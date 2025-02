Adiós a Viqui Molins, la monja teresiana que "amó mucho y a muchos"

Viqui Molins podía conseguir que el ateo más recalcitrante terminara abrazando la fe. Pero no representada por un todopoderoso con barba blanca, larga túnica, voz gruesa y frases cortas. Más bien sería una divinidad sonriente, vestida de calle; una mujer excelsa, cercana y verdaderamente eterna. Tampoco es que a esta monja teresiana le importara en exceso convencer a nadie en lides religiosas. Lo suyo era más bien la versión más pura, simplificada y auténtica de la acción de ayudar al prójimo. “La pobreza genera lástima, pero este tipo de marginación al que he decidido dedicarme suele molestar”, decía. Se entregó a los más olvidados del Raval en los crudos años de la heroína y el sida. Visitó a los presos sin nadie. Abrazó a las prostitutas. Creó, en definitiva, una inmensa familia de olvidados a su alrededor. Por eso solía llamarles “mis hijos” o "mis nietos". "Los nuestros". Todos ellos le han dado el último adiós en el tanatorio de Les Corts en una larga ceremonia que se ha hecho corta. A Viqui, este viernes, le tocaba recibir.

Las hermanas de la comunidad de Santa Teresa cantan una canción, este viernes, durante el funeral de Viqui Molins / Carlos Márquez Daniel

Se ha hecho muy raro estar en una misma sala con Viqui Molins sin que levantara la voz, sin que pidiera la palabra. Sin que pusiera el acento en algo en lo que nadie había caído. Sin una broma. Su ausencia -falleció el día 19 de febrero- genera una cierta orfandad de discurso, que no de acción, porque la fundación que lleva su nombre, nacida a finales de 2023, se encargará de seguir con la labor de sostener a los más vulnerables, a los últimos del escalafón social. "Mi vida es darme a los demás", defendía esta imponente monja nacida en la Bonanova. También en su muerte podrá seguir activa gracias a esta fundación. Como si hiciera buenas las palabras de Eduard Punset, cuando el científico y divulgador dijo que no estaba demostrado que fuera a morirse.

El milagro del micro

Peio Sánchez, rector de la parroquia de Santa Anna y presidente de la fundación, ha sido el encargado de conducir la ceremonia. Un acto en el que han fallado los micros hasta que "un milagro de Viqui" los ha arreglado. Unas risas tímidas, y no han sido las últimas, porque en la tristeza también ha habido sitio para el recuerdo simpático. "No será su último milagro", ha bromeado Peio, que cada vez que volvía a fallar el audio echaba una mirada al féretro y movía la cabeza para pedirle a Viqui que intercediera.

Viqui Molins y uno de sus 'hijos', en febrero de 2015, cuando fue investida doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull / Archivo

La añorada teresiana quizás le habría dicho que levantara la voz y listos, porque adaptarse también fue uno de sus rasgos, como en el piso de la calle de la Cera del Raval que compartía con las hermanas teresianas Ana, Pilar y Pepi. Ahí pasó más de 20 años sin calefacción. "Podíamos haberla instalado, pero eso implicaría disfrutar de algo que nuestros vecinos no tienen". "No hace falta que los religiosos seamos pobres, pero sí más sencillos. Quizás olvidamos que a Jesús se le veía más por las calles que en las sinagogas", resumía Viqui, una fábrica de frases lapidarias que quería a Jesús casi (sus 'hijos'...) por encima de todas las cosas.

¿Y las mujeres?

Pilar, una de las hermanas teresianas más cercanas a Maria Victòria Molins, ha sido la primera en hablar. Se ha acordado de "los descartados" a los que Viqui entregó su vida. "Los pobres eran lo suyo, pero no en el sentido de propiedad, sino en el de fraternidad. Amó mucho y a muchos", ha recordado, emocionada. Frente a ella, los cinco religiosos, hombres, que han oficiado la despedida. De haber levantado la cabeza, quién sabe si a Viqui se le habría escapado un comentario jocoso sobre la ausencia de mujeres al frente de su adiós. Quizás el lunes, en el acto que se celebrará en Santa Anna a las 19 horas, la cosa quede más equilibrada.

Viqui Molins, en una peluquería del Raval, en febrero de 2015 / Josep Garcia

En su intervención, Peio ha resumido su figura en cuatro conceptos: los nuestros, corazón, luz y fraternidad. "No era la reina de corazones, ella diría que era la presidenta de la república de corazones", ha puntualizado el rector de Santa Anna, en un guiño a las querencias ideológicas de Viqui. "Inspiraba luz, una luz a menudo exagerada, porque a veces no era muy sensata", ha bromeado. De nuevo unas risas retraídas, que han pasado a la ternura cuando un joven al que Viqui ayudó en Santa Anna se ha dirigido a la familia: "Tenéis que estar contentos por lo que ha hecho". Para añadir luego: "África y Europa han perdido a una persona muy importante". A continuación, Montse Pérez, secretaria de la fundación y persona muy cercana a Viqui, ha hecho suyas las palabras de san Pablo -"sé de quién me he fiado"- para elogiar la vocación de la monja teresiana. También ha tomado la palabra el periodista Antoni Bassas, que más allá del homenaje ha querido compartir una de esas salidas de guion tan propias de Maria Victòria Molins: "Le parecía injusto que Pare Manel rimara con 'cel' y que Viqui rimara con 'friqui'".

Maria Rossell y 'El Virolai'

La música también ha sido importante en este abarrotado homenaje. Una emocionada Marina Rossell ha regalado un fragmento de su 'Dorm, nino' con la mano sobre el féretro de Viqui. El cierre del funeral ha sido un compartido 'Virolai', con toda la sala en pie. Una despedida de bandera para una monja divina.