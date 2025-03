La Casa Tecla Sala del Eixample volverá a la vida como sede de un instituto internacional de estudios

El centro educativo Institute for the International Education of Students (IES Abroad) ha alquilado la totalidad de la Casa Tecla Sala (también conocida como Casal Sant Jordi por la escultura de la fachada) de Barcelona, en la esquina de Casp con Pau Claris, para ampliar sus instalaciones actuales y convertirla en su sede en Catalunya. El edificio, propiedad de Grupo Zurich, forma parte del catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona. El inmueble está actualmente en proceso de obras.

La rehabilitación incluirá varias zonas verdes, con la intención de crear una isla de vegetación en el centro de la ciudad. Además, el edificio ofrecerá dos tipos de plantas, con espacios de tipo industrial en las plantas inferiores y zonas de alto standing en las superiores. Hasta ahora, la empresa IES Abroad se ubicaba solamente en Ronda Sant Pere, 5. El cambio de oficinas responde a su necesidad de ampliar las instalaciones actuales y tener un edificio de referencia en Barcelona.

Imagen virtual de la azotea del edificio / El Periódico

La finca se construyó entre 1929 y 1931 por el mismo arquitecto que diseñó el Poble Espanyol, Francesc Folguera. En 1989 fue restaurado por el arquitecto Ignasi Sánchez Domènech. Durante años fue la sede del Departament de Justícia del Govern. La casa la encargó el matrimonio Joan Riera y Tecla Sala. La pareja, importantes industriales del textil de principios del siglo XX, querían un edificio que acogiera las oficinas de su empresa, la residencia y los pisos para sus hijos. El resultado fue este edificio de nueve plantas inspirado en las vanguardias arquitectónicas centroeuropeas.