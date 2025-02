Clos, Hereu, Trias y Colau recibirán la Medalla de Oro de Barcelona casi por unanimidad

Los exalcaldes Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y Ada Colau recibirán la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona como muestra de agradecimiento de la tarea desarrollada al frente de la ciudad. El otorgamiento se ha aprobado en el pleno de este viernes casi por unanimidad, dado que no se ha alcanzado la mayoría del pleno.

PSC, Junts, BComú y ERC se han posicionado a favor de este reconocimiento institucional, mientras que PP y Vox se han opuesto porque consideran que Colau no la merece. Al ser una entrega conjunta, su posicionamiento negativo se extiende también al resto de exalcaldes.

El alcade, Jaume Collboni, ha reconocido la "huella positiva, histórica," que han dejado todos ellos en la ciudad. "Han dejado un legado muy positivo del cual estoy muy orgulloso como alcalde. Me siento heredero de todos ellos y de ella", ha afirmado. No obstante, ha hecho referencia al voto negativo de PP y Vox y ha recalcado que apoyar una iniciativa como esta es "estar a la altura de la defensa de las instituciones democráticas".

En nombre del PSC, también se ha pronunciado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha reivindicado que todos los exalcaldes transformaron la ciudad en beneficio de sus vecinos, "todos con la camiseta de Barcelona puesta", a pesar de pertenecer a distintos partidos.

El consistorio hará este reconocimiento a los cuatro exalcaldes que no tienen la Medalla de Oro de la Ciudad, dado que ya se les concedió a los exalcaldes Narcís Serra y Pasqual Maragall. De este modo, todos los que han sido alcaldes de Barcelona tendrán su reconocimiento.

"Esfuerzos para mejorar Barcelona"

Para líder de Junts, Jordi Martí, este es un reconomiento de gratitud para "los que han dedicado sus esfuerzos para mejorar Barcelona" y ha hecho una mención especial a Trias, también presidente de la formación desde que se presentó de nuevo como candidato en 2023 hasta el pasado julio, que abandonó el consistorio. También ha elogiado "los legados" de Clos y Hereu y, a pesar de no compartir "mucha de la obra" del gobierno de Colau, ha reconocido que la exalcaldesa "también sirvió a Barcelona con sus principios y valores".

La líder de BComú, Janet Sanz, ha afirmado que esta distinción "significa honrar y elogiar la ciudad". "Reconocemos Barcelona y la mejor manera de hacerlo, más allá de estas figuras, es respetar su legado". Ha dedicado parte de su intervención a destacar el trabajo de Colau al frente de la alcaldía, con la que asegura que Barcelona "ha recuperado su posición de símbolo de progreso".

Elisenda Alamany, la presidenta de ERC, ha reconocido los "grandes retos" superados por Colau, Trias, Hereu y Clos, comportando también "renuncias y sacrificios personales". Bajo sus mandatos, ha dicho que se entiende la evolución de la ciudad y de lo que se pedía en cada momento. "Hemos pasado de querer que Barcelona sea una ciudad de éxito a asumir que tenemos que gestionar éxito, que no puede recaer sobre la espalda de los barceloneses".

Colau, "lo peor que le ha pasado a Barcelona"

Desde el PP, su líder, Daniel Sirera, ha decidido mantenerse en su postura de no querer otorgarle la medalla a Colau. Los populares pidieron que se votara por separado para cada exalcalde, pero no se aceptó. "No hemos venido a ser políticamente correctos, sino a ser coherentes", ha afirmado. "Colau es lo peor que le ha pasado a Barcelona".

"No vemos porque hay que dar la medalla a los alcaldes", ha opinado el líder de Vox, Gonzalo de Oro. "Se presentan, son elegidos, tienen un buen sueldo...", motivos por los que considera que no deben ser reconocidos, ya que cree que se otorga "por lo que se es y no por lo que se hace". "Si Colau merece una medalla, la merece cualquiera", ha criticado.