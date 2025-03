La onda expansiva del MWC alcanza al área metropolitana de Barcelona y llena hoteles en Sitges

La onda expansiva del Mobile World Congress (MWC) que comienza este lunes en Barcelona se volverá a dejar sentir, para alegría del sector de la hostelería, en numerosos municipios del entorno de la capital catalana. No tendrán aún el alcance de la prepandemia, cuando las cifras récord empujaron a mucha parte de la demanda de alojamiento fuera de la ciudad, pero sí retoma impulso en la medida en que se espera que el congreso mejore sus cifras del año pasado, con más de 101.000 asistentes y con los hoteles de la metrópolis al completo en los días centrales de la feria. La localidad de Sitges (Garraf) será una de las beneficiadas, en tanto que resulta muy atractiva para muchas empresas y congresistas, tiene parque hotelero y está bien conectada con la Fira Gran Via. Además absorberá turismo vacacional que no cabe en la gran ciudad y que podrá disfrutar, de paso, de uno de los mayores Carnavales de Catalunya.

Los primeros años del MWC, con un crecimiento acelerado de público, los hoteles de Barcelona llenos y sus precios por las nubes, fueron una catapulta que lanzó miles de visitantes hacia otros municipios. Había agencias que contrataban cientos de habitaciones en un radio de más de 50 kilómetros de la ciudad. La pandemia marcó un frenazo en seco y la han seguido unos años de recuperación paulatina que de nuevo vuelve a redistribuir parte de la demanda. Ahora las reservas ya suelen hacerse de forma directa entre empresas o particulares y los hoteles elegidos, sin la agencia central organizadora.

La Diputació de Barcelona no ofrece previsiones, sino que espera a la celebración para dar resultados exactos. Pero muestran las cifras del año pasado, cuando destacaron municipios como L'Hospitalet, que se acercó al lleno con un 92,7% de ocupación hotelera pese a bajar 3 puntos y ofrecer precios medios de 350 euros. También despuntó Sitges: creció hasta un 58% y mejoró su volumen de pernoctaciones hasta las 8.644. En cuanto a comarcas, el Vallès Occidental alcanzó un 74% de ocupación pese a bajar 1,1 puntos; el Oriental subió 5,1 para lograr un 69%, y el Baix Llobregat perdió fuerza y registró un 68,7% de plazas reservadas.

El empuje del Carnaval

Precisamente Sitges --donde el precio medio fue de 129 euros hace un año-- vivirá en 2025 una semana especialmente intensa a causa del calendario. Alcanzará una ocupación media del 72%, según las primeras estimaciones, que incluso auguran un 85% este sábado 1 de marzo. Los hoteles más destacados se llenarán. La coincidencia de fechas con el Carnaval hace difícil saber en qué proporción vuelven los congresistas --muchos aterrizan un par de días antes del evento-- o el turismo vacacional.

El gerente del gremio, Alejandro Eguía, señala que el congreso de telefonía móvil impacta en el sector desde distintos ángulos. Por un lado, el efecto directo de congresistas que optan por alojarse en este municipio costero del Garraf en busca de mejores precios o de un emplazamiento más tranquilo, cerca del mar y bien comunicado. Este perfil había bajado durante algunos años, en la medida en que Barcelona y su área metropolitana habían ido ganando plazas hoteleras y la afluencia había aflojado, pero sigue teniendo un peso en la economía local.

Hay un segundo impacto más indirecto del MWC, añade Eguía, que es el de los turistas que esos días viajarán a Barcelona por otros motivos, pero a la vista del 'overbooking' y el /esgran incremento de precios en la capital catalana, optan por tarifas más asequibles fuera de ella. Y en Sitges encuentran un destino con encanto y conectado con el centro de la metrópolis en tren. "Ese efecto es muy positivo para nosotros", enfatiza.

Se dan otras consecuencias favorables, como el hecho de que muchas empresas colaboradoras y de logística del congreso alojan a sus operarios en el municipio. Y también que al ser Sitges el segundo destino en congresos y eventos, hay compañías que hacen coincidir sus reuniones con el MWC por cuestión de imagen y para aprovechar la "marca Mobile", relata. Por último, la celebración del macrocongreso de la tecnología tiene tal potencia en contratación de servicios complementarios como cáterings y transportes que esta lluvia fina beneficia también a empresas del Garraf, agrega el gerente de la patronal.

La vivencia de los hoteles

Desde el grupo Majestic, que cuenta con el hotel MiM Sitges, explican que su ocupación allí será casi del 100% porque Sitges sigue siendo una "opción atractiva". Estos días sus usuarios serán profesionales del sector tecnológico que en estas fechas valoran la "calidad del descanso, el ambiente relajado y la cercanía al mar, lo que Sitges ofrece perfectamente". Alojarán a una mezcla de grupos y viajeros individuales. Los primeros tienden a organizarse con transporte propio o mediante transfers privados. Añaden que muchos aprovechan para cenar y disfrutar de la localidad después de las jornadas en el MWC, aprovechando la amplia oferta gastronómica y de vida nocturna.

Desde el Sercotel Kalma Sitges señalan también que la feria influye claramente en la economía del municipio. Este coqueto hotel ya registró un lleno la edición pasada y tiene la misma previsión del 100% los próximos días. No pueden segregar el impacto del Carnaval, que también genera demanda, pero tienen claros los perfiles por nacionalidades que llegan para la cita tecnológica. En estos momentos predomina el cliente nacional, junto con el francés y el alemán. Hace un año destacaron también los asiáticos.

Sercotel tiene previsiones de más del 90% de ocupación media en sus hoteles de Montcada i Reixac, Sant Boi, Cornellà, Sabadell y Sant Just Desvern. En la zona constatan un incremento de tarifas del 13% sobre 2024, mientras que en Barcelona puede alcanzar el 20%, exponen.

