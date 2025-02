El entorno del Hotel Arts de Barcelona se degrada gravemente a la espera de un plan de mejora

A pocos metros del flamante Port Olímpic, que renació en 2024 tras una inversión municipal que creció hasta los 100 millones de euros, llama la atención más que nunca el lamentable estado en que se encuentra el espacio que antaño fue el área comercial de Marina Village, a los pies del Hotel Arts y al que se asoma el Casino de Barcelona, junto a varios negocios cerrados. La zona vive en una suerte de limbo desde que hace cinco años el estado subastó la mayoría de locales del entorno, que se adjudicó mayoritariamente el fondo Archer Hotel Capital, propietario del hotel. Está pendiente de reforma, pero la suciedad, basura, el pavimento roto y escaleras mecánicas y ascensor averiados eternamente repelen a los paseantes, pese a que se trata de un espacio privado pero de uso público. El ayuntamiento dice estar en contacto con la propiedad, que presentará próximamente su plan de mejora para la zona.

Aspecto del entorno de Marina Village, en el paseo Marítim. / ELISENDA PONS / EPC

El deterioro afecta al entorno en general, en el paseo Marítim con Ramon Trias Fragas. Empieza en el puente que va de los locales de ocio del Front Marítim hacia la zona del Port Olímpic y alcanza al solar que antes ocupó el Bestial (cerrado desde hace meses y adquirido por Archer), pero en especial afecta al área que se bautizó como Marina Village, coronada por el gran pez 'olímpico' de Frank Gehry. Cuenta con un espacio de paseo entre locales comerciales y acceso al Casino, así como al macro parking subterráneo. Y por allí campan restos de latas, plásticos y botellas, en mayor o menor medida según si la propiedad realiza pequeñas limpiezas superficiales. Pero las escaleras mecánicas están estropeadas y llenas de cristales rotos hace tiempo, como el ascensor al aparcamiento, lleno de grafitis, y en el estanque suele flotar basura.

Basura en la zona, en el paseo Marítim con Ramon Trias Fargas. / ELISENDA PONS / EPC

La maleza, restos de material de obras, vallas provisionales, ramas caídas, muretes con losas rotas... componen el pésimo aspecto de la zona, en contraste con el nuevo Port Olímpic y el hotel de lujo, que sigue inmerso en una larga reforma, con solo una parte de habitaciones e instalaciones operativas.

Esperando un plan de arreglos

La propiedad no facilita información sobre la situación, de modo que solo fuentes del distrito de Ciutat Vella explican a este diario que han mantenido contactos y que está previsto que les presenten un plan de mejora, aun sin fecha.

Basura flotando en el estanque de Marina Village, junto al Hotel Arts. / P. C.

La situación afecta tanto a los operadores de ocio y restauración del Front Marítim, cuyos clientes suelen recorrer la zona o utilizar el desvencijado parking, como a los vecinos de la Vila Olímpica que no entienden esa desidia en la mejora. El presidente de la asociación vecinal, Jordi Giró, recuerda que tras la subasta de locales de 2020 se abrió un litigio entre operadores por disconformidad con el resultado. Y el colectivo ha reclamado al Ministerio de Hacienda, que como anterior propietario de esas piezas del litoral organizó la venta, aclare cuál es la situación actual.

Las escaleras averiadas que conectan la zona. / ELISENDA PONS / EPC

En aquel momento, Archer Hotel Capital, que a través de la empresa Hotel Villa Olímpica SA se hizo con casi todos los lotes subastados por 76 millones de euros, pero dejó en 'stand by' las mejoras de este entorno a falta de saber si conseguiría o no quedarse con todas las piezas del puzle que deseaba. No pudo quedarse con Pacha ni Moncho's, y la operación de mejora del entorno se ha eternizado.

Giró critica tanta "dejadez" y avanza que en cuanto tengan claras la responsabilidad de esa inacción y qué planes hay para esa zona tomarán medidas. "Está en un estado deplorable, y al ser de uso público hay paso de gente, de manera que alguien podría hacerse daño", añade, vistas las losas rotas, desniveles y vallas caídas. Los vecinos también han denunciado la situación en el consejo de distrito.

