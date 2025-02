Ciclistas y patinetes buscan refugio en el eje verde de Consell de Cent, pero sin respetar el límite de velocidad

Explica Carles Cols, el especialista en Eixample de este diario, que en las audiencias públicas del distrito son habituales las intervenciones que versan sobre conflictos de convivencia en la vía pública, sobre todo en el eje verde de Consell de Cent. La calle, con preferencia invertida (los peatones, y luego las bicis y los patinetes, mandan sobre coches, motos y furgonetas), se ha convertido en un apacible lugar de paso y de estadía. Pero también ha dado una nueva vuelta de tuerca a los conflictos urbanos que se desarrollan en toda la urbe en función de cómo se mueva cada ciudadano. Los principales problemas son los siguientes: bicis y patinetes que exceden la velocidad y circulan por donde no deben, transportistas que abusan del espacio y de los horarios y conductores privados que siguen recto a pesar de que la señalización les expulsa en cada cruce.

Un 'rider' de Glovo circula en bici por la plaza del cruce de Consell de Cent con Girona, el miércoles / Carlos Márquez Daniel

La planificación urbanística y los 'renders' (imágenes virtuales de un proyecto) no siempre van en sintonía con la realidad social que sigue al corte de la cinta. Los ejes verdes se presentaron en noviembre de 2020 con la filosofía, dijo la entonces alcaldesa Ada Colau, de "actualizar la idea de Cerdà de Eixample saludable, que quiere decir ganar verde y espacios para los vecinos". El padre del Eixample hablaba de "ruralizar Barcelona" en su Plan de Ensanche de 1859, pero poco tenía que ver aquella ciudad que asomaba el hocico entre las insalubres murallas con la capital catalana del siglo XXI. Pero la esencia, vamos a decir que sí, es la misma: el deseo de unas calles a escala humana.

Vehículos sigilosos

Los vehículos, desde una bici hasta una furgoneta de reparto, tienen la velocidad limitada a 10 kilómetros por hora. Basta con pasar una mañana para darse cuenta de que casi todos los vehículos de movilidad personal (VMP) y las bicicletas superan ampliamente ese límite. También muchos automóviles, con la diferencia de que por volumen o ruido se intuyen mejor por parte del viandante, cosa que para nada les quita culpa. Pero en el caso de ciclistas y patinetes, además de su sigilo, se da el caso de que la señalización (en el dibujo solo sale una bici per incluye a los patinetes) les permite circular en el sentido opuesto al de la rodadura habitual de Consell de Cent (de Llobregat a Besòs).

La plaza de Consell de Cent con Girona, el miércoles, con peatones y patinetes / Carlos Márquez Daniel

Xavier Riu, vicepresidente de la asociación de vecinos de la Esquerra de l'Eixample, sostiene que la convivencia en el eje verde necesita tiempo. "El exceso de velocidad irá bajando, creo que es un tema de hábitos y de educación. No estamos acostumbrados", defiende. Durante buena parte del día sucede que las furgonetas detenidas en el lado mar se comen un buen pedazo del carril por el que deben ir los vehículos. Así las cosas, la vía pierde capacidad, y como el colesterol hace con la arteria, el resto (la sangre) tienen que apechugar con el espacio que le queda.

Ruta fácil y rápida

Y claro, a mayor densidad en un cosmos más pequeño, más probabilidad de conflicto. Sobre todo con los que van en sentido contrario, que a menudo usan las laderas (prohibidas) ante la escasez de espacio por el medio. A esto hay que añadir lo que señala Jaume Artigues, presidente de la asociación de vecinos de la Esquerra de l'Eixample. Los 'riders' que entregan comida y paquetes por la ciudad se han dado cuenta de que Consell de Cent es un corredor maravilloso. Ellos son los que más vapulearían un radar, porque además muchos calzan modelos eléctricos. "La empresa les exige unos repartos y tiempos determinados, y ellos es normal que busquen la ruta más rápida y segura, pero quizás estaría bien hablar con estos negocios, como Glovo, para explicarles que aquí no se puede correr y que quizás deberían buscar otro camino".

Un patinete circula por Consell de Cent, a la altura de Enric Granados, el miércoles / Carlos Márquez Daniel

El tema de la distribución urbana de mercancías es, de hecho, el otro gran tema del eje verde. Hasta el punto de que ahora hay muchas más furgonetas aparcadas en Consell de Cent que cuando la calle era una más del Eixample. Puig sostiene que Consell de Cent se ha convertido en un 'hub' de reparto de toda la zona. "Dejan la furgoneta aquí, que es más fácil, y se van a repartir paquetes desde Aragó hasta Diputació". No hay duda de que pedalear por aquí es mucho más seguro que hacerlo por la calle más transitada de Barcelona, donde los giros a la izquierda de los coches son criminales para los ciclistas. Aquí son ellos los que marcan el ritmo.

Las plazas...

Más allá de la velocidad, hay un conflicto evidente en algunas de las nuevas plazas, sobre todo en la de Girona y en la de Borrell. La gran mayoría de las bicis y patinetes -y también algunas furgonetas- cruzan por el centro sin seguir el trazado lógico para los vehículos, orillando la parte central. En defensa de bicis y VMP, ninguna señal lo prohíbe, y no muy lejos de aquí, de hecho, sí hay un poste que invita a seguir recto atravesando una plaza: en Letamendi. Pero al ser lugares de asueto, de conversación y de juego, el conflicto se hace mucho más evidente.

Un ciclista pedales por la parte central de la plaza de Letamendi, el pasado miércoles / Carlos Márquez Daniel

En la de Borrell, los vecinos pagan a una monitora para que monte juegos los jueves. Y para evitar invasiones, colocan una cuerda que evite entradas no deseadas. Así pueden dale sentido a eso que decía Cerdà de ruralizar Barcelona, para que, como en el campo, no haya que ir mirando a izquierda y derecha, no vaya a venir un coche, una moto, una bici, una furgoneta o un patinete.