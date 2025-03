Los muertos de Xavier Trias y el ombligo de Ada Colau

¿Qué hacen los exalcaldes de Barcelona? Cabe destacar que a diferencia de algunos mandatarios retirados que insisten en interferir en la labor de sus sucesores, en la capital catalana los dirigentes que un día llevaron la ciudad han optado por un perfil más discreto.

Algunos se fueron del ayuntamiento más tarde de lo esperado, es decir, los dos últimos, Xavier Trias y Ada Colau. Pero finalmente lo hicieron, en julio y octubre, respectivamente, y ahora viven una existencia más tranquila, en segundo plano. Los anteriores, los socialistas Joan Clos y Jordi Hereu, pasan por etapas distintas. Clos dejó lo público tiempo atrás y, tras presidir una asociación del lobi inmobiliario, en agosto fichó por una empresa tecnológica. Hereu, en cambio, está en plena actividad política como ministro de Industria y Turismo.

Nueve condolencias

Los cuatro, según ha aprobado el pleno municipal a instancias del actual primer edil, Jaume Collboni, recibirán la medalla de Oro del ayuntamiento (Narcís Serra y Pasqual Maragall, los primeros alcaldes de Barcelona tras la dictadura, ya la tienen).

Una buena manera de analizar cómo es su día es seguir sus redes sociales. Y la verdad es que ahí hay hallazgos llamativos. Para empezar, el balance de la cuenta de Twitter de Trias desde el verano pasado, cuando, en el pleno del 26 de julio, se despidió del ayuntamiento.

Que Trias no está muy encima de su actividad en Twitter lo sugiere la forma en la que se identifica en ella: “Candidato a la alcaldía de Barcelona para las elecciones del 28M (se refiere a las de 2023). Quiero recuperar la Barcelona que merecemos. Alcalde de Barcelona (2011-2015)”. Pero eso es algo secundario si se atiende a hasta qué punto esa cuenta se ha convertido en un obituario. Nueve de los 13 tuits que ha publicado desde entonces son homenajes a fallecidos.

Merche Mar y Viqui Molins

Empezando por el final, el último mensaje enviado por Trias (o por quién lo haga por él) es de esta misma semana, el 26 de febrero: “Ha traspasado Merche Mar, la última gran vedette de El Molino, una persona cariñosa con todo el mundo, entrañable, entusiasta del Paral·lel”, indicó Trias entre otras cosas.

Seis días antes, el exalcalde escribió: “Impactado por el traspaso de Viqui Molins, monja teresiana, “madre” del Raval, del Hospital de Campanya en Santa Anna, de las cárceles… Una vida ejemplar de entrega absoluta al combate de las desigualdades y la ayuda a los más vulnerables (…)”.

Nueve días antes, el 11 de febrero: “Triste por el traspaso de Josep Roca, durante muchos años alto cargo del Ayuntamiento de Barcelona, riguroso y comprometido con la ciudad”. El 1 de enero: “Muy triste por el traspaso de Joan Guinovart, buen amigo, fundador del @IRBBarcelona”.

Mayor Zaragoza

El 19 de diciembre, a las 10.15, lamentaba otro adiós: “Mis condolencias a la familia de Federico Mayor Zaragoza. Un científico polifacético, referente en su momento en la investigación, después político, exdirector general de la UNESCO”. Y ese mismo día, a las 20.24: “Con el traspaso de Joan Uriach se ha ido un muy buen amigo y un patriota”.

Impactado, como toda la sociedad catalana, Trias hizo un tuit el 14 de diciembre sobre la muerte del fundador de Mango: “Profundamente conmovido por la muerte en accidente del buen amigo Isak Andic. Se va antes de tiempo uno de los responsables del éxito internacional del sector de la moda en Catalunya”.

Muerte política

El 10 de noviembre tocó un recordatorio distinto, que aludía a una muerte política, la de Convergència Democràtica de Catalunya, si bien él se refirió a su nacimiento. Ese día Trias tuiteó una conversación suya con Jordi Pujol y Artur Mas sobre el 50 aniversario de la fundación del partido.

El 6 de septiembre, el homenajeado fue uno de los catalanes que más sabían de heráldica: “Mis condolencias a la familia y los amigos de Armand de Fluvià. Se va un luchador incansable por los derechos nacionales y de las personas LGTB”.

El 7 de agosto, el expresidente de Junts en el consistorio volvió a recordar a un fallecido, en este caso retuiteando las condolencias presentadas en Twitter por su sucesor al frente del grupo, Jordi Martí Galbis: “Descansa en paz amigo Joan Ortiz”.

Colau en Instagram

En el caso de Colau no cabe buscar en Twitter: lo abandonó en abril de 2021, argumentando que la red se había “llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio”. Hay que admitir que de esta forma se anticipó a una tendencia que en los últimos tiempos ha hecho que otros muchos se fueran de lo que ahora es el cortijo de Elon Musk. Pero no calló: centró su actividad en Instagram.

En este caso, vista la tendencia de la exalcaldesa a exponer ante el mundo sus circunstancias, a nadie le sorprendió que se mirara el ombligo. Eso hizo el 4 de enero pasado, para inaugurar el año con un homenaje a las mujeres que están cerca de la menopausia o ya inmersas en ella: “Mi primer post en IG del 2025 está dedicado a visibilizar no sólo mi ombligo sino sobre todo… la menopausia. (…) He elegido una foto de mi ombligo no sólo para llamar vuestra atención, sino porque para mí es toda una metáfora del momento vital en el que estoy: como tantas mujeres que andamos por los 50, nuestro abdomen ya no es tan terso e incluso acumula cicatrices (en mi caso dos cesáreas y una operación por hernia post-embarazo)”.

Colau es más activa en Instagram que Trias en Twitter. Igual cuelga mensajes familiares, sus hijos en carnaval, como otros más políticos: la reivindicación, junto con Janet Sanz, de la promoción de vivienda pública de Glòries que, la vida es así, le ha tocado inaugurar al alcalde Collboni. También viajes al extranjero, en esta etapa en la que ya quedó atrás su agenda como alcaldesa y también su papel como concejala.

Los socialistas

De Clos aparece en Twitter una cuenta cuyo último mensaje data de febrero de 2021 y en la que se identifica como exdirector de ONU Habitat y exalcalde de Barcelona (ninguna mención a su papel como ministro de Industria y embajador en Turquía).

En cuanto a Hereu, su presencia en Twitter es la previsible en un ministro en ejercicio: que si un tuit sobre la conferencia europea sobre el sector siderúrgico, que si retuits de mensajes del líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.