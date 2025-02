Junts supedita su apoyo a la modificación del 30% a un paquete de medidas de vivienda

Junts está dispuesto a abordar la problemática del acceso a la vivienda en Barcelona y a inicidir en "la hoja de ruta del gobierno en minoría" de Jaume Collboni. Para ello ha presentado un paquete de medidas que quiere negociar en bloque. Entre ellas está la modificación de la norma que obliga a los promotores de Barcelona a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social, sobre la que el ejecutivo local ya ha activado la maquinaria para flexibilizarla. La formación que lidera Jordi Martí quiere reformarla porque "no ha funcionado" -un diagnóstico que comparten con el ejecutivo-, pero supedita su apoyo al resto de medidas sobre vivienda.

"Tan solo abordando el 30% no es suficiente para solucionar, ni siquiera parcialmente, la gravísima situación en la que nos encontramos", ha afirmado en rueda de prensa este miércoles, antes de reunirse con el alcalde, Jaume Collboni, para abordar "cuestiones generales". Martí ha recordado que Junts tendrá sus "propias recetas" para la norma del 30% -que ya apoyó cuando se impulsó en 2018-, pero que de momento no avanza. "Cuando sea el momento las plantearemos. Tendremos nuestra propia hoja de ruta sobre la flexibilización del 30%", ha dicho.

El apoyo de los 11 concejales de Junts serán claves para que el gobierno de Collboni pueda lograr una mayoría que de luz verde a la tramitación. De hecho, Martí ha advertido de que "con 10 concejales no podrán ni ir a la esquina para resolver el mismo problema que ellos mismos han contribuido a generar". ERC también aboga por su modificación. Los Comuns son los únicos que se oponen a reformarla, mientras que el PP se mantiene en su postura de querer eliminarla.

Conversaciones a medio gas

Mientras el gobierno municipal sostiene que ha iniciado conversaciones con los grupos de la oposición para poder empezar a tramitar la modificación de la norma, Martí ha explicado que no han hablado con el ejecutivo sobre esta cuestión. Tampoco lo han abordado con los Comuns. El portavoz adjunto, Marc Serra, ha aclarado en una rueda de prensa posterior que no les han citado y que no han compartido ninguna propuesta con ellos. "La operación desmontaje del 30% ya ha empezado", ha lamentado Serra, que ve como se "confirma el servilismo y la deriva elitista del gobierno actual".

Sin embargo, el portavoz del PP, Juan Milián, ha explicado que los populares sí se han reunido con el gobierno para abordar distintas cuestiones, pero sin "predisposición de cerrar nada". "Son reuniones cordiales pero muy poco productivas", ha afirmado. De todos modos, ha instado a Collboni a hablar más con ellos y con todos los grupos. "Es un gobierno que habla y negocia muy poco", ha criticado.

Sobre la norma del 30%, Milián ha dicho que Collboni ya conoce cual es su posicionamiento para derogar esta política "negasta" y que así se lo ha trasladado. A su vez, ha lamentado que el PSC, Junts y ERC la quieran reformar para que siga vigente.

Las medidas de Junts

Las medidas que plantea Junts, entre las que se encuentra la flexibilización del 30%, son reclamar a la Sareb los 823 activos inmobiliarios que dispone Barcelona y que todavía no están cedidos, ayudas a la compra de una primera vivienda con préstamos municipales del 20% y ayudas al alquiler de hasta 3.500 euros para una familia con menores a cargo y una subvención del 20% de la renta del alquiler para familias monoparentales.

Como ya plantearon para las ordenanzas fiscales de 2025, proponen reducir un 4% el IBI para las ordenanzas de 2026 e introducir bonificaciones para los propietarios que deciden hacer la transición del alquiler temporal al de larga duración.

Tras la compra de la Casa Orsola por parte del ayuntamiento, que Junts criticó porque cree que no tiene "equidad social", Martí pide a Collboni que aplique criterios de vunerabilidad "reales" en el tanteo y retracto y en la compra de propiedades verticales, "en lugar de criterios mediáticos o de dar respuesta a quién más grita".