Un grupo hará un homenaje a Loles León en "desagravio" por el rechazo de Barcelona a su medalla

El lobi ciudadano barcelonés 'Un dels nostres', que aglutina a profesionales de diferentes ámbitos con una visión "progresista de lo público", prepara un acto de homenaje a la actriz Loles León después de que el pleno el Ayuntamiento de Barcelona haya rechazado otorgarle la Medalla de Oro al Mérito Cultural, lo que ha calificado de "ignominia".

Durante el pleno celebrado este viernes, los concejales de Junts, Esquerra, PP y Vox, que suman 22 votos, han votado en contra de la concesión de esa medalla y han superado en la votación a los 19 de PSC y BComú, lo que ha impedido que la actriz no sea distinguida con este galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la cultura española y catalana, como proponía el Gobierno municipal.

En declaraciones a EFE, el agitador cultural y principal impulsor de 'Un dels nostres', Joan Estrada, ha rememorado que hace más de un año hicieron la petición al alcalde Jaume Collboni, a quien le gustó la idea desde el principio, porque consideran que la ciudad debería reconocer a "una mujer que, aunque lleva cuarenta años en Madrid, hace más por Barcelona que otros muchos".

Nacida en la Barceloneta

"No me puedo creer lo que ha pasado hoy -ha subrayado Estrada- votando juntos, igual como ocurre en Madrid, los de Junts, Esquerra, Vox y PP. Personalmente, me causa una gran tristeza porque esta no es mi Barcelona, por la que muchos luchamos, la que va de la muerte de Franco a la que estalla con la libertad, la reivindicativa, de donde salen artistas como Christa Leem, Pepe Rubianes, Angel Pavlovsky o Loles León".

Por todo ello, 'Un dels nostres' le hará próximamente un homenaje para "resarcir" lo que ha ocurrido hoy: "Pura ignominia cultural, que demuestra, una vez más, que somos un país pequeño, muy pequeño, como canta el cantautor, y que no superamos ni las dos Españas, ni las dos Cataluñas, ni las dos Barcelonas", ha agregado.

Al acto invitarán al alcalde Jaume Collboni, quien en el pleno ha lamentado el resultado de la votación, y a toda aquella gente que "quiere a Loles y la libertad". Por otra parte, Joan Estrada ha desvelado que ya ha hablado con León, quien, al conocer los argumentos que han esgrimido algunos grupos, ha afirmado que habla el catalán mucho mejor que ellos.

Nacida el 1 de agosto de 1950 en el barrio de la Barceloneta, en el seno de una familia trabajadora procedente de Lora del Río (Sevilla), Loles León ha tejido una carrera que abarca varias décadas y formatos, logrando reconocimiento dentro del ámbito cinematográfico, televisivo, teatral y radiofónico.