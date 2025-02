Barcelona fomentará el catalán en la hostelería e impulsará un plan de choque en toda la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde al plan propuesto por ERC y el Gremi de Restauració para fomentar el uso del catalán en la hostelería. Este plan incluye proporcionar a los trabajadores del sector una formación básica en catalán y ofrecer a los establecimientos herramientas para introducir esta lengua en elementos como los menús, la señalización del local o las páginas web.

La medida ha prosperado con los votos a favor del gobierno municipal (PSC), Junts, ERC y BComú, el mismo apoyo que ha recibido otra proposición de Junts para impulsar un plan de choque para promover el catalán en la ciudad y hacer frente a la situación "de emergencia lingüística". En ella, se pide al gobierno que cree la figura del comisionado por la lengua, implemente las 68 medidas pactadas y aplique las cláusulas lingüísticas en las contrataciones.

"Cada vez más locales viven de espaldas a lo que representa Barcelona y nuestra lengua", ha valorado la líder de ERC, Elisenda Alamany. Ante su plan, la concejal de Comercio, Raquel Gil, se ha comprometido a estudiar los puntos propuestos por los republicanos, a la vez que ha defendido que la ciudad contempla diversos mecanismos para que el catalán sea la "lengua de uso prioritario" en este sector.

Extenderlo a otros sectores

El concejal de Junts Joan Rodríguez ha aplaudido la iniciativa y ha considerado que ayudará "que el catalán recupere posiciones en la ciudad". Desde BComú, Pau González ha abierto la puerta a extender la propuesta a otros sectores. Por su parte, el concejal del PP Victor Martí ha avisado de que "la libertad lingüística consiste en que todo el mundo pueda expresarse y ser atendido en la lengua", y el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha acusado a las formaciones independentistas de comportarse como "talibanes".

El 30%, en el punto de mira

Como viene siendo habitual, la vivienda ha vuelto a estar presente en este pleno y la modificación de la norma del 30% ha sido una de las cuestiones que ha propiciado el intercambio de reproches entre PSC y Comuns. En respuesta a un ruego de BComú, que pedía al alcalde, Jaume Collboni, reunirse con las entidades impulsores de la norma, el primer edil ha reclamado a sus exsocios de gobierno que "baje del burro" y se abra a modificar la medida que obliga a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a reservar el 30% a vivienda social.

En concreto, ha respondido que el comisioando de Vivienda ya se ha reunido y ha pedido a la líder de BComú, Janet Sanz, que "escuche un poco". "Queremos que la medida del 30% exista y funcione", ha reiterado.

Los expedientes sancionadores

El ruego de los Comuns también pedía que "se activen los cinco expedientes sancionadores por incumplimiento del 30% que el alcalde Collboni ha dejado parados". Al respecto, Collboni ha reiterado este viernes que "no es necesario activar ningún expediente sancionador sobre el 30% porque no se había desactivado nada".

El alcalde ha argumentado, como ya hizo Bonet en su día, que primero es necesario un proceso de restitución y después la sanción. "Hacerlo a la vez es una chapuza que este gobierno no va a cometer", ha dicho después de que Sanz haya cuestionado que "hace dos años que este gobierno no pone ni una sanción".

Plan contra la especulación

El pleno también ha rechazado una propuesta de BComú que planteaba al gobierno hacer un plan contra la especulación inmobiliaria. La propuesta sólo ha contado con los votos favorables de BComú y ERC y la abstención del PSC. Junts, PP y Vox han votado en contra. La teniente de alcalde Laia Bonet ha explicado que habían propuesto transaccionar el texto de los Comuns, pero que éstos lo han rechazado. Ha asegurado que el PSC comparte los objetivos de la propuesta, pero no la forma, y es así que ha justificado la abstención.