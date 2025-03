Claudio Milano: “Una tasa turística que nos dé muchos ingresos fiscales legitima que haya más turismo”

Claudio Milano es antropólogo del departamento de Antropología social de la UB. Experto en Turismo. Nacido en Nápoles, vive en Barcelona desde 2008.

Hemos hecho fotos en la plaza del MACBA, un lugar peculiar en Ciutat Vella: no hay turistas.

La plaza del MACBA nació en su momento, como dijo el arquitecto Richard Meier, responsable del museo, como una copia del Centro Georges Pompidou de París. Esa idea de higienizar y modernizar el barrio. También con esta universidad y otras instituciones que vinieron…

¿A echar vecinos?

Sin duda, aunque en el caso del Raval es algo más complejo que solo un fenómeno de gentrificación. Lo que pasó en el MACBA, muy interesante, es que acabó siendo la meca de los skaters cuando es algo que no estaba pensado. De hecho hay turistas del skate que vienen a pasar unos días en la ciudad.

¿Ahora con la reforma se acabarán los skaters?

Ya veremos qué pasará. Es difícil de prever. A veces se piensa en cambiar socialmente los espacios con intervenciones físicas, y justamente en el MACBA el cambio previsto no acabó como se había pensado.

¿Al final en la ciudad turística las reformas son sospechosas?

La ciudad turística está mercantilizada y participa en la competición de ciudades globales. Queremos ser una ciudad global y a partir, sobre todo, de eventos que acoge la ciudad.

Dice usted que siempre se habla de la ciudad turística con mediciones económicas, de aportación al PIB. Reclama otros enfoques.

Una de las preguntas que deberíamos hacernos es qué tipo de trabajos estamos generando en la ciudad. Cuando se dice cuánto trabajo trae el turismo no sigue después la pregunta de si es un empleo digno, que no sea informal, que no conlleve contrataciones temporales. El trabajo turístico atrae a muchos migrantes, lo que se llama infraestructuras de llegada. Lo vemos en las zonas de sacrificio, la Rambla, la Sagrada Família, zonas abandonadas por los vecinos donde los migrantes hallan una infraestructura de entrada.

¿Las kellys, limpiadoras de hoteles?

Por ejemplo. Los trabajadores que hacen check in y check out en los apartamentos turísticos. Acabamos generando zonas de sacrificio.

¿Qué es una zona de sacrificio?

Una zona que empieza a ser abandonada completamente por la economía vinculada con los residentes, los vecinos, y que está centrada en el visitante, la economía del visitante.

Se relaciona la fuerte presencia del turismo en una localidad con la bajada de su renta per cápita, de sus salarios.

En 2022 apareció un estudio que mostraba que los municipios españoles con renta per cápita más baja y más paro eran lugares como Torremolinos, Lloret de Mar. La narrativa de que el turismo genera riqueza debe acompañarse de preguntas cualitativas: ¿cómo se distribuye esa renta? ¿Nuestros estudiantes de Turismo acceden a empleos en el sector? Luego hay que hablar del turismo de calidad, concepto que el gobierno del PSC está poniendo sobre la mesa en Barcelona. Con él resolvemos el problema de la masificación, pero parece que el problema es solo el volumen, cuando algunos días hay más gente en el Portal del Àngel que en la Rambla. El problema no es el volumen, sino cómo redistribuimos los beneficios y cuántos vecinos quedan fuera de ese reparto. Más que hablar de gestión del turismo hay que gobernar el turismo.

¿Cuál es la diferencia?

Gestionar el turismo es gestionar flujos. Gobernarlo es algo vinculado con la vivienda, con la transición ecológica, con varios elementos. Con la hipermovilidad. En muchas ciudades europeas hay medidas que solo resuelven el problema en alguna variable: el tiempo, el espacio, el producto. Cuando hablamos de congestión, de desestacionalización. Y así extendemos el problema en el espacio físico de la ciudad o del verano a todo el año. Otro enfoque es el de las políticas fiscales: la tasa turística. Estamos proponiendo resolver el turismo de masas con una tasa, una tasa que nos dará un gran ingreso fiscal, y con ello legitimamos que el turismo trae beneficio y que necesitamos más turismo.

Milano, junto a la reproducción del mural sobre el SIDA de Keith Haring. / Jordi Otix

¿Ve como una trampa el discurso del turista cultural, que viene a Barcelona, ve espectáculos de calidad, gasta mucho?

Es una trampa, un discurso y un relato que te harán personas que viven de la venta elitista de estos productos. Eso se ve en el debate de la ampliación del MACBA. ¿Por qué lo queremos ampliar? ¿Qué familias hay detrás de esa fundación?

¿El acceso a la vivienda es complicado por el turismo?

No solo por el turismo. No podemos caer en la simplificación de pensar que sin los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona el problema de la vivienda mejorará. No sabemos a qué se destinarán esos apartamentos si dejan de ser turísticos.

El diagnóstico que hace usted está claro y es compartido por muchos expertos. ¿Pero hay alguna solución al problema?

Entre 2015 y 2016 llegó la primera vez en que se habló de decrecimiento turístico políticamente, cuando se aprobó el PEUAT (la regulación hotelera con la que Ada Colau como alcaldesa frenó la construcción de hoteles en el centro). ¿Pero qué sucedió? Sirvió para bloquear el problema en el centro pero lo extendió a otras zonas de la ciudad. Uno de los resultados es todo lo que hemos visto en estos años en el Turó de la Rovira, en el Carmel (donde se han registrado aglomeraciones de turistas). El PEUAT tiene que ir de la mano de políticas de vivienda social. Y tenemos que pensar también en la Barcelona metropolitana. En Venecia no se podían hacer más hoteles y en la ciudad de al lado, Mestre, empezó a crearse una infraestructura hotelera.

Que la Barcelona turística se sembró con los Juegos Olímpicos de 1992 es algo consensuado, pero ¿cuándo se vuelve turística la ciudad?

Barcelona creció a partir de eventos que la convirtieron poco a poco en una ciudad atractiva para el capital internacional. Competitiva en el mercado de ciudades globales. Nueva York no era turística décadas atrás. Lo urbano no era turístico, o no tanto. A partir de las reestructuraciones de los años 80 lo urbano se vuelve atractivo.

¿Cuántas ciudades convertidas en ciudades globales han querido dar la vuelta atrás, para decrecer?

Barcelona y Ámsterdam son las únicas dos que han mostrado la voluntad de decrecer. Barcelona con el PEUAT y Ámsterdam, al declarar que quiere tener menos de 20 millones de turistas al año, los que suma ahora. El problema es cómo se hace eso. ¿Qué haces con las infraestructuras de movilidad? Estaciones de tren, aeropuertos y puertos, donde los hay. Ryanair está negociando con ciudades como Valladolid, Santander, Vigo: no quiere pagar a Aena los impuestos que le piden para volar a esos aeropuertos y sopesa retirarse de ellos.

¿No incluye a Venecia en la lista de los que se proponen decrecer?

Venecia, con su politica de tasa, no va para nada en este sentido. Están haciendo una prueba este año para ver cuántos visitantes no pernoctan en la ciudad, pero no han dicho qué harán con esos datos y el dinero que recauden.

¿Pero por ahora no conocemos un caso concreto de decrecimiento turístico efectivo?

No. Lo que necesitamos es una transición ecológica justa. Hablamos del derecho a moverse, pero no del derecho a quedarse en nuestras ciudades, de las que se nos expulsa. El sector turístico extrae lo común para intereses privados.

Si viajo en avión en vacaciones, a veces lejos, ¿puedo cuestionar los excesos del turismo? Aquello de sentirse viajero y ver a los demás como turistas.

Hay que replantear ese debate, esa culpa: se utiliza para deslegitimar el discurso crítico. Y no existe diferencia entre viajero y turista. Todos somos personas que viajan. Cuando criticamos la actividad turística es por la dependencia de nuestras economías urbanas de una actividad extractiva. Por eso el decrecimiento no es recesión económica, significa diversificar nuestra economía hacia una economía más justa y verde, lo que no sucede, por ejemplo, con la electrificación de los coches, que requiere la extracción de cobalto y coltán en varios países. Eso no es una transición energética, es solo una diversificación.

