Los latinos escogen Barcelona por trabajo, familia y seguridad: “Aquí puedo entrar en mi portal sin mirar atrás"

La veteranía y el 'boom' actual de la comunidad argentina en Barcelona se aprecia claramente a pie de calle, en especial a través de las tiendas, restaurantes y pequeños negocios latinos que pueden encontrarse en toda la ciudad. Los establecimientos más antiguos ya son emblemáticos en sus barrios y atienden tanto a barceloneses de toda la vida como a recién llegados del Cono Sur. Es el caso de la pastelería Mendieta, un referente del dulce argentino que abrió en el Camp de l'Arpa hace 18 años.

Los padres de Ornela, actual encargada del local, ya contaban con varias pastelerías en Argentina y decidieron continuar con su negocio en la capital catalana. “Siempre digo que mi padre nació en un saco de harina”, bromea Ornela. Si esta familia decidió cruzar el Atlántico fue para salir de un país que, en 2004, arrastraba las duras consecuencias del 'corralito' de 2001. “Entraron a robar en mi casa y la economía ya no era la misma”, explica Ornela, que sintetiza la decisión en la búsqueda de “un futuro mejor” para ella y su hermana.

Ornela, tras la barra de la pastelería Mendieta / FERRAN NADEU

Más de 20 años después, las razones de muchos argentinos para mudarse hoy a la capital catalana son muy similares. Es el caso de Agustín y Óscar, dos cocineros oriundos de Buenos Aires que llegaron durante la segunda mitad de la década pasada a Barcelona. La inseguridad fue lo que llevó a Agustín a dejar atrás su ciudad y a seguir la estela de sus hermanos, que llegaron a Barcelona el 2004. “Un día desperté en mi cama y tenía una pistola apuntándome a la cara. Pensé que era broma, pero me dieron un culatazo y perdí el conocimiento. Me ataron al techo y me desvalijaron toda la casa, me quitaron hasta la ropa que llevaba puesta”, relata.

No es el único episodio violento que vivió en la capital argentina: a su mujer la tuvieron secuestrada durante cinco horas y a varios de sus familiares también les entraron a robar en casa. "Lo que más me gustó de Barcelona fue no tener que mirar atrás cuando meto la llave en el portal de mi casa", confiesa, a pesar de que en la capital catalana también le han intentado atracar. "Aquí también hay peligro, pero es peligro de hurto, no de muerte", matiza.

Los trámites, no siempre fáciles

A nivel burocrático, Ornela lo tuvo relativamente fácil, porque su padre nació en Italia y pudo dar permisos de residencia a su familia. Ahora Ornela y su hermana ya son formalmente españolas. Sin embargo, descender de europeos no garantiza trámites sencillos. "Mi mujer tiene ascendencia italiana, pero fue más fácil naturalizarse en España. Muchos papeles se perdieron durante el pico de inmigración italiana y a veces es difícil demostrar ciertos parentescos", explica Agustín.

Agustín y Óscar, desayunando en la pastelería Mendieta / FERRAN NADEU

Otros, como Óscar, admiten directamente haber venido “en negro”. Tras siete años en Barcelona, ya ha conseguido el permiso de residencia, ha tenido una hija y está “en proceso de conseguir la nacionalidad”.

En el Poblenou, Christian, originario de Buenos Aires, regenta el bar Rincón Argento. Llegó a Barcelona con la nacionalidad italiana. No por ascendencia, sino porque su primera parada en Europa fue una ciudad del norte de Italia, donde se instaló en 2002. Allí pasó 13 años, hasta que la empresa donde trabajaba cerró y decidió mudarse a la capital catalana. “Me había enamorado de Barcelona en un viaje de 2005”, confiesa, aunque puntualiza que “una cosa es venir de vacaciones y otra cosa es vivir" en la ciudad condal.

Christian, en su bar 'Rincón Argento', en el Poblenou / FERRAN NADEU

Su estancia en Barcelona no ha sido fácil. A las crisis que han sacudido su negocio, como la pandemia, se le añade la subida del coste de la vida. “Hoy me quiero volver a mi país”, afirma. Para Christian, la actual ya no es "la Europa de las oportunidades" que conoció en 2002.

Colombianos y venezolanos, también presentes

Tras los argentinos, los colombianos son la comunidad foránea más numerosa en Barcelona. Iván López llegó hace 24 años desde Medellín. Pasó seis años en Madrid, se vino a Barcelona y abrió la panadería Viva Colombia, en la calle Rogent. “La inseguridad fue una de las cosas que más nos decidió para salir de allá”, explica López a este diario. Parte de su familia se había instalado antes en la península: “Vinimos primero con una Carta de Invitación, luego conseguimos la residencia y después la nacionalidad”.

Iván López, trabajando en la panadería Viva Colombia / FERRAN NADEU

A cinco minutos a pie de Viva Colombia se encuentra Raíces. El encargado es Óscar Flores, un oriundo de Medellín que llegó a Barcelona cuando era un niño. De eso hace ya 45 años. “Cuando Colón vino a descubrir América, yo me volví con él”, bromea el hostelero. Para Flores trabajan jóvenes inmigrantes como Joyner, un colombiano llegado hace apenas unos meses. "Llegué a Madrid hace unos dos años. Allí tenía trabajo para mí, pero no para mi mujer, así que nos vinimos a Barcelona", explica.

Joyner, delante del 'Raíces', el local donde trabaja / FERRAN NADEU

Tampoco hace falta moverse mucho para llegar a otro emblemático local latino en Barcelona, el Rincón de la Abuela Venezolana. Los fines de semana es fácil ver colas de clientes en la puerta. El encargado es Luis Miguel Bucci, un ingeniero venezolano con nacionalidad italiana que salió de su país en 2003. Tras ejercer su profesión unos años, abrió este negocio en la calle Mallorca: “Fuimos a otras ciudades, pero Barcelona tiene algo que te va atrayendo”.