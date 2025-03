El gobierno de Collboni evita el "triunfalismo" con el informe de la Copa América pero lo considera "positivo"

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha evitado el "triunfalismo" con el informe revelado este martes sobre el impacto de la Copa América de vela en Barcelona, si bien lo ha considerado "positivo". La competición generó un retorno positivo de 1.034 millones de euros en el PIB. "En términos económicos y de percepción de la ciudad es positivo. ¿Tan positivo como la expectativa que había generado el anterior informe? No, no tanto. Pero sigue siendo positivo", ha dicho. No obstante, ha subrayado que los datos de ahora son "reales", y ha pedido evitar compararlos con los de la estimación prevista.

Valls ha destacado que este informe es "un trabajo científico" elaborado por la UE, que constata que "de cada euro público incorporado en la prueba, el sector público ha recuperado 3,3 vía cotización de la Seguridad Social y vía impuestos". Además, revela también que "de cada euro invertido del sector público se han facturado diecisiete". En términos económicos, ya partir de estos "datos objetivos", pues el resultado es "positivo" para el concejal.

También ha valorado de manera positiva la importancia de tener un proyecto como éste en la ciudad para desarrollar la economía azul, para mejorar el Port Olímpic, para la realización del Parc de Tecnologia Marina, o para el Project Blue-tech que desarrolla el puerto, así como también para "intentar una mejora en el ámbito del deporte". En cualquier caso, Valls ha recordado que entre abril y mayo se presentará la auditoría que elabora la fundación Barcelona Capital Náutica que aportará más detalles sobre el asunto.

"Mala gestión"

Sin embargo, los grupos municipales de Junts, BComú y ERC no ven suficiente este informe e insisten al alcalde, Jaume Collboni, en presentar una auditoría independendiente y externa que analice el paso del evento por la ciudad. En declaraciones a los medios, el líder de Junts, Jordi Martí, ha acusado al alcalde de hacer una "mala gestión" de todo el evento, concretamente de la comunicación y de la gestión política no solo ante los grupos municipales de la oposición, sino también ante la ciudadanía.

Para Martí, la Copa América ha generado una "gran indiferencia" para la población en general y "bastantes problemas" para la gente de los barrios más afectados. Además, ha lamentado que se haya producido un impacto inferior y no tan positivo como el que se había dicho inicialmente. Así pues, considera que la valoración definitiva sobre el evento llegará con la auditoría oficial del ayuntamiento.

"Los datos se han hinchado"

En la misma línea, la líder de BComú, Janet Sanz, ha corroborado que "el impacto económico es mucho menor de lo que se había dicho que se conseguiría". "Todos los datos se han hinchado", ha afirmado en declaraciones a los periodistas. "Lo que necesita la ciudad es una auditoria pública encargada por el Ayuntamiento de Barcelona".

Además, Sanz lamenta que no en este informe no se incluya la inversión pública definitiva y asegura que la Copa América "no ha tenido un buen impacto ni retorno porque no ha tenido una acogida" en la ciudad. "De cara al futuro no nos sirve para nada".

"Ningún legado"

Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha criticado que los resultados del estudio no muestran "ningún legado para la ciudad". Ha subrayado que es un estudio que analiza datos del impacto económico del evento a partir de la asistencia del turismo y del gasto que ha generado. Un impacto, a juicio de los republicanos, "efímero", que no aclara para él si "tiene sentido" invertir dinero público en una acción de este tipo.

Castellana ha recordado que se está pendiente de la auditoría que presentará en abril la Fundació Capital Náutica, una auditoría que "podrá bajar más al por menor" y que servirá para contrastar los datos presentados este martes.

"Gran beneficio económico"

Por su parte, el líder del PP, Daniel Sirera, ha celebrado que, tras conocer el informe de la UB, se muestra que eventos deportivos internacionales como la Copa América suponen un "gran beneficio económico" para la ciudad.

"La falta de ambición de Collboni nos llevó a perder este gran evento que tuvo audiencias televisivas de casi 1.000 millones de espectadores", ha afirmado en un comunicado. "No podemos permitirnos perder más oportunidades de proyección internacional como ésta", ha añadido.