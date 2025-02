Más de 300 incumplimientos y cero multas: las restricciones a grupos turísticos en Barcelona

Ciutat Vella, el epicentro de la ciudad turística, es la zona cero de la afectación que el gran número de visitantes que viene a Barcelona genera. Molestias que sufren los vecinos y los que transitan por el distrito: en algunas calles apenas se puede caminar sin tener que esquivar grupos de visitantes y aglomeraciones en general.

A instancias de ERC, el Ayuntamiento de Barcelona fijó límites a estas situaciones, aplicadas a partir de marzo de 2023 y renovadas este mismo verano hasta 2028: en Ciutat Vella, los grupos turísticos no pueden superar las 20 personas y en función de los lugares se establecieron límites del número de grupos que pueden coincidir: en la plaza de Sant Jaume y la plaza Reial, 8 grupos como máximo; en la plaza del Rei, 5 grupos; en Sant Felip Neri, dos grupos; ante Santa Maria del Mar, 3 grupos.

Los datos de 2024

En 2024, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, se detectaron 307 incumplimientos de las restricciones. De ese total, 66 incumplimientos fueron por exceso de aforo en un espacio; 38, por exceso de grupos de turistas en un mismo lugar, y 203, por aglomeraciones en la vía pública que obstaculizaron el paso.

Las restricciones fijadas prevén sanciones elevadas, de hasta 1.500 euros, que en caso de reincidencia podría llegar a ser 3.000 euros. Pero los 307 incumplimientos del año pasado se zanjaron con cero multas impuestas, según confirma el propio ayuntamiento.

Agentes cívicos

Cuentan en el consistorio que los incumplimientos fueron detectados por agentes cívicos, que actúan cuando ven que se da el exceso y advierten de ello a los grupos para que les pongan fin, pero que no tienen capacidad para sancionar. Si la situación persiste, relatan fuentes municipales, avisan a agentes de la Guardia Urbana, que son los que pueden imponer una sanción. Pero en 2024, no se ha concretado ninguna. Para indicarlo como lo hace el ayuntamiento, la Guardia Urbana no abrió en 2024 ningún expediente por una de estas cuestiones.

Las mismas fuentes municipales subrayan que en porcentaje el incumplimiento es pequeño. Viéndolo al revés, indican que hay un 97% de cumplimiento de la normativa. Actores habituales en este escenario que acoge al grueso de los foráneos que visitan Barcelona consideran que el grueso de los problemas que motivaron las limitaciones se mantiene.

Adiós a los megáfonos

La regulación municipal incluye otro punto: también prohíbe el uso de los altavoces para las explicaciones, para fomentar el uso de audioguías en todos los barrios, con el fin de minimizar su impacto acústico. Este es el cambio más claro apreciado en Ciutat Vella: los megáfonos han desaparecido, los gritos de algunos guías han remitido.

Este diario analizó en septiembre cómo estaba la situación en Ciutat Vella, y para ello habló con los guías oficiales, integrantes de Aguicat, la Asociación de Guías de Turismo Habilitados por la Generalitat de Catalunya para un Turismo Responsable y de Calidad, que cuenta con 463 miembros. Su presidenta, Anna Carrasco, y la también guía Maria Jesús Navarro, cofundadora del colectivo, sostienen que los problemas, al margen del de los megáfonos, que sí lo ha hecho, no han desaparecido.

Maria Jesús Navarro y Anna Carrasco, de izquiera a derecha, en la plaza del Rei. / Jordi Otix

Propinas

“Es una mejora, antes me encontraba ‘free tours’ gritando en la plaza del Pi, y teníamos que recordar que allí vive gente. La plaza del Rei parecía un mercado”, explica Carrasco. Los guías oficiales conviven con los ‘free tours’, grupos guiados sin precio establecido: los que los conducen viven de las propinas que les dan los turistas, que los encuentran por internet. Una empresa les contrata y les cobra una cantidad por turista. Y eso es alegal, pero no ilegal.

“No es que sean malos guías, no todos lo son. Y la culpa no es suya, es del sistema”, dice Navarro, que agrega: “Es un problema que debe resolverse, pero no hay gobiernos valientes que digan que los guías tienen que ser profesionales”. Carrasco y Navarro constatan que el hecho de que esas restricciones no vayan más allá de Ciutat Vella ha trasladado muchos de los problemas al paseo de Gràcia.

Complejo de inferioridad

“Hay un cierto complejo de inferioridad: cuidado, que si imponemos limitaciones los turistas no vendrán. Que vengan menos: yo creo que Barcelona se puede permitir decir que no quiere este tipo de turismo. Sería una forma de poner en valor la ciudad”, advierte Carrasco. “Tenemos esos complejos y nos vendemos la ciudad por un plato de lentejas: así están las ‘kellys’, los camareros”, remacha.

La presidenta de los guías denuncia que se ha criminalizado el rechazo a la aglomeración turística, y pone de ejemplo aquella denuncia en la que activistas dispararon con pistolas de agua a algunos visitantes. “Los americanos me contaron que habían visto la foto. Las agencias de turismo, los cruceros, asustaron a los turistas”.

Ella, vecina de la calle de Petritxol, quiere dejar claro que su rechazo a las molestias no tiene nacionalidad: “Vivo entre dos chocolaterías y el domingo se presentan todos los barceloneses diciendo ‘yo venía con mi abuela’”. A estos razonamientos añade lo que considera injusto, cierto rechazo vecinal al visitante: “Pagamos justos por pecadores. Se quejan cuando vas con cuatro turistas”.

Sant Felip Neri

Sant Felip Neri es una de las partes de Ciutat Vella en la que más se nota una aglomeración, que se antoja más molesta a la vista de que algunos de los perjudicados son los alumnos de la escuela que hay en la plaza. Las dos guías dicen que no es raro ver excesos allí. Y también sostienen haber visto a agentes cívicos tratando de evitar que se incumplan las normas. “Hacen lo que pueden”, constata Navarro.

Como la conversación con ellas se produjo antes de que el ayuntamiento facilitara los datos sobre incumplimientos y sanciones, ellas no las conocían. “No sabemos si han multado a alguien”, dijo Anna. “Creo que no han multado a nadie”, aventuró María Jesús. Bingo. Las dos creen que en el Park Güell también se producen excesos, que entran grupos con entradas individuales, algo que Barcelona de Serveis Municipals, la empresa municipal responsable de la gestión del recinto, niega.

La Sagrada Família, bombardeada

Carrasco y Navarro denuncian otro problema propio de la proliferación de guías que no están preparados, pero que ante la avalancha turística se abrazan a la posibilidad de negocio: las explicaciones inventadas que reciben algunos de los visitantes. Es algo que les duele visiblemente. Las dos superaron el examen preceptivo que desapareció en 2015: 79 temas, un test, una expresión escrita en varias lenguas. Del conocimiento del catalán sostienen que se incumple constantemente.

Sobre esos relatos inventados, resultan fascinantes los ejemplos que citan. En la Sagrada Família se escuchó a un guía explicar a un grupo que si ha costado tiempo construirla es porque fue bombardeada durante la segunda guerra mundial. En la plaza del Pi, Carrasco escucho a otro relatar que el rosetón están pendiente de acabar –está tapado para protegerlo- y que las estatuas no se llegaron a hacer por falta de dinero –están en el interior.

Pasando junto a otro grupo, Navarro tuvo que intervenir porque un guía explicaba a unos turistas que las agresiones policiales a la ciudadanía el 1-0 habían sido inventadas. Ella intervino para advertir de que eso era inexacto, y el guía se dirigió a los turistas: “No le hagáis caso. Se lo inventa”.

