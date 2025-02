El pleno de Barcelona se posiciona a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat

El pleno de Barcelona se ha posicionado a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat con una amplia mayoría que ha decantado la votación de una proposición del PP para que la capital catalana se comprometiera con incrementar la capacidad de la infraestructura. El gobierno de Jaume Collboni (PSC) y los grupos de Junts, PP y Vox han votado a favor, en la línea de los posicionamientos que llevan años defendiendo, mientras que ERC y Comuns se mantienen en el 'no' a la ampliación.

La proposición de los populares reclama que Barcelona "lidere y se comprometa" a llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar la ampliación del aeropuerto. En este sentido, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha señalado que el principal objetivo del gobierno municipal es encontrar "consenso político" sobre cómo incrementar la capacidad del aeropuerto a la vez que se mantiene el nivel medioambiental. "También hay que ver cómo se incorpora en el debate las compensaciones pendientes de cuándo se hizo la tercera pista y la T1", ha añadido.

Además, el PP pide conocer, en el plazo de un mes, el informe que el alcalde encargó al comité asesor de infraestructuras sobre la viabilidad de la ampliación. "¿Qué dice el informe? ¿Por qué lo esconden?". Sobre esta cuestión, Bonet ha explicado que están "a punto" de convocar el pleno del comité para que conozca este documento. "Una vez compartido lo pondremos a disposición de los grupos", ha asegurado.

El consenso político

Bonet ha destacado la importancia de este comité, que debe permitir "tener una base sólida para tener un debate serio" sobre el aeropuerto, que "juega un rol fundamental". "Si queremos que Barcelona sea referente internacional tenemos que tener infraestructuras capaces". Así, ha defendido aumentar los vuelos largos para que la capital esté mejor conectada con Asia y el Pacífico y también ha citado el caso de Boston como un “buen ejemplo”, ya que el sector universitario entendió que era necesaria una conectividad directa para atraer talento.

En este sentido, la proposición del PP también pide apoyar la implementación de la opción técnica más adecuada y viable para aumentar la capacidad operativa y asegurar su papel como hub internacional e intercontinental para dinamizar la actividad económica. La teniente de alcalde ha apuntado que la gestión de la red de los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus debe permitir también una mejor eficiencia de vuelos, pasaje y mercancías a la vez que se aborda una mejora de la red ferroviaria.

De este modo, la teniente de alcalde ha defendido la ampliación de la capacidad y ha reiterado que la misión es "encontrar un consenso político para ello". Mientras administraciones y sectores empresariales insisten en que se sitúe como una prioridad, la actuación sigue inmersa en un debate continuo por el impacto que tendría en la zona de la Ricarda, la principal área natural afectada por la extensión de la tercera pista.

Cambio en el modelo de gobernanza

El líder del PP, Daniel Sirera, se ha dirigido al gobierno municipal, a quién ha pedido no ceder a ERC y BComú. Si lo hace, "volverá a pasar que se perderá la inversión de 1.700 millones de euros que Aena tenía previstos".

Por su parte, el concejal de Junts Damià Calvet, ha apoyado la propuesta de los populares, pero ha añadido la necesidad de promover "un cambio en el modelo de gobernanza" del aeropuerto para que participen los ayuntamientos y principales agentes socioeconómicos. El portavoz de Vox, Liberto Senderos, también ha dado su apoyo a la ampliación por ser una "fuente de riqueza y empleo".

No al "crecimiento desmedido"

Mientras, ERC y BComú lo han rechazado alegando motivos medioambientales, entre otros. Los Comunes se han referido al turismo, ya que creen que ampliar el aeropuerto es "ampliar todavía más la gran puerta de entrada a turistas". "No podemos continuar con el crecimiento desmedido", ha dicho el concejal Guille López.

Para ERC, su 'no' a la ampliación engloba un "no a destruir la Ricarda, al modelo de gestión aeroportuario del PP y de Aena y no a que desde Madrid digan qué hay que hacer en Barcelona", ha sostenido el concejal Jordi Coronas.

Tremosa, del Ayuntamiento a Aena

En este mismo pleno se tenía que escenificar la renuncia de Ramon Tremosa como concejal de Junts, un trámite que finalmente no se ha dado y el economista no se ha despedido del resto de concejales en el pleno, como se hace habitualmente. A finales de enero, anunció en la comisión de Economía que dejaría de ser concejal para centrarse en la docencia y en otros posibles ámbitos profesionales.

Uno de estos ámbitos podría ser su incorporación al consejo de administración de Aena para tratar de desencallar la ampliación del aeropuerto. Tremosa, que se ha mostrado siempre a favor de ejecutar la ampliación de El Prat, puede convertirse en pieza clave para desengrasar los acuerdos políticos necesarios para reimpulsar la ampliación del aeropuerto barcelonés.