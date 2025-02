Los usuarios de iPhone ya pueden volver a descargar las dos aplicaciones para gestionar y pagar con la T-Mobilitat

El gafe de la T-Mobilitat no parece tener techo. Ya no son solo los más de ocho años de retraso que acumula el título de transporte universal para Catalunya. O la lenta velocidad de crucero de la integración tarifaria de todo el territorio, que debería terminar este año. O el cobro por distancia recorrida que iba a ser el ADN del invento y ahora parece que pierde fuerza a favor de un billete único con tarifa plana. Es también la maldición de la tecnología, que no ha hecho más que zancadillear el proyecto. La última piedra está dentro de los iPhone, los teléfonos que Apple construye con una celosa política de software, con un chip que es como la fórmula de la Coca-Cola. Hace dos meses se anunció que estos móviles al fin se podrían usar como título de transporte (para pagar, aunque ya servían para recargar los abonos) pero el miércoles de la semana pasada, la empresa de la manzana retiró las dos aplicaciones de la T-Mobilitat para asombro de los usuarios. Problemas burocráticos. Afortunadamente, este lunes por la tarde han vuelto a aparecer.

Un usuario recarga su tarjeta T-Mobilitat en una máquina del metro de Barcelona / Álvaro Monge

La cosa va de tecnología, pero el problema en cuestión es muy elemental. Seguro que les ha pasado al renovar un carnet o tramitar algo con la Administración: falta un papel... Por eso Apple decidió retirar las dos aplicaciones de la T-Mobilitat: la que lleva este mismo nombre y sirve para recargar el título de transporte, y la estrenada el 20 de diciembre -Cartera T-Mobilitat-, que se utiliza para pagar el billete. Al parecer, la compañía de la manzana requirió a la ATM una documentación concreta sobre su estatus legal (es un consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona), en cumplimiento con la estricta legislación europea que tan poco gusta a este tipo de empresas de Estados Unidos. Fuentes de la ATM aseguran que esos papeles se volvieron a mandar el mismo miércoles, de manera que las 'apps' "pudieran estar de nuevo disponibles cuanto antes mejor". Así ha sido.

Apagón indefinido

Hasta este lunes mismo, la ATM no tenía ninguna pista de cuándo terminaría el apagón de su plataforma para el iPhone. Los que no han notado ningún cambio son los usuarios que ya tenían estas dos aplicaciones descargadas. La voz de la ATM asegura que a ellos sí les ha funcionado porque ya la tenían en sus dispositivos. Aunque con limitaciones, pues tal y como se anunció en diciembre, el número de usuarios durante la primera fase será limitado. Se hizo así, dijo este ente público el 20 de diciembre para "garantizar un despliegue ordenado y asegurar una experiencia de uso óptima y controlada en su lanzamiento". En la memoria, el agujero de seguridad que en octubre de 2021 dejó al descubierto los datos personales de varios miles de usuarios.

El estreno, sin embargo, no ha sido todo lo apacible que cabría esperar. Se reproducen las quejas entre usuarios de iPhone que sostienen que el sistema no les funciona. El mismo personal de TMB, en muchas ocasiones, termina recomendando al damnificado que vuelva al más fiable título físico.

La T-Mobilitat, en su formato físico que no depende de Apple / Manu Mitru

Un perfil de Twitter se ha pasado casi dos años reclamando que los propietarios de iPhone puedan usar el móvil como método de pago con la T-Mobilitat, cosa que con el sistema Android ya es posible desde mediados de 2022. La persona detrás de @T_mobilitat_iOS creó una cuenta atrás que se actualizaba cada día, y no falló casi nunca a su cita con la red social. "Quedan, como máximo, 263 días para tener (supuestamente) la T-Mobilitat en el iPhone", redactaba en su primer tuit, el 12 de abril de 2023. Pero en el salto de almanaque, al ver que no había avance, cambió el sentido del mensaje: "Desde el inicio de las pruebas 'primer contacto' han pasado 912 días y seguimos sin tener la T-Mobilitat en iOS ni watchOS".

Cuentas atrás

Llegó a los 1.271 días, hasta que el 20 de diciembre de 2024, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) anunció al fin que se había resuelto el conflicto con la política de 'software' de Apple. Nacía así Cartera T-Mobilitat, una aplicación al margen del 'wallet' propio del iPhone, desde donde, por ejemplo, se usan las tarjetas bancarias de manera fácil y ágil. La propia cuenta oficial de la T-Mobilitat usó este reivindicativo perfil para anunciar la buena nueva.

En defensa de la ATM hay que recordar que fue esta entidad quien logró que Apple abriera su tecnología NFC para acceder al transporte público. En enero de 2024, la UE y la empresa de la manzana cerraron un acuerdo para abrir esta tecnología a tiendas físicas, dejando fuera el uso de la misma para acceder al metro, el bus, el tranvía o el tren. Europa abrió un período de alegaciones y la ATM fue la única entidad del sector del transporte público que reclamó la incorporación del gremio. en julio, la UE le dio la razón. No consta que quedara rencor en Silicon Valley por la afrenta catalana. De hecho, es probable que en California no tengan muy claro dónde queda Catalunya, con lo que el caso de la T-Mobilitat ha debido reposar durante estos cinco días en alguna mesa de 'tareas pendientes'.

Francia 1 - Catalunya 0

Todo un éxito que el iPhone abrace el título, pero un par de meses antes, sin hacer ruido, las autoridades de Francia ya lograron que Apple permitiera el pago del transporte público con el móvil durante los Juegos de París. Doble rasero, podría considerarse, pues, además, la tarjeta Navigo parisina sí quedó incorporada en Apple Pay. Es decir, que no era necesaria una aplicación externa como sí ha sucedido con la T-Mobilitat, que ha incrementado otro poquito la larga lista de millones invertidos desde 2014 en un invento que todavía está por llegar a su clímax.

Como diría Forrest Gump, la T-Mobilitat es una caja de bombones; nunca sabes lo que te va a tocar. Afortunadamente, esta pantalla sobre las aplicaciones vinculadas al iPhone ya se ha superado. Hasta nuevo aviso.