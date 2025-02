Barcelona se compromete a buscar realojo para un taller con 170 socios en riesgo de desaparecer

El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido este miércoles a buscar una ubicación donde realojar el taller de coworking TMDC, afincado en unas naves de La Verneda que se han empezado a derribar, afectadas por el futuro proyecto urbanístico del Sector Prim. La comisión municipal de Economía ha aceptado por unanimidad una propuesta de Barcelona en Comú, que la formación ha transaccionado con el gobierno del PSC para modificar el contenido y garantizarse la aprobación. En todo caso, conserva la tesis principal, que es procurar que el obrador industrial no abandone Barcelona y siga en la ciudad con los 170 socios que alberga, entre pequeñas empresas y artesanos, a los que ofrece espacios y maquinaria.

La proposición original de los Comuns planteaba que TMDC se realoje en Can Ricart. Meses atrás, el propio coworking y la Asociación de Vecinos del Poblenou sugirieron esa misma posibilidad y desarrollaron un proyecto para reindustrializar parte de las naves sin uso de la antigua fábrica. Existe un convenio vigente entre el Ayuntamiento y la Universitat de Barcelona para que en esos mismos edificios del complejo de Can Ricart se instale un campus interuniversitario dedicado a las Bellas Artes. No obstante, el plan permanece encallado por los costes para remodelar el recinto fabril, que ascienden a 16 millones de euros como mínimo. Meses atrás, el distrito de Sant Martí se marcó este año como límite para despejar las incógnitas sobre la histórica factoría.

El PSC y los Comuns han pactado no abordar ahora el incierto futuro sobre Can Ricart. “Pensábamos que era una manera de analizar qué passa con Can Ricart, pero aplazamos el debate para conseguir un compromiso más amplio sobre la actividad que hace TMDC”, ha comentado la concejala Carolina Recio (Bcomú). La edila ha defendido que el coworking “es un ejemplo de modelo productivo industrial” que Barcelona ha de proteger y clave para brindar ocupación y desarrollo al eje del Besòs, por lo que ha postulado el ayuntamiento ha de invertir esfuerzos “para no perder iniciativas de este tipo”.

Un taller en la cooperativa TMDC en el barrio de La Verneda, en Barcelona. / ANA PUIT

Margen hasta 2026

El consistorio ha acordado darse margen hasta el primero trimestre de 2026 para que TMDC siga en las naves que ocuparon la lavandería del Hospital de Sant Pau en La Verneda, si bien han empezado los primeros derribos de las naves que ocupaba. Parte de la actividad ya ha tenido que buscar acomodo en las inmediaciones. La proposición también plantea que el ayuntamiento acompañe al taller en la búsqueda de nuevos emplazamientos donde trasladarse.

La concejala de Promoción Económica, Raquel Gil, ha recalcado que TMDC es una “iniciativa pionera” en Barcelona y “viable”, “con buenos resultados y que genera actividad”. La socialista ha prometido el apoyo del consistorio para intentar que el taller continúe en Barcelona, si bien ha advertido de la “falta de espacio”. En ese sentido, ha dicho que “la solución no tiene que pasar necesariamente por un espacio público”.

La oposición ha destacado la labor de la cooperativa. Al mismo tiempo, ERC ha culpado a los Comuns de que TMDC se vea amenazado de desaparecer. “Fueron ustedes los que tiraron adelante el planeamiento que obliga a desalojar las naves”, ha reprochado el republicano Jordi Coronas.