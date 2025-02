Barcelona rechaza ampliar el horario de la zona verde para residentes en Montbau

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado ampliar el horario de la zona verde para residentes en el barrio de Montbau al considerar que la demanda media de ocupación no es lo suficientemente alta como para tomar esta decisión. Ante una petición de Junts, que piden que los residentes puedan aparcar de 8 a las 0 horas incluidos los fines de semana y festivos, el gobierno municipal pidió un informe a la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) que no ve justificado hacerlo, pero sí reforzar la vigilancia para "reducir la indisciplina detectada", lo que facilitaría incrementar plazas para residentes.

La concejal de Junts, Francina Vila, ha avisado que la cercanía del hospital de la Vall d'Hebron y el campus universitario Mundet provoca que los vecinos de Montbau no puedan aparcar en la zona "cuando llegan de trabajar". La primera teniente de alcalde y responsable de Movilidad, Laia Bonet, se ha referido al informe encargado en septiembre para estudiar este caso y ha revelado que las ocupaciones medias las horas de regulación se encuentran alrededor del 85%. Es decir, hay un 15% de media disponible para poder aparcar.

Además, la demanda de no residentes muestra que en el barrio la ocupación media es del 2,6%, por debajo de la media de toda la ciudad, que se encuentra al 3%. "El barrio en conjunto no tiene una ocupación de no residentes superior al de toda la ciudad", ha defendido Bonet. No obstante, hay una zona cercana al hospital, la plaza Zurbarán, que sí que tiene mayor demanda y también "una elevada indisciplina".

Con todo, la teniente de alcalde ha concluido que restringir el aparcamiento para no residentes "es especialmente sensible" en esta zona porque "hacerlo dificultaría" estacionar a trabajadores del hospital y a pacientes.