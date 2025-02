Cuenta atrás para el desalojo de la residencia Tàber: las familias denuncian falta de información y ayuda con los traslados

Ni ampliación del plazo de desahucio, ni facilidades para trasladar a los ancianos, ni explicaciones sobre sus reubicaciones. Así resumen las familias el resultado de la reunión celebrada este sábado con la dirección de la residencia de ancianos Tàber, en Barcelona. "Decepcionante", califican el encuentro los familiares de los residentes en declaraciones a EL PERIÓDICO. El centro, ubicado en el Eixample, ha sido vendido para reformarlo y convertirlo en pisos de alquiler de temporada.

La fecha del desalojo ya es definitiva: el 28 de febrero. Los familiares fueron informados apenas un mes antes, a pesar de que la operación de compraventa llevaba tiempo en marcha. De los 24 residentes, 21 tienen una plaza concertada con la Generalitat, por lo que el Departament de Drets Socials es el encargado de reubicarlos. Sin embargo, los tres ancianos con plaza privada afrontan una cuenta atrás angustiosa para encontrar un nuevo hogar por su cuenta.

Hace menos de una semana, la gerencia de la residencia Tàber informó a cada familia, de manera individual y por correo electrónico, sobre el destino asignado a sus mayores por parte de Drets Socials. Sin posibilidad de elegir.

Falta de información

En la reunión de este sábado, los familiares han pedido explicaciones sobre los criterios seguidos para decidir las reubicaciones. Pero la gerente de la residencia no ha sabido -o no ha querido- responder. Antes del encuentro, las familias solicitaron la presencia de un mediador de la Generalitat, pero no ha sido así. Previamente, fuentes de Drets Socials explicaron a este diario que, aunque no enviarían a nadie, sí habían estado en contacto con la dirección del centro Tàber y que "la información fruto de estos contactos se trasladará a las familias" a través de la gerente. Al parecer, la realidad ha sido otra. "Ha sido como hablar con una pared", lamentan los familiares.

Una de las parientes afectadas es una mujer cuya madre tiene problemas cognitivos, y que en la Tàber había tejido una amistad con otras dos señoras, con quienes pasaba su tiempo en la residencia. La familia había solicitado que las tres ancianas fueran reubicadas en el mismo geriátrico, pero finalmente cada una ha sido enviada a uno distinto. Para más indignación, a su madre ni siquiera la han destinado a un centro cercano a la casa de sus hijos, lo que dificultará aún más las visitas. "Mi madre se encuentra muy alterada, y llora porque ya no tiene el incentivo de estar con sus compañeras. No se quiere ir. Esta su casa, y nos costó mucho que estuviera contenta aquí", explica su hija a este diario.

Este sábado, cuando han preguntado por qué no se respetaron sus peticiones, y qué criterios se siguieron para asignar estas reubicaciones, la directora del centro les ha remitido a Drets Socials, administración que no ha estado presente en el encuentro. "Ellos [Drets Socials] nos dicen que hablan con la gerente y que ella nos tiene que transmitir la información, pero no ha sido así. Es muy decepcionante", añade la afectada.

Sin ayuda para los traslados y sin doctora

A la falta de explicaciones se suma otro problema: la gerencia tampoco ha ofrecido ninguna facilidad para las mudanzas. "Tendremos que encargarnos de pedir y pagar taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Esperábamos algo de ayuda para los traslados, pero no nos han ofrecido nada", denuncia una familiar. Según explica, la gerencia les ha informado de que solo a algunos ancianos convalecientes les facilitarán los desplazamientos, con ambulancias que gestionarán sus Centros de Atención Primaria.

Además, las familias añaden que, durante esta reunión, han descubierto que la residencia carece de la doctora que atendía a los mayores desde hace, al menos, un mes. "Nadie nos había informado de que la doctora ya no estaba. Ella era quien mejor conocía a nuestros padres", lamenta uno de los parientes, y añade que la noticia, además, les ha sido comunicada con total frialdad por parte de la gerente. "Ni ha pestañeado", añade indignado.

Ante esta situación, los familiares aseguran sentirse "desesperados" y denuncian el "silencio administrativo" por parte de la Generalitat, al delegar la comunicación en la gerencia de la Tàber, a la que acusan de falta de empatía. El próximo viernes, 28 de febrero, acudirán a la residencia para llevarse a sus mayores del que, hasta ahora, había sido su hogar.