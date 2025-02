Barcelona se plantea adquirir una masía protegida de Sarrià y parte de su jardín por 8,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona estudia adquirir la masía de Can Raventós para convertirla en un equipamiento público y quedarse con el 68% de su jardín para abrir a los vecinos una de las últimas fincas históricas sin urbanizar en el barrio de Sarrià, donde un plan urbanístico del consistorio autorizaba construir 53 pisos de lujo, frenados por la oposición vecinal que llegó hasta el juzgado. El gobierno municipal estima que la compra le supondría un coste de 8,7 millones de euros, según la documentación a la que EL PERIÓDICO ha tenido acceso.

En el resto de la parcela se dejaría edificar pisos a Corp, la inmobiliaria que adquirió la parcela con la previsión de levantar dos bloques de alto 'standing'. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) frenó el proyecto inmobiliario en mayo pasado, cuando dio la razón a la plataforma vecinal Defensem Can Raventós y anuló el plan que permitía urbanizar el terreno. La sentencia concluyó que se infringía la normativa de protección patrimonial de la ciudad.

Defensem Can Raventós considera que mantener parte de la edificabilidad en la finca “supone una amenaza para la integridad de un espacio verde y natural para la ciudadanía”. Si bien juzga positivo que la masía pueda transformarse en dependencias públicas, concluye que los términos del posible acuerdo son “insuficientes para garantizar la conservación íntegra” de un “espacio histórico y natural de Sarrià”. La organización exige "valentía" al ejecutivo del alcalde Jaume Collboni para "proteger este bien patrimonial y natural". También le reclama que "no ceda ante los intereses especulativos que amenazarán el futuro del espacio".

Foto y Vídeo: JORDI OTIX

Recurso en el Supremo

Corp recurrió la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto. Meses después del fallo, el ayuntamiento suspendió la licencia de obras para edificar en la parcela. El gobierno municipal responde que ahora mantiene “conversaciones con la propiedad, los vecinos y los grupos municipales para buscar el consenso que permita resolver el futuro de Can Raventós”.

La permuta que el ayuntamiento tantea para acabar con el litigio comporta que la superficie de edificabilidad en la finca se reduzca de 4.837,80 metros cuadrados a 1.659,96, para compatibilizar la apertura de la masía y el jardín para usos públicos con la construcción de un inmueble de viviendas de tres plantas. Se cuenta con que toda la promoción sea de venta libre, si bien reducida respecto a las previsiones iniciales.

De hacerse así, el bloque de Corp se afincaría en la calle Bonaplata, contaría con 436,73 metros cuadrados de superficie y 255,34 metros cuadrados de jardín privado. A su vez, el ayuntamiento obtendría los 1.070 metros cuadrados construidos de la masía y 1.456 metros cuadrados de zona verde. Una tasación encargada por el gobierno local en noviembre pasado estimó que el suelo de Can Raventós vale 17,2 millones de euros.

Canje de solares

A la vez, el consistorio se plantea ofrecer un canje a Corp para que obtenga dos solares municipales en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi a cambio de la masía y poco más de los dos tercios del jardín de Can Raventós. Una de las parcelas se halla en el número 12 de la calle Monestir, en el barrio de Sarrià, valorado en 6,2 millones de euros. La otra, en el 46-48 de la calle Isaac Newton, se encuentra en la Bonanova. Se tasa en 4,4 millones de euros.

La inmobiliaria podría erigir allí los pisos que no construya sobre la superficie de Can Raventós que pase a manos públicas. Para prosperar, el intercambio exige el acuerdo de la mayoría del pleno municipal y la aprobación de la Generalitat.

Defensem Can Raventós cree que los dos solares municipales podrían absorber toda la edificabilidad concedida a la promotora y eximir de construcción al entorno de la masía. "Existe la posibilidad real de incrementar, y mucho, la edificabilidad de las parcelas donde Corp ya ha aceptado trasladar una parte", aduce.

A tenor de la documentación, el acuerdo que se fragua apunta también a que el ayuntamiento asumiría la construcción de vivienda social correspondiente a la reserva del 30% aplicada a la promoción de Corp. Los domicilios de protección oficial se levantarían en el solar del número 63 de la calle Dalmases, en el barrio de las Tres Torres. Como máximo, se alzarían 11 pisos.

"Permuta total"

El gobierno municipal ha preferido no entrar en las concreciones de la propuesta. Por su parte, Defensem Can Raventós se opone al contenido de lo que ha calificado de “preacuerdo” entre el ayuntamiento y la propiedad. La plataforma reclama una “permuta total” de terrenos, para trasladar la construcción de pisos a otros solares y garantizar la “preservación total” del jardín, dejándolo libre de obras.

La organización vecinal reprocha al gobierno Collboni que planee "permitir la edificación de 1.600 metros cuadrados en el jardín de Can Raventós pese a que el TSJC tumbó el plan especial" que autorizaba levantar los pisos de lujo en la finca, aprobado en 2020 por Barcelona en Comú, el PSC y el grupo de Manuel Valls. Defensem Can Raventós sostiene que el ejecutivo municipal "tiene que ir más allá en la negociación" y le apremia a ser "más ambicioso" para que "no permita ningún tipo de construcción en un espacio que debe ser preservado como zona verde".

El consistorio contesta que “se están trabajando todavía los detalles para poder cerrar el acuerdo definitivo que materialice una propuesta que permita preservar la masía como equipamiento”. En todo caso, dice que se pretende “garantizar el acceso vecinal al jardín del entorno y ganar nuevas viviendas en el mismo distrito”. Subraya que algunos de los domicilios “serán protegidos”.