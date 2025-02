¿Quién es Jacob Kiplimo, el atleta que puede ganar la Media Maratón de Barcelona 2025?

Barcelona celebra este domingo su Media Maratón con un récord de 30.000 participantes y con 48 atletas élite con la esperanza de batir el récord del keniano Charles Langat, en 2023, con un tiempo de 58 minutos y 53 segundos. Un reto para el que su compatriota Jacob Kiplimo se dibuja como el principal aspirante.

La prueba contará con el "mejor elenco de atletas de élite internacionales de su historia", entre los que también estará Geoffrey Kamworor (58:01), exrécord mundial de la distancia y tres veces campeón del mundo, que figura como el mayor contrincante del keniano.

Kiplimo, con 24 años y máximo favorito a alzarse con la victoria, tratará de mejorar la plusmarca de Langat. "Todavía iba al colegio cuando empecé a correr, pero en 2015 ya me lo tomé más en serio. Primero competí para el colegio y al muy poco tiempo empecé mi carrera como atleta. Desde entonces me he ido superando constantemente", explicaba el corredor.

El atleta keniano se presenta a esta Media Maratón con mucha confianza en sus posibilidades. "No siento presión", confesaba Kiplimo a las preguntas de EL PERIÓDICO. El atleta es consciente de la atención mediática que despierta su debut en Barcelona y de las expectativas que han recaído sobre él de cara al maratón tras la muerte de Kelvin Kiptum. "Cuando haga el maratón lo sabremos. De momento no siento presión", afirmó. "Mi preparación ha sido perfecta. Aunque siempre es complicado y también me estoy preparando para el maratón, lo he podido sacar todo adelante", aseguró ante los medios.