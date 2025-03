Niños en el Park Güell: prohibido jugar a fútbol, ir en bici y a veces correr

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, respondió en enero pasado a una vecina de Sarrià que le pedía que reclamara la instalación de una placa que prohibiera el fútbol en la plaza del Consell de la Vila, donde ella reside. Bondia analizó el caso y le respondió que él recomendaba lo contrario: vetar la prohibición, eliminar los carteles todavía colgados y que los niños pudiesen jugar libremente. En consecuencia, el Ayuntamiento de Barcelona retiró entonces los carteles de prohibido jugar la futbol que todavía se podían ver en algunos lugares, como la plaza de Sant Vicenç de Sarrià. Ahora la pelota vuelve a estar en el campo de Bondia.

Salida de la escuela en el Park Güell, el pasado martes. Los alumnos del Baldiri Reixac, centro que está en el interior del parque, han acabado la clase y algunos le dan puntapiés a un balón junto a la entrada del colegio. Allí pueden hacerlo, ahora, sin problemas. Es un tramo cerrado a los turistas, una batalla ganada por las familias: hace un año y medio se instalaron catenarias, postes separadores, a la hora de la salida, para que los visitantes no puedan entrar en el espacio cuando los niños entran o salen del colegio.

No haga fotos a los niños

En la reja que da al cole, un cartel que delata que a veces la convivencia entre colectivos no es idílica insta a los turistas a no tratar como figurantes a los menores: “No están permitidas fotos ni grabaciones. Por favor, respeten la privacidad de los alumnos”. Dos parejas mayores de franceses traspasan el límite fijado unos metros, pero en seguida se dan cuenta de que lo han hecho mal y vuelven al resto del parque, donde, allí sí, están en un entorno preparado para su disfrute.

La separación instalada ante el colegio a la hora de la salida para que los turistas no entren en el espacio. / Manu Mitru

Los niños del Baldiri Reixac, como los del Reina Elisenda, que está fuera del recinto obra de Antoni Gaudí, suelen estar rato en el parque, como es lógico: qué entorno podría ser más bonito. Pero tienen un problema: en el Park Güell está prohibido jugar a fútbol, como atestiguan carteles que indican ese veto, y no solo eso: Tampoco pueden ir en bicicleta y según los padres también se ha acercado personal del parque a advertir a los niños de que no pueden correr en la Sala Hipóstila.

“Niño, que molestas”

Marta Molas tiene dos hijos de 6 y 9 años en el Baldiri Reixac. “En la Sala Hipòstila le han dicho a los niños: ‘No corras, que molestas’”, cuenta. Antes de la instalación de la catenaria, también delante del colegio agentes de seguridad, dice Marta, instaban a los niños a dejar de jugar con una pelota, incluso una improvisada con papel de plata. “La argumentación siempre es la misma: el daño al patrimonio. Pero no nos lo creemos. Si no puedes ir en bici por daño al patrimonio, no vas chocando con las paredes. Además, las personas de barrio que pasan en bici hacen mucho menos daño que el volumen de turistas”.

Un niño juega a fútbol en el espacio reservado a los escolares frente al Baldiri Reixac. / Manu Mitru

Eva Vilaseca, madre de un niño de 4 años que va al Baldiri, viene en bicicleta con él, pero tiene que bajarse, no puede llevarla dentro: “Los vecinos suponemos el 3% de las personas que vienen al parque. Que no podamos usar el espacio público es por el interés mercantilista, la prioridad que se da al turismo por encima de los vecinos. Cuando siempre hay furgonetas, motos. ¡Si somos 20 personas en bicicleta máximo!”.

El año pasado, relata Vilaseca, varios familiares de alumnos fueron multados por ir en bici. Fue novedoso, dice, porque las multas empezaron una semana después de las protestas vecinales por la celebración del desfile de Louis Vuitton. Multas de 100 euros. “Cada mañana teníamos a la Guardia Urbana en los puntos por los que pasamos en bici. Un día se quedaron en la puerta de la escuela y otro entraron en ella”. No es solo, dice Eva, que sus hijos no puedan ir en bici: “Es un modelo más de la turistificación que no es expulsa de las casas y del espacio público”.

Señal que indica la prohibición de jugar al balón e ir en bici, entre otras actividades, en el Park Güell. / Manu Mitru

La contradicción

Marta señala como contradicción que en la parte alta del parque haya una canasta de básquet: “Allí nos dejan jugar porque arriba hay pocos turistas y no molestamos. No podemos entrar pelotas pero tenemos una canasta arriba”.

Cuentan que se han quejado muchas veces al consistorio, que se limita a dar acuse de recibo de las protestas. Piden que se reúna la Mesa existente de participación ciudadana, la Mesa del Park Güell. Nos van diciendo que nos informarán cuando se active, pero no se activa”.

También han montado la plataforma Recuperem Park Güell, que pide la entrada general libre de los vecinos de Barcelona y la reducción del aforo de turistas. Se han visto con la concejala de Gràcia, Laia Bonet, con quien, dicen, mantuvieron un encuentro cordial que no tuvo consecuencias que supusieran cambio alguno. “Queremos que la gente de Barcelona pueda usar el parque para usos vecinales, incluido jugar a pelota, que se reduzca el aforo de turistas a la mitad y un decrecimiento turístico en toda la ciudad”.

Cartel en inglés que insta a los turistas a no hacer fotos a los alumnos de la escuela Baldiri Reixac, que se encuentra dentro del Park Güell. / Manu Mitru

Guarda ese cubo de arena

Xavi Elson tiene una hija de 8 años en el Reina Elisenda. “Cada día cruzamos el parque, venimos de Can Baró, y pasamos la tarde allí cuando no tiene extraescolares. A mi hija, hace un par de años, no la dejaron jugar con cubos de arena en la plaza de la Natura, donde se ven motos de la policía, donde se han visto cochecitos de golf cuando lo de Louis Vuitton. Son incoherencias que vivimos a diario. Nos sentimos menospreciados. Tenemos para nosotros rincones del Park Güell cuando tendría que ser al revés, el parque debería ser mayoritariamente de uso vecinal”.

La plataforma Recuperem Park Güell ha instado al Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, a intervenir para garantizar el juego infantil en el recinto. Los vecinos recuerdan que Barcelona impulsó un ‘Plan del juego’ que entre otras cosas defendía acabar con las prohibiciones de jugar a pelota. Según fuentes vecinales, la primera respuesta de la sindicatura ha sido pedir al colectivo que le envíe todas las quejas previas presentadas al distrito de Gràcia. Al ayuntamiento, en definitiva.

Ls respuesta del consistorio

Ante la situación denunciada, fuentes municipales sostienen que el ayuntamiento apuesta por la convivencia de actividades en el espacio público, “también por favorecer el juego de los niños haciéndolo compatible con el resto de usos”. Sobre el juego a pelota y la bici en los parques, las mismas fuentes recuerdan que en el caso de los niños está permitido en espacios habilitados y que en los parques a menudo se dan “actividades tranquilas no compatibles con otras. En algunos casos se protege el verde y el valor patrimonial, como puede ser el del Park Güell pero también el del Roserar de Cervantes”, y concluyen: “El hecho de que en algunos parques no se pueda jugar a pelota o ir en bici viene de que o bien son parques patrimoniales o zonas de estancia o de gran afluencia de personas”.

