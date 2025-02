Beth Galí: “La arquitectura es despreciada ahora en Barcelona”

Beth Galí, diseñadora y arquitecta, vive en Ciutat Vella, donde también trabaja, desde hace 40 años. Es tan crítica con algunos aspectos de la gestión de la ciudad como elogiosa con la que mantuvo el alcalde olímpico, Pasqual Maragall.

Pasqual Maragall se encontró con un momento excepcional de transformación de la ciudad y se acompañó para ello de muchos arquitectos. Usted entre ellos.

Yo, en la retaguardia.

¿Tiene la sensación de que aquella Barcelona escuchaba más a los arquitectos que la actual?

Ese es el gran problema de ahora. La arquitectura, ya no digo los arquitectos, es despreciada, como la cultura. La maquinaria burocrática se está comiendo los valores culturales en Barcelona.

¿No hay continuidad entre aquella Barcelona de Maragall y esta?

No la hay. Maragall dijo que los funcionarios tenían que tener la cultura como objetivo de vida. No hablo de erudición, sino de la manera de hacer las cosas, el respeto por lo que haces. Y cambió a todo el funcionariado. Ahora vuelve a haber el funcionario que se ampara solo en la burocracia y es el factótum.

¿Cuándo dejó Barcelona de escuchar a los arquitectos?

Poco a poco, esto se hace despacio. Notamos el desprecio, la sensación de que habíamos tenido demasiado poder. Y pasamos a ver carcamaladas que no se ven en otros lugares.

¿Encarnaron los arquitectos barceloneses el despotismo ilustrado?

El despotismo no está tan mal, sobre todo si es ilustrado: es más ilustrado que despótico.

¿Tiene la sensación de que ahora ante una obra decide más un político que un arquitecto?

Más que los políticos, abogados, ingenieros. Hay jurados de concursos en los que no hay un solo arquitecto. Y Barcelona es una ciudad con un gran nivel de arquitectos, o lo era. Se lo están cargando.

¿Cómo?

He trabajado mucho en Europa, en Holanda, en Alemania. Me piden reformas de cosas que hice. Y les dije: ¿tendré que hacer un concurso? En Holanda me dijeron que no, que la autoría de una obra es de por vida. Aquí el concurso es obligado y el arquitecto que ha hecho una obra pierde. Conozco muchos casos. Y entonces viene otro a acabar el edificio.

No se la ve contenta con los concursos. ¿Por algún caso concreto?

A nosotros nos ha pasado con la biblioteca Joan Miró (ella fue una de las responsables de su construcción). Es bastante singular, fue la primera abierta a un parque. Quieren una ampliación, nos dicen que nos presentemos al concurso, y nos piden un estudio para poner en las bases. Estás dando ideas para esa ampliación. Y perdimos. Nos quedamos sin palabras. Fue hace dos semanas. No quiero que sea una pataleta, pero en otros sitios la autoría de un edificio es para siempre. Este caso es un ejemplo de cómo la burocracia fulmina los valores culturales. Más que escuchados, los arquitectos simplemente tendrían que ser más respetados.

Ha tenido cerca las obras de la Rambla, vive usted en la plaza Reial y trabaja en el pasaje de Escudellers. ¿Satisfecha?

La primera duda es si era necesario. Porque la Rambla tiene problemas muy graves de cómo ha evolucionado en usos, por ejemplo. El pavimento es lo de menos.

Galí, el pasado martes. / Zowy Voeten

¿Como vecina ha convivido bien con los trabajos?

Bastante bien. Está todo parcializado, puedes llegar a todas partes. A mí las obras no me molestan, me paso el día en las obras.

Usted está en la comisión que asesora al ayuntamiento sobre la Rambla. ¿Les escucharán?

No sé si servirá. Nos hemos reunido dos veces. Nos tendrían que escuchar cuando llegue el momento, por ahora no nos hemos podido manifestar. Están centrados en lo que puede ser la Rambla. Y yo les digo que eso es muy difícil, que es más fácil definir lo que no queremos que sea la Rambla.

¿Tiene comercio en el que comprar?

No tenemos comercio. Poquísimo.

Aquella ferretería que abrió en la calle de Ferran.

Ya cerró. Pero tenemos dos ferreterías en Avinyó. Una la visito mucho.

¿Y para otras compras?

Supermercados, sí. Pero no soy un buen ejemplo: no compro nunca. No me gusta ir a comprar. Solo me gusta ir a las ferreterías. En la Rambla, en muchas tiendas solo entran turistas. Revertir eso es muy complicado. Los que tienen las tiendas de souvenirs están que no se lo creen con que les pongan esa alfombra de granito delante.

¿La reforma favorecerá al comercio turístico?

Si no se va con cuidado, sí. También se pueden hacer restricciones a estas tiendas.

Pero no retroactivas.

Las retroactivas son las más difíciles: dinero. Expropiar y expropiar.

¿Hay demasiadas obras en Barcelona?

Es como un manicomio. No hay una calle que no esté en obras. Me gustaría que me lo explicase el ayuntamiento. Todas las obra a la vez. Balmes, Consell de Cent, Urgell, Laietana.

Dice usted que en Barcelona se gobierna con miedo. ¿Desde cuándo?

Desde hace mucho tiempo. Los políticos de ahora solo cuentan votos. Van con miedo. Encuestas: que sí ahora he bajado, que si hago esto bajaré. Es gobernar con miedo.

Algo que no veía en Maragall.

¡No!

¿No cree que los alcaldes que le han sucedido han tenido siempre el problema de la comparación con él?

Sí, pero hubo una inercia que funcionó. Se hacían las cosas bien. Clos a su manera. Hereu, al que todo le parecía bien. De Trias no recuerdo qué es lo que dejó como alcalde. Su oposición al tranvía por la Diagonal.

¿Cómo ve el tranvía?

Soy muy protranvía. En Europa hay muchos, es cierto que en ciudades pequeñas y medianas. Ámsterdam, Róterdam. Tiene muchas ventajas. Primero, de capacidad: no puedes poner un autobús con los mismos vagones. Luego, circula siempre por un carril, no puede contribuir al desmadre que tenemos en Barcelona con las furgonetas de reparto, por el espacio que les han quitado de carga y descarga.

Los críticos auguran un desbarajuste de tráfico en las calles cercanas.

¿Hay algún conflicto en las partes en las que ya funciona? Espero que la unión por la Diagonal no empiece hasta que acaben las obras que hay ahora. Como los políticos tienen miedo, no empezarán hasta que tengan asegurado otro mandato.

En Barcelona hay desde hace años un problema creciente de acceso a la vivienda. Algo generalizado.

Soy de los que pienso que la vivienda asequible tiene que estar en manos de las instituciones públicas. A lo mejor tendría sentido no hacer tantas obras y dedicar todo el presupuesto a vivienda asequible. Y esa vivienda asequible tiene que ser para un gran abanico de gente, desde los sin techo hasta los hijos de la burguesía.

¿Cree en la norma que prevé que el 30% de las promociones y grandes rehabilitaciones se dediquen a vivienda protegida?

No, nada. Está fuera de la realidad. Trabajando en Hamburgo pregunté en el ayuntamiento si tenían un mecanismo de convivencia entre público y privado. Me dijeron que habían llegado a lograr un 7% para vivienda protegida de una promoción privada. Y me contaron que habían llegado a la conclusión de que era más eficaz y contundente que en un mismo barrio hubiera edificios dedicados por completo a vivienda privada y protegida, respectivamente, que mezclados. Y que en el mismo espacio los niños de ambos edificios jueguen juntos en la calle.

La arquitecta, el pasado martes. / Zowy Voeten

¿Cuánto lleva viviendo en Ciutat Vella?

Casi 40 años.

El distrito ha vivido varias etapas problemáticas, pero no se va.

No me iré nunca, es una maravilla.

¿Estaba peor cuando llegó?

Sé lo que es que Ciutat Vella estuviera mal. Sentías mucha inseguridad viviendo aquí. Ahora no tengo ninguna sensación de inseguridad. Antes ibas siempre mirando atrás. Yo vuelvo a las tres o las cuatro de la mañana, aparco en la Rambla y camino sola. Nunca tengo sensación de peligro. El otro día lo pensé: me hago mayor y las señoras mayores van muy tranquilas por la calle.

¿Ninguna intención de jubilarse?

No, es imposible jubilarse. Disfruto mucho trabajando. Y eso que no quiero trabajar tanto porque me quiero dedicar más a la música. Toco el piano desde los cuatro años hace seis o siete años me cogió lo del violoncelo. Voy al Conservatori y tengo un quinteto de música de cámara. Hacemos conciertos. Intento dedicar las mañanas a la arquitectura y las tardes a la música. Una buena y bonita combinación.

