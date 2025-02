Sentido y reivindicativo homenaje al ciclista fallecido en Sarrià el 9 de enero

No es la primera bicicleta blanca que se instala en Barcelona en recuerdo de un ciclista fallecido en un siniestro de tráfico. Pero si es la primera vez que la familia de la víctima arrastra la bici hasta el lugar de la tragedia acompañada de unas 200 personas, vecinos de Sarrià y ciclistas de toda la ciudad que han hecho suyo este conmovedor acto que tenía tanto de recuerdo como de reivindicación. Hugo Fernández murió el 9 en enero cuando circulaba por Sant Joan Bosco. En el cruce con Manuel de Falla colisionó mortalmente con una motocicleta.

Las bicicletas blancas se colocan en todo el mundo en los puntos en los que un ciclista ha perdido la vida. En Barcelona también las ha habido en la Diagonal con Marina, en Diputació con Aribau, en Gran Via con Balmes o en la parte más baja del Paral·lel. Casi siempre la misma historia, un encuentro desigual con un vehículo de motor, que en algunos casos era un camión.

Minuto de silencio

El homenaje ha arrancado en la plaza de Prat de la Riba. Los concentrados han subido por Sant Joan Bosco, con la mujer y los tres hijos de Hugo al frente, llevando la bicicleta blanca por el manillar. Silencio absoluto, solo roto por los pasos o las cadenas de las muchas bicicletas que han subido a Sarrià para ofrecer sus respetos a la familia y amigos. En el lugar del accidente, minuto de silencio. No sin antes esperar un largo rato a que un coche mal aparcado, con los 'warnings' encendidos, eso sí, saliera de una esquina en la que no podía estacionar. Como no había manera que se presentara, han decidido colocar la bicicleta en otro lugar, en la parte exterior de la terraza de un bar cercano.

La esposa y el hermano de Hugo se abrazan, este jueves, tras la colocación de la bicicleta blanca en Sant Joan Bosco con Manuel de Falla / Manu Mitru

Seguidamente han subido hasta la plaza del Consell de la Vila, donde tiene su sede el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Ahí ha tomado la palabra Carol, la esposa de Hugo, que ha recordado que se conocieron precisamente yendo en bicicleta. Hugo Fernández, director del servicio de Veterinaria del Zoo de Barcelona, era un activista y defensor de la bici y miembro desde hacía años del Bicicleta Club de Catalunya (BACC). "Ha muerto él pero podríamos ser cualquier de nosotros", ha concluido.

"Muertes evitables"

Por parte de esta entidad ha leído un manifiesto Marta Casar, la única que se ha visto con fuerza de articular palabra. "Hemos perdido a una persona querida, un ciclista que defendía un modelo de ciudad más amable y más sostenible. Hoy su ausencia nos recuerda, con dolor, la fragilidad de la vida y la necesidad urgente de transformar nuestras calles", ha recitado. Ha reclamado más y mejor infraestructura para que no haya que lamentar más "muertes evitables" y ha implorado a las autoridades que escuchen "a las personas que cada día se juegan la vida para desplazarse de manera sostenible".