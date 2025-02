Los robos de cobre llevan al límite a los clubes deportivos de Montjuïc: "Los socios ya están hartos"

Los ladrones de cable eléctrico de cobre han encontrado en las instalaciones deportivas de Barcelona un lugar donde ensañarse, especialmente en los equipamientos ubicados en Montjuïc, una zona inhóspita y a priori fácil para sustraer este material sin ser descubiertos. El campo de rugby de la Foixarda es uno de los equipamientos que más robos ha sufrido en el último mes y además de manera contundente: entraron a robar tres noches seguidas, del 24 al 26 de enero. Los Mossos d'Esquadra investigan dos de estos hurtos, junto a otro reciente en el campo municipal de críquet, el fin de semana del 8 y 9 de febrero, también en la montaña de Montjuïc.

Los que han sufrido mayores consecuencias son los dos clubes que juegan en la Foixarda, el Barcelona Universitari Club -gestor de la instalación- y el Gòtics Rugby Club -que alquila el equipamiento-. Por si no tenían suficiente con lo que supone un robo de cable eléctrico que les deja sin luz -tanto en el campo como en los vestuarios- y sin agua caliente para ducharse al finalizar el partido o los entrenos, la gota que colmó el vaso fue quedarse sin luz a los 20 minutos de terminar un partido que les obligó a suspenderlo.

Fue el pasado sábado cuando el generador provisional que instaló el ayuntamiento para suplir el cable robado se quedó sin gasolina. La instalación funciona con esta solución desde el 31 de enero, a la espera de que el consistorio vuelva a instalar el cableado que alimenta las torres de alumbrado y el edificio de los vestuarios. De momento, ya ha licitado los trabajos, que le costará cerca de 20.000 euros. Fuentes municipales explican a EL PERIÓDICO que esperan restablecer el servicio “durante los próximos días”.

Campo de rugby de la Foixarda. / JORDIOTIX / EPC

'Raves', drogas y riesgo de incendio

Mientras, los clubes tratan de mantener su rutina, anulando entrenos y posponiendo partidos. Guzmán de l’Hotellerie de Fallois, el presidente del Gòtics Rugby Club, expresa en declaraciones a EL PERIÓDICO su preocupación por la situación y carga contra el consistorio por tomar “medidas completamente insuficientes e inadecuadas, destinando dinero público para hacer apaños en lugar de encontrar una solución definitiva”. "Nuestros 500 socios están hartos y no sabemos si el ayuntamiento no puede o no quiere ponerle solución", lamenta.

“Estamos pagando más de 30.000 euros al año para alquilar una instalación que no tiene ningún tipo de prioridad, con problemas continuos”. Estos problemas que expone De l’Hotellerie de Fallois son ‘raves’ en el Poble Espanyol, un único acceso al campo “cuando los otros están tapados por árboles” y riesgo de incendio por la falta de cuidado de los árboles de alrededor. Menciona también “drogadicción y peleas en espacio inutilizados” del entorno y vestuarios insuficientes.

Una de las entradas por donde podrían colarse los ladrones. / JORDIOTIX / EPC

Una solución para que "no vuelva a pasar"

Por otro lado, el director del campo de rugby de la Foixarda, Alejandro Estevez, que pertenece al Barcelona Universitari Club, asegura que están trabajando en buscar alguna solución para que "no vuelva a pasar", dado que ha constatado que en los dos últimos años se han acentuado los robos. A pesar de la preocupación y la frustración que dice que sienten -“te quedas sin entrenar, sin jugar, son mil malabares”- celebra que desde el Institut Barcelona Esports (IBE) “han actuado muy rápido esta vez para poder tener luz, aunque sea provisional”.

“En cuatro días se solucionó”, apunta a este diario, confiado en que se encontrará “un sistema de vigilancia que sea efectivo”. Desde el IBE defienden que están realizando un seguimiento de la situación con los gestores del equipamiento, con quienes "se está en contacto en todo momento" para garantizar la práctica deportiva. Fuentes municipales subrayan que, en paralelo, se instalarán nuevas medidas de seguridad para impedir más hurtos, aunque de momento no concretan cuáles serán.

Campo de rugby de la Foixarda. / JORDIOTIX / EPC

Críquet, Can Dragó y Serrahima, también afectados

En el caso del campo municipal de críquet, estrenado el pasado abril, tuvieron algo de más suerte. Los ladrones robaron en dos torres de las cuatro que hay en la instalación, lo que permitió mantener los entrenamientos. “El ayuntamiento hizo una gestión rápida y nos han arreglado una tercera torre, queda la otra”, explicaron fuentes de la instalación a EL PERIÓDICO. Es la segunda vez que les sucede, la primera fue justo cuando se inauguró el campo. “Es un contratiempo, al final no depende de nosotros ni del ayuntamiento”.

Pocos días antes del robo en la Foixarda, sucedió lo mismo en Can Dragó, donde hurtaron 350 metros de cable eléctrico. En el Estadi Municipal de Atletisme Joan Serrahima, ubicado también en Montjuïc, les pasó por Sant Joan. Su directora, Ester Rodríguez, afirma que han ido tomando medidas pero “tampoco estás salvado”. Tiene alarmas en la instalación aunque no se sienten excluidos de que les pueda pasar. “Cada noche estamos pendientes de si nos tocará o no nos tocará”.