Barcelona tumba la Medalla de Oro al Mérito Cultural a Loles León

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cultural a la actriz Loles León, lo que ha sido la sorpresa del pleno de este viernes. Junts, ERC, PP y Vox se han posicionado en contra de distinguirla con este reconocimiento, mientras que el gobierno municipal (PSC) y BComú han votado a favor. Los posicionamientos favorables no han sido suficientes para que la iniciativa saliera hacia adelante.

El debate de la propuesta se ha convertido en un vertido de múltiples razones sobre la conveniencia de otorgarle la medalla a León, nacida en la Barceloneta. Como ya adviertieron en el primer trámite en la comisión de Presidencia, Junts y ERC han dicho que no podían votar a favor porque León ha atacado la normalización lingüística. "No podemos honrar en nombre de la ciudad a la que está en contra de los valores que Barcelona defiende", ha dicho el concejal de Junts Josep Rius.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de ERC, Jordi Castellana, que ha apuntado que Léon ha menospreciado uno de los pilares de la cohesión social, además de cuestionar el clima de tolerancia y respeto que tiene Barcelona. Esta polémica en torno a León es de 2022 cuando en una entrevista explicó que en Barcelona no tenía oportunidades por culpa de la normalización lingüística.

Las razones de PP y Junts

Más allá del catalán, el portavoz del PP, Juan Milián, ha explicado que su voto no es en contra de Loles León -"aunque ella se ha mostrado en contra de los votantes del PP"- sino contra el gobierno municipal, el cual considera débil por razones numéricas y porque no ha entendido que lo es: "Cree que puede imponer aquello que es de consenso".

Por su parte, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha reconocido que se trata de una "grandísima actriz" que merece una consideración y que le hace reír, pero ha rechazado el reconocimiento por el "poco rigor" que tiene el ayuntamiento al decidir las medallas, ya que muchos otros actores no podrán acceder a estas por "una cuestión política"

Collboni: "Lo lamento mucho"

El alcalde, Jaume Collboni, ha lamentado el voto en contra de los grupos porque considera que la intérprete merecía el reconocimiento, ya que representa las artes escénicas y es una de las "hijas de la ciudad". Dado que el ayuntamiento no podrá hacerle este reconocimiento, se ha prestado a asistir a cualquier reconocimiento que organicen sus compañeros de profesión.

La propuesta defendía otorgar este distintivo a Loles por su "trayectoria profesional brillante y extensa, su contribución a la cultura española y catalana, y por haberse convertido en una referente imprescindible en el mundo de la mundo como de su mundo". El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha puesto en valor la trayectoria profesional de León y ha afirmado que "otorgarle esto es honrar a la Barcelona rebelde y a la Barcelona que ha luchado por el catalán".

Sin precedentes

Según informan fuentes municipales a EL PERIÓDICO, al ayuntamiento no le constan otras ocasiones en las que se rechazara otorgar una medalla en una votación en el pleno. Sin embargo, sí que constan dos medallas que no se llegaron a otorgar. Se propusieron pero su tramitación no avanzó y no llegaron al pleno. Son las del músico Xavier Cugat, a quién se quiso distinguir con la Medalla de Oro de la Ciudad en 1982, y al político Joaquim Viola, con la misma distinción el año 1978.