La Sindicatura de Greuges insta al Ayuntamiento de Barcelona a revisar 388 licencias irregulares de pisos turísticos

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado al ayuntamiento, concretamente a a verificar si las 388 licencias de Viviendas de Uso Turístico (HUT) otorgadas de manera "fraudulenta" entre los años 2005 y 2007 en el distrito de Ciutat Vella son nulas de pleno derecho. La institución ha explicado que esta petición se basa en la queja de una propiedad de uso turístico que se alquiló para fiestas y celebraciones durante la pandemia, a pesar de las restricciones.

En este sentido, la Sindicatura ha recordado al ayuntamiento su obligación de cumplir con los compromisos adquiridos para preservar el uso residencial de los inmuebles y garantizar el derecho a la vivienda.

La Sindicatura de Greuges ha recordado que en 2005, la proliferación de este tipo de viviendas y las quejas vecinales llevaron al consistorio a aprobar un Plan Especial para prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos en este distrito. Sin embargo, ha señalado que el plan permitía que aquellos que ya estaban en funcionamiento pudieran seguir operando mediante una licencia municipal urbanística de cambio de uso. "En aquel entonces, el ayuntamiento recibió 675 solicitudes y se desarrolló y aplicó un protocolo para agilizar y simplificar su tramitación", ha comentado. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2020 certificó que 388 de estas licencias se otorgaron de manera ilegal, llegando en algunos casos a falsificar documentos requeridos como certificados de habitabilidad.

Así, según la institución, a pesar de las medidas específicas del consistorio como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos de Uso Turístico (PEUAT), aprobado en enero de 2022, "el número de licencias para cambios de uso en pisos residenciales ha aumentado".

Finalmente, en junio de 2024, el ayuntamiento anunció el fin de las viviendas de uso turístico para 2028, comunicando que no se concederán nuevas licencias en aplicación de un decreto ley autonómico. La medida afectará a las 10.000 viviendas de uso turístico actualmente en la ciudad, que volverán al mercado de alquiler o compra de Barcelona. No obstante, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que se necesitan medidas complementarias para hacer efectivo este anuncio y favorecer, de manera urgente y definitiva, el derecho a la vivienda de todos.

Por un lado, ha planteado que no se permita la transferencia de las licencias de las viviendas de uso turístico entre particulares en ningún caso. Ha indicado que medio año después de la aprobación del plan especial, que establecía que las licencias no eran transferibles, el Ayuntamiento hizo una interpretación restringiendo esta limitación solo a las nuevas solicitudes. El Ayuntamiento argumentó que revocar esta interpretación generarían demandas de responsabilidad patrimonial de los ciudadanos afectados, pero la sindicatura afirma que "la no transferibilidad de todas las licencias (tanto las anteriores al PEUAT como las nuevas) se ajusta mejor al objetivo de salvaguardar el derecho a la vivienda y no supone ninguna contradicción normativa".

En este sentido, ha pedido que se revoquen todas las licencias de alojamientos que presenten incumplimientos reiterados. Ha añadido que sería necesario iniciar procedimientos sancionadores que, una vez firmes por las infracciones detectadas, permitan su revocación. "El consistorio, que solo actúa en caso de denuncias o alguna campaña específica, asegura que no dispone de recursos suficientes para verificar las licencias, ya que actualmente hay más de 10.000 regularizadas", ha señalado.

La institución ha apuntado que, en virtud de los compromisos políticos manifestados públicamente, se debería priorizar las revisiones de estas licencias. También ha recordado que frecuentemente estos alojamientos generan problemas de convivencia e incivismo, y que el ayuntamiento dispone de un formulario específico para quejas relacionadas con viviendas de uso turístico sin licencia, o para notificar ruidos o disturbios.

La Sindicatura ha insistido en la necesidad de preservar las viviendas de Barcelona para su uso habitual y permanente, y ha dicho que, más allá de la revisión de los 388 expedientes mencionados, el ayuntamiento "debe cumplir con los compromisos anunciados en cuanto a la preservación del uso residencial de las viviendas". Por todo ello, ha apostado por implementar todas las medidas necesarias para llevar a cabo una actuación "firme y decidida en este asunto".