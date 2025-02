Quién es Stoneweg: los inversores detrás del proyecto del museo Hermitage en Barcelona

La idea de abrir en Barcelona una sucursal del museo del Hermitage se hizo pública a finales de 2012. Desde entonces ha sido un proyecto acogido en la ciudad con diversidad de opiniones hasta derivar en un largo litigio administrativo y judicial por la negativa del ayuntamiento de conceder los permisos para construir en la Nova Bocana del Puerto. Esta semana el consistorio ha recibido un varapalo judicial por ello. No cabe duda que se ha convertido en uno de los proyectos más polémicos de la capital catalana, pero ¿quién hay detrás?

Su promotor es la plataforma de inversión inmobiliaria Stoneweg, con sede en Ginebra y dirigida por el empresario Jaume Sabater. Sus oficinas están repartidas por España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Andorra e Italia, y su inversión inmobiliaria alcanza el ámbito residencial, oficinas y logística.

En los últimos años se han diversificado hacia el sector hotelero -una de las últimas adquisiciones en Barcelona fue el Hotel Mimic, en el barrio del Raval- y también hacia el sector de la restauración. Operan un grupo de restaurantes en Barcelona y Madrid bajo su propia marca, Belbo Collection.

Aunque el proceso judicial que envuelve al proyecto del museo Hermitage no ha terminado, la franquicia en la capital catalana ya está totalmente descartada. No obstant, eso no excluye que Stoneweg siga invirtiendo en proyectos culturales que se impulsan en la ciudad condal. De hecho, en poco tiempo la plataforma de inversión inmobiliaria ha desplegado en Barcelona varias inversiones en distintos proyectos culturales.

El Museo Thyssen y el Palau Matorell

El último y uno de los más conocidos es el futuro Museo Thyssen en el antiguo Cine Comedia, en el paseo de Gràcia. Stoneweg compró el edificio que hasta hace poco menos de un año albergó los cines, que cerraron tras más de 60 años de historia. La iniciativa del futuro museo se anunció el pasado mayo tanto por parte de la baronesa como de sus socios del fondo inmobiliario.

Tras prescindir de la franquicia del Hermitage en la Nova Bocana, los promotores decidieron cambiar Barcelona por L’Hospitalet de Llobregat para desarrollar el proyecto The Factory Museum, en la antigua fábrica Godó i Trias con una inversión de 50 millones. El grupo plantea “un museo de arte físico y digital multidisciplinar” que acogerá exposiciones inmersivas históricas y contemporáneas, además de un centro de investigación y espacios destinados a artistas.

Stoneweg también está detrás del Palau Martorell como espacio dedicado al arte en la calle Ample, en el Gòtic, con exposiciones de Marc Chagall, Joaquín Sorolla y Alfons Mucha. Además, este último año ha abierto el centro divulgativo America’s Cup Experience de la 37 edición de la Copa América, en el antiguo IMAX del Puerto de Barcelona, con tal de ofrecer un “viaje extraordinario e inmersivo” a través de la historia del acontecimiento hasta la actualidad.