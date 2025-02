La patronal de las VTC convoca una huelga durante el Mobile que no secundan ni Uber ni Cabify

La asociación Unauto VTC ha convocado una huelga de cuatro horas el próximo lunes, de 8 a 12 horas, cuando arrancará el MWC, para advertir a la Generalitat de que no aceptará más restricciones en su sector, ante el temor de que se quiera hacer desaparecer sus coches de Barcelona. Unauto es la principal asociación del sector en Catalunya, que engloba coches que trabajan para plataformas como Uber, Cabify o Bolt. Las dos primeras empresas, sin embargo, no tienen previsto secundar esta movilización y trabajarán con normalidad. Tampoco pararán las VTC agrupadas en la asociación VTC Gran Turismo, que representa a las licencias que no son de plataforma y que suelen operar con clientes fijos. Puede suceder, sin embargo, que licencias en manos de autónomos que trabajan para esas compañías no estén operativas al sí secundar la protesta.

El paro del lunes será el primero de un calendario de movilizaciones de las VTC (vehículos de transporte con conductor) para presionar al Govern, que denuncian se ha aliado con el sector del taxi, y que continuará el 11 de marzo con una marcha lenta por el centro de la capital catalana.

El portavoz de Unauto VTC, Marc Jussen, ha explicado este viernes que la nueva regulación del sector que está preparando el Departament de Territorio busca, en la práctica, "que no queden VTC, que solo haya taxis". Según Jussen, la ley en la que trabaja el ejecutivo catalán para regular el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas va más allá de las limitaciones a las VTC que introdujeron decretos anteriores y supondría la desaparición de este servicio, ya que sólo les dejaría realizar viajes interurbanos, expulsándolos de Barcelona, que quedaría reservada a los taxis.

"Pararemos durante el Mobile y saldremos a la calle para que el Govern, el ayuntamiento, el GSMA y todos los asistentes al evento vean cómo será Barcelona sin VTC", ha asegurado Jussen en una carta abierta, recordando las ediciones en las que las que los taxistas convocaban protestas durante este evento como método para presionar a la administración y luego se retiraban.

La regulación, que la patronal admite conoce sólo de manera indirecta, supondrá también la pérdida de alrededor de 3.840 empleos, según advierte. Esta norma "blindaría" al taxi al categorizarlo como servicio público de interés general y prohibiría los servicios urbanos a las VTC, subraya.

Denuncian el "secuestro" del sector

La patronal ha denunciado que las decisiones que se han tomado hasta ahora para poner orden en el sector del transporte de viajeros han respondido sólo a los intereses del taxi y se han tomado "a espaldas" de las VTC. "¿Hasta cuándo vamos a permitir que un sector controle las leyes de movilidad en Catalunya?", se ha preguntado el portavoz de Unauto, que ha destacado que Barcelona es la ciudad con la menor ratio de VTC y taxis por mil habitantes en Europa.

Unauto ha cargado en especial contra el líder del sindicato de taxis mayoritario, Élite Taxi, Tito Álvarez, quien "pidió el voto para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras haber apoyado durante años a Ada Colau". En estos momentos, el decreto que regula la actividad de las VTCs obliga a contratar con 15 minutos de antelación un servicio, y los vehículos deben medir 4,90 metros como mínimo.

En las últimas ediciones del Mobile, el Govern derogó esta norma de manera temporal para que estos vehículos pudieran trabajar y asumir así la alta demanda que genera este congreso, que este año espera superar los 100.000 asistentes.

Hoffman (GSMA) afirma que la huelga no alterará el MWC

John Hoffman, consejero delegado de GSMA, la patronal de operadores que organiza el MWC, ha afirmado que eventuales huelgas de vehículos de transporte con conductor no serán "disruptivas" para el evento que comienza el lunes. "La gran ventaja de Barcelona es que tiene un fantástico transporte público, con sistemas de metro y autobuses, y la gran mayoría de los visitantes llegan en transporte colectivo", ha señalado Hoffman en una entrevista con EFE.

La capacidad de transporte se incrementa con "vehículos personales", agrega el CEO de GSMA, que sin embargo cree que en conjunto no cree que un paro como el anunciado el próximo lunes vaya a alterar el funcionamiento del congreso.