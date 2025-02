"Estamos en 'shock'": la indignación de las familias tras el cierre de la Escola Bressol El Cau

Un día después del cierre inesperado de la Escola Bressol El Cau de Barcelona, las familias de los menores escolarizados allí tratan de sobrellevar la situación como pueden. Unos piden favores, mientras otros contratan canguros o ajustan sus horarios de trabajo. Por su parte, la dirección de la escuela transmite un mensaje optimista sobre una pronta reapertura.

Este martes, el centro privado, ubicado en el número 22 de la calle Vilardell, en el distrito de Sants-Montjuïc, fue desalojado; dejando perplejas a las familias que, como cada día, acudieron a dejar a sus hijos -bebés de centre cero y dos años-, y se encontraron con la persiana bajada y presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra. Según fuentes policiales, la escuela había acumulado deudas por el alquiler desde la pandemia, una situación que las familias desconocían, y que les sorprende teniendo en cuenta que mensualmente pagan "entre 500 y 600 euros de matrícula", según han relatado a este diario.

"Ayer tuve que contratar una canguro para mi hijo de dos años, lo cual me costó 80 euros. Hoy he tenido que pedirle el favor a la abuela de mi hijo y pedir salir antes del trabajo", lamenta una madre cuyo hijo estaba matriculado en el centro, en declaraciones a EL PERIÓDICO este miércoles.

Ante el cierre repentino, la escuela envió un correo electrónico a las familias la misma mañana del desalojo, asegurando que había "cerrado una negociación con la propiedad" para quedarse en el local y que no esperaban tener que bajar la persiana este martes.

Los padres y las madres, por su parte, critican la "falta de comunicación" sobre la situación financiera y legal del centro. Aseguran que incluso un bebé de pocos meses había comenzado a asistir a la escuelita solo cuatro días antes del cierre repentino. "Han seguido aceptando niños hasta el último momento. Nos sorprende mucho esta falta de responsabilidad. Estamos en 'shock'", expresan.

Familias sorprendidas por el cierre de la guardería El Cau, este martes / Marc Asensio Clupés / EPC

"La escuela no cerrará"

El martes por la tarde, la dirección del centro envió otro correo a los padres con un mensaje esperanzador, informando que estaban "haciendo gestiones para reabrir el espacio en Vilardell" y que esperan resolver el problema en "dos o tres días". "Os iremos informando puntualmente", aseguran.

En el escrito, la dirección también carga contra la propiedad del local que los ha echado: "Los propietarios son unos rentistas que solo quieren cobrar y hemos dicho basta. Hemos cedido a todo lo que nos habían pedido, pero parece que no era suficiente. La acción de esta mañana nos ha tomado totalmente por sorpresa".

Asimismo, la dirección añade en el correo que entiende que haya familias que opten por matricular a sus hijos en otras escuelas del barrio, aunque reiteran su compromiso de reabrir la escuela próximamente. "Seguiremos trabajando y la escuela no cerrará", subraya.

Sin soluciones

Ante este nuevo mensaje, las familias se encuentran en una situación de incertidumbre. "No nos parece realista, hay un punto de negación por parte de la dirección sobre la situación en la que estamos. Nos parece que es dar falsas esperanzas. Ha habido una orden judicial y estaban los mossos en la puerta. ¿Qué confianza da esta situación", se pregunta una de las madres, que prefiere mantenerse en el anonimato.

En cuanto a la posibilidad de buscar otra escuela infantil, las familias lamentan que encontrar una plaza en la misma zona de Sants para los numerosos niños afectados será "muy complicado". Además, criticaron la falta de respuesta del Consorci d'Educació de Barcelona para ayudar en esta situación.

Sobre este asunto, fuentes del Consorci han explicado a este diario que, al tratarse de un centro privado de primer ciclo de educación infantil (no obligatoria), ellos no tienen competencias. No obstante, se han comprometido a proporcionar a los titulares de El Cau un listado de escuelas infantiles cercanas con las plazas que tienen disponibles, para facilitar la búsqueda.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la dirección de la Escola Bressol El Cau, sin éxito.