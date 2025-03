Barcelona cerrará el Taller Masriera a finales de marzo para librarlo de amianto

El Taller Masriera, la singular imitación de un templo clásico levantado en el número 70-72 de la calle Bailèn de Barcelona, aguarda a conocer el proyecto que lo haga revivir en los próximos años, transformado en una biblioteca, un teatro-sala de actos y un espacio comunitario para dar servicio a la Dreta l’Eixample. A la espera de conocer el plan ganador del concurso de ideas convocado meses atrás, el inmueble catalogado como patrimonio a preservar y que el ayuntamiento adquirió por 7,5 millones de euros en 2020 empieza ahora a acondicionarse para su futura reapertura, aún sin calendario preciso. Antes de ello, el inmueble se desprenderá de amianto en las próximas semanas.

El distrito del Eixample anunció ayer a representantes de las entidades implicadas en la recuperación del edificio decimonónico que la sustancia potencialmente insalubre comenzará a retirarse a partir del 24 de marzo. Se prevé que las labores para extirpar el asbesto duren un mes y medio -con 34 días efectivos de trabajo- y costarán 72.529,41 euros, ha anunciado el consistorio este martes. La legislación europea impone que los edificios públicos deben librarse de aquí a 2028 del amianto, inductor de cánceres y deformaciones y enfermedades en los pulmones y la pleura cuando se estropea y empieza a desprender polvo. Se prohíbe comercializar con el componente desde 2002 en España y su vida útil antes de que se deteriore se da por superada en gran medida.

A raíz de unas comprobaciones entre 2021 y 2022, el ayuntamiento detectó que el Taller Masriera acumula 3,3 toneladas de asbesto pendiente de suprimir. El consistorio concreta que en las próximas labores se eliminarán 91 metros de bajantes, cañerías y chimeneas de fibrocemento, el material de construcción que expandió el amianto a lo largo del siglo XX; 156 metros cuadrados de techos que contienen la sustancia potencialmente nociva; dos depósitos de agua y una capa ignífuga que aislaba el telón del teatro del Taller Masriera, también con trazas del mineral peligroso y de 36 metros cuadrados.

Escenario del antiguo teatro Studium, anteriormente taller Masriera, en el número 72 de la calle Bailén. / JORDI COTRINA

Puertas cerradas

Las labores obligarán a cerrar el Taller Masriera mientras se llevan a cabo. El ayuntamiento preveía el verano pasado que el material peligroso desapareciera del edificio protegido antes de que terminase 2024. No obstante, el contrato para acometer el desamiantado se formalizó a principios de enero. A su vez, el consistorio esgrime que ha obtenido el plan de trabajo aprobado por el Departament de Treball, necesario antes de arrancar el fibrocemento con garantías de seguridad.

A medida que se acelera la erradicación obligada del amianto, crecen las reclamaciones vecinales porque se extraiga con medidas de protección suficientes para que no se disperse a riesgo de que los vecinos inhalen sus partículas. A pocos metros del Taller Masriera, la inquietud ha brotado entre varias comunidades que comparten un patio interior envuelto por un gran techo de fibrocemento, situado en el número 495 de la calle Consell de Cent, donde la redacción de EL PERIÓDICO se hallaba hasta 2021.

El escenario del teatro Studium, dentro del Taller Masriera, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Vecinos de distintas escaleras han intepuesto hasta cuatro denuncias a la Generalitat por la presunta mala praxis en los trabajos previos a la inminente retirada de la cubierta. Inspección de Trabajo ha abierto una investigación al respecto y otros departamentos de la Generalitat y el ayuntamiento han recibido notificación de las quejas.

Evitar errores

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample, Jaume Artigues, reclama que el consistorio “no repita los mismos errores que se han producido en la manzana de EL PERIÓDICO”. “Allí se envió aviso a los vecinos que viven alrededor de la pieza sin explicar el plan de trabajo ni qué implicará el encapsulamiento de la cubierta afectada”, subraya el dirigente vecinal.

Artigues señala que las instalaciones que conservan amianto en el Taller Masriera “son bastante pequeñas”. A su vez, aprueba las medidas previstas para evitar afectaciones sobre los vecinos del entorno.

Unos visitantes en una visita guiada al Taller Masriera, sin uso desde 2009, en Barcelona. / JORDI OTIX

Aunque remarca que se trata de placas "no friables" que no emanan polvo, el ayuntamiento señala que, antes de que se extirpe, el asbesto del inmueble será encapsulado con una sustancia aislante “para asegurar que no se produzca liberación de fibras de amianto en el ambiente durante la manipulación de las placas de fibrocemento”. Asimismo, se ha comprometido a informar a las comunidades de vecinos del entorno antes de que las tareas comiencen.

El horario de trabajo será de 08:00 a 15:00 horas. El consistorio recomendará que se cierren puertas y ventanas mientras se practique el desamiantado y proteger las salidas de los aparatos de aire acondicionado con plásticos “para evitar la posible contaminación con fibras de amianto”.