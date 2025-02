Del Vaticano a Can Lluís: los rótulos 'vintage' traídos de Italia que ya se cuentan a decenas en Barcelona

Davide Avanzo y Davide Puddu desembarcaron en Barcelona hace tres años y ya se han hecho un hueco en las entradas de decenas de negocios de la capital catalana. No tiene pérdida: si el rótulo es de chapa, bombeado o curvado, tiene un marco pintado de diferente color y desprende un cierto aire 'vintage', lo más seguro es que haya pasado por las manos de estos dos italianos.

Son los responsables de ‘Rótulos Antiguos’, la primera delegación en el extranjero de ‘Antiche Insegne’, una empresa que lleva más de 40 años trabajando con señáletica en Italia y en ciudades como París o Frankfurt, entre otras. El nombre ya lo dice todo, porque ‘Rótulos Antiguos’ elabora carteles de chapa de aluminio con un estilo clásico, normalmente inspirado en la estética habitual de principios del siglo XX.

El nuevo rótulo de la taberna El Glop de Gràcia / Cedida

Carteles para Giorgio Armani y el Vaticano

Su obra de artesanía no se limita a los rótulos de comercios y negocios, también señalizan calles y diseñan carteles informativos para museos o iglesias. En Italia han trabajado para grandes marcas como Giorgio Armani, con varios municipios como Florencia, donde también han ayudado a elaborar normativas sobre la rotulación local, o incluso con el mismísimo Vaticano.

Ahora, desde su local de la calle Nàpols de Barcelona, y en palabras de Puddu, pretenden "ayudar en la preservación del patrimonio" de Barcelona con sus carteles retro. Avanzo asegura que uno de los motivos que los llevaron a apostar por la capital catalana, de la que no esconde estar profundamente enamorado, es el hecho de que tenga una “historia parecida” a la de muchas ciudades italianas donde ya habían trabajado. “Aquí he encontrado mi paraíso”, proclama.

El trabajo de ‘Rótulos Antiguos’ ya puede verse sobre la puerta de establecimientos históricos como la taberna El Glop o la Bodega Marín, pero el aire ‘vintage’ seduce también a cadenas con menos décadas de historia. Es el caso de Creps Barcelona y de una gran variedad de negocios italianos que han confiado en Puddu y Avanzo para que les diseñen sus rótulos.

El nuevo cartel de la Bodega Marín, elaborado por 'Rótulos Antiguos' / Cedida

Uno de sus proyectos más inmediatos es fabricar un rótulo para el restaurante que relevará al histórico Can Lluís. El local abrirá este verano en la calle de la Cera del Raval de la mano de unos nuevos dueños rusos que, pese a no tener relación con los antiguos responsables del negocio, aseguran querer mantener la esencia del establecimiento que abrió sus puertas en 1929. Avanzo, por su parte, no puede estar más contento con cómo está quedando el cartel. "Es exactamente lo que había antes de que cerrara", adelanta.

Producidos en Italia

El rótulo del Can Lluís está siendo producido en la planta de la compañía en la ciudad italiana de Carignano. En esa misma fábrica empezó su carrera Angelo, el primer maestro artesano de la empresa y, por lo tanto, el encargado de crear la mayor parte de los más de 48.000 rótulos que suma la empresa en su portfolio. Siguiendo la estela de Angelo, ‘Antiche Insegne’ cuenta hoy con nueve empleados. Algunos, como Alessandro o Mirko, llevan más de media vida en la compañía. “Somos una pequeña familia”, defiende Avanzo.

El cartel de la cadena Creps Barcelona, obra de 'Rótulos Antiguos' / Cedida

Es este carácter tan artesanal del trabajo, que implica una formación muy particular de los trabajadores, el que impide, de momento, que la producción también se lleve a cabo en Barcelona. Algo que, según Puddu y Avanzo, es un objetivo a medio plazo de la empresa: "De momento es made in Italy pero esperamos poder pasar pronto al made in Spain".

Además de trasladar su producción a Catalunya, 'Rótulos Antiguos' tiene más metas a largo plazo. Uno de los sueños de Avanzo sería rotular el mercado de la Boqueria. "En la entrada hay un cartel informativo que no puedo ni ver", lamenta el italiano, que ya tiene un proyecto preparado por si las moscas. “¡Lo haría gratis y hoy mismo, si me dejaran!”, confiesa.

