Vecinos y patinadores protestan por las calles del Raval por la ampliación del MACBA

Unas 200 personas se manifiestan este jueves por la noche en contra de la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), cuyas obras empezaron a mediados de febrero. La plataforma vecinal del Raval en contra de la ampliación del MACBA, que ha convocado la protesta, denuncia que con este proyecto perderán "1.000 metros cuadrados de espacio público en el barrio que tiene menos por habitante".

Vecinos y patinadores protestan por la ampliación del MACBA / Manu Mitru

"No queremos esta ampliación ni vecinos, ni patinadores ni pequeño comercio del barrio", aseguró Santi, miembro de la plataforma, quien también indicó que hay dos contenciosos administrativos abiertos para determinar si ha habido errores en las recalificaciones y compensaciones de los terrenos.

Los manifestantes salieron de la plaza dels Àngels y se dirigieron a la sede del Distrito de Ciutat Vella gritando mensajes como "No, no, no a la ampliación", "PSC desahuciadores" y "Especuladores, fuera del barrio".