intentara evitar atropellar a un peatón que cruzaba la avenida, ha respondido: "Eso parece, pero debemos ser prudentes".

Así, ha añadido que la Guardia Urbana está realizando la investigación y durante la mañana se sabrá cómo se movieron los autocares. El primer edil ha vuelto a referirse al grave accidente en una atención a los medios desde el Mobile World Congress, en la que ha insistido en que "es cuestión de horas" que se conozca el origen del siniestro y ha pedido no hacer especulaciones. "Durante el día de hoy sabremos cuales son las causas que han originado este accidente".

Choque de dos autocares en la Diagonal con más de 50 heridos / Ferran Nadeu

Collboni ha recordado que él mismo estuvo anoche en el lugar del accidente y ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona está en contacto con los consulados italiano y alemán -ambos autocares transportaban grupos de turistas- y también con los hospitales donde se encuentran los heridos. Ha explicado que "la gran mayoría" de afectados ya han vuelto a "sus lugares de origen o en algunos casos a los hoteles de Lloret".

En cuanto a los heridos, ha avanzado que "en principio" la vida de los hospitalizados por el accidente "no peligra". De los cuatro heridos hospitalizados, dos evolucionan bien y los otros dos "pueden tener alguna consecuencia a largo plazo". Según ha dicho el alcalde, dos serían italianos, un alemán y un local. Éste último sería el peatón herido en el accidente. Con todo, el alcalde ha subrayado que "en principio" no peligra su vida y que lo que preocupa ahora sobre todo son "las secuelas".

Los cuatro heridos de mayor gravedad en el accidente entre dos autobuses permanecen ingresados, mientras que el resto de personas que fueron hospitalizadas fueron dadas de alta, según informó el Departament de Salut. En el Hospital del Mar de Barcelona sigue ingresada una mujer de 40 años en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pendiente de su evolución. En Vall d'Hebron, un hombre de 57 años está estable dentro de la gravedad. En el Hospital de Sant Pau, un joven de 17 años sigue hospitalizado en estado muy grave y pronóstico reservado y en el Clínic hay un hombre de 65 años en la UCI con pronóstico reservado

Cruceristas y alumnos italianos

Tal como explicaron fuentes policiales a EL PERIÓDICO, ambos autocares transportaban grupos de turistas. El primero, de la empresa Julià, llevaba cruceristas de diferentes nacionalidades -que, según pudo saber este diario, debían embarcar esa tarde en el puerto de Barcelona en el buque Costa Toscana, de Costa Cruceros-. El segundo, de la empresa Canals, transportaba alumnos italianos alojados en Lloret de Mar por su viaje de fin de curso, que habían venido a Barcelona para realizar una excursión de un día.

El impacto se produjo cuando, por causas que aún se desconocen, el autocar de Canals colisionó contra la parte trasera del de Julià, que estaba parado. La fuerza del choque ha hecho que este último se estrellara contra un árbol y una farola, y atropellara a algunos peatones.